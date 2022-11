Inflación y gazpacho: ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?

Los alimentos básicos que forman nuestra cesta de la compra han disparado su precio con respecto al año pasado, y son el mejor termómetro para comprobar hasta qué punto la inflación está afectando a nuestros bolsillos y necesidades básicas.

De igual modo que abordamos este tema durante el verano, fijándonos en el precio de la sandía, hoy analizamos la relación de la inflación y el gazpacho para averiguar cuánto ha subido la cesta de la compra.

Productos básicos en la cesta de la compra

Tomate, ajo y aceite/Foto: Pixabay

El gazpacho es una buena manera de estudiar cuánto se incrementado nuestra cesta de la compra, teniendo en cuenta que se prepara con alimentos tan básicos como el pan, los tomates, el aceite de oliva, la sal y el ajo. Pero la guerra de Ucrania, la crisis energética y la sequía en relación con el cambio climático tienen sumida a la Unión Europea en una escalada de precios ante la escasez y el aumento de la demanda. Esto ha provocado que los precios de los productos crezcan mucho más de lo habitual y no hayan parado de hacerlo en los últimos meses.

Solo hace falta revisar el Índice de Precios al Consumo (IPC), esa medida estadística que refleja cómo evolucionan los precios de los bienes y servicios en España, para verlo. El aceite de oliva ha subido más de un 62% en lo que va de año, mientras que la subida generalizada del resto de los alimentos de la cesta de la compra se cifraba en torno a un 10% en verano, pero en el mes de septiembre ya ha alcanzado el 14,4%.

Lo más preocupante de las subidas de precios es que, donde más elevadas resultan, es precisamente en los alimentos de primera necesidad, entre los que se encuentran los huevos, con un encarecimiento del 23,6%, la leche, con un 25,3% y las legumbres y hortalizas, con un 17,9%.

Hábitos de los consumidores

Esta subida incesante de precios está provocan cambios notables en los hábitos de consumo. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el 64% de la población ha cambiado su comportamiento respecto al año anterior de tal forma que ahora prioriza la compra de marcas blancas, ha reducido el consumo de carne y pescado, y renuncia a comprar alimentos que no se consideran imprescindibles.

Las personas buscan comprar más barato, recorren los supermercados buscando mejores precios para comparar las ofertas y adquieren menos productos frescos, entre los que se incluyen frutas, verduras y pescados.

Subidas generalizadas en productos y servicios

Ropa colgada en perchas/Foto: Pixabay

No obstante, aunque los ingredientes del gazpacho nos sirvan como un indicador para reparar hasta qué punto estamos pagando más que otras temporadas por los mismos alimentos, estas subidas no se han producido solo en el sector de la alimentación. De hecho, este incremento ha sido todavía más acuciado en sectores tales como el turismo, donde dormir en un hotel cuesta hasta un 45% más o volar fuera del país en torno a un 16%; sin olvidar el tema de la electricidad, por la que pagamos un 33,4% más de lo que nos costaba con respecto al mismo periodo anterior.

Pero el sector turístico y el energético no son los únicos. Con el principio del curso escolar y la vuelta al trabajo tras el verano, también aumentaron el precio de la ropa y de las actividades de ocio como los espectáculos deportivos.

Inflación en la campaña de Navidad

Mesa de Navidad/Foto: Pixabay

La situación no tiene aspecto de mejorar. Son muchos los que ya auguran hasta qué punto se verá afectada la campaña de Navidad. Hay consumidores que están adelantando las compras en artículos de regalo y productos congelados o frescos para congelar. Y es que, si los alimentos ya suben normalmente su precio cada año por esas fiestas si tenemos en cuenta las cifras en las que se sitúan a finales de octubre, es lógico deducir lo que va a pasar.

Se estima que las empresas elaboradoras de turrones incrementarán los precios en torno a un 10%, para hacer frente al incremento de los costes de producción en ingredientes como el azúcar y la harina, así como en la electricidad. Otro ejemplo son los polvorones y los mantecados, cuyos costes han ascendido un 30% y un 100% respectivamente, y que se verá reflejado en el precio de venta al público.

En todo caso, si no quieres que la inflación dispare tu gasto más de la cuenta, debes ser especialmente previsor a la hora de organizar las compras. Realiza presupuestos y procura no excederte de ellos, prepara una lista de la compra con aquello que necesitas y planifica las compras en varios supermercados para coger los productos a mejor precio en cada uno de ellos. Por último, reduce el gasto en combustible utilizando el transporte público. Con esto último, no solo estarás cuidando tu bolsillo sino también el medio ambiente. El planeta te lo agradecerá.