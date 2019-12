Cuando llegan estas fechas, además de decorar la casa de forma navideña, a todos nos gusta engalanar nuestra mesa de manera especial, ya sea en Nochebuena y Navidad o para dar la bienvenida al Año Nuevo o celebrar el Día de Reyes por todo lo alto.

Para ello, no es necesario contar con un presupuesto abultado o caer en los mismos tópicos de siempre que pueden resultar aburridos año tras año. Solo necesitarás un poco de imaginación y prestar atención a los pequeños detalles. Así que toma nota de estas ideas creativas para decorar tu mesa esta Navidad y sorprender a tus comensales.

Centro de mesa con esferas de Navidad

Fuente: Pixabay/Pitsch

Si no has tenido tiempo a comprar un centro de mesa o no lo has incluido en tu presupuesto, puedes improvisar uno tan rápido como económico y que queda muy vistoso. Elige un cuenco, maceta o fuente de cristal y llénalo con bolas o esferas de Navidad.

Pueden ser todas del mismo color o puedes combinar varios tonos siempre que coordinen con otros detalles del entorno, como el mantel o el camino de mesa. Y si todavía quieres que resulte más vistoso, enrosca a su alrededor un lazo dorado, plateado, rojo o que combine con el resto.

Esta es una de las mejores opciones para reciclar esas esferas navideñas que quedan desperdigadas año tras año por casa o cuando están descoordinadas porque has decidido decorar con otro tipo de adornos el árbol de Navidad.

Decoración natural

Fuente: Pixabay/monicore

Adornar con elementos naturales siempre aporta un toque especial y hogareño. En este caso te proponemos decorar con hojas secas. Puedes disponerlas en determinados puntos de la mesa o bien en pequeños cuencos o platitos, e incluyendo además de las hojas, piñas, nueces o similares. Además de disponer de estos elementos sueltos, con los que puedes improvisar un centro de mesa, también tienes la opción de comprarlos. Los encontrarás a la venta, en pequeñas bolsas a partir de un par de euros, en todo tipo de colores y, normalmente, aromatizados.

En esta línea también puedes usar palitos de canela de forma individual. Átalos con cordón de rafia o con un lazo navideño y sitúa los ramillete junto a cada servicio de mesa. Además de decorar, aportará un aroma muy agradable. Y si quieres ser todavía más original, coloca en la lazada una etiqueta con el nombre del invitado, y así también indicarás dónde debe sentarse cada uno.

Velas flotantes

Fuente: YouTube/La Cartera Rota

Las velas son un clásico a la hora de adornar la mesa de Navidad. Elígelas rojas, para una decoración tradicional, y blancas o plateadas para lograr un aspecto más nórdico y minimalista. Pero nosotros te proponemos algo más creativo: las velas flotantes.

Necesitarás un cuenco o algún tarro de boca ancha con algo de agua. Coloca sobre el líquido las velas flotantes. Le aportará un toque cálido, acogedor y original a tu mesa. Tampoco es un elemento demasiado caro, ya que puedes encontrar packs de 24 velas flotantes por unos 4 euros. No obstante, si eres manitas, puedes preparar velas flotantes en casa.

Dobla las servilletas de forma especial

Fuente: Pixabay/brandcooking

Las servilletas dan mucho juego si le echas imaginación y evitas prepararlas de la forma tradicional. Puedes colocar una bola de Navidad sobra cada una de ellas para dar un toque de color o incluso un cascabel con una lazada. Pero si tienes algo de maña, en vez de colocar las servilletas de una forma convencional, puedes crear una figura navideña y situarla sobre el plato. Incluso es posible añadir otro adorno a mayores o también una etiqueta con el nombre del invitado.

Son muchos los tutoriales que encontrarás en internet sobre cómo doblar las servilletas de tela o de papel para crear figuras como estrellas o mariposas. Te aconsejamos que si eres novato en esto, escojas un diseño sencillo y tengas en cuenta el color de la servilleta a utilizar, ya que influirá sobremanera en el resultado final. Nuestra opción preferida para estas fechas es doblar las sevilletas como un árbol de Navidad.