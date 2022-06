Cuando nos iniciamos en la jardinería o queremos empezar a tener plantas en casa, nos asaltan las dudas. ¿Cuáles son las más adecuadas? ¿Se morirán? ¿Requerirán mucho tiempo de atención? Incluso puede que alguna vez tuvieras una y se te muriera, por lo que creas que no se te da bien cuidarlas.

Pero hemos de tener en cuenta que a lo mejor ese ejemplar no fuera el más adecuado para comenzar, pues hay algunas más fáciles de cuidar que otras. Así que te aconsejamos sobre cuáles son algunas de las mejores plantas para empezar con la jardinería para que te animes a llenar tu hogar con un toque de naturaleza, tan bonito como relajante.

Plantas fáciles para empezar la jardinería

Bambú de la suerte (Dracaena Sanderiana)

Unsplash

El bambú de la suerte es bonito, decorativo y extremadamente fácil de cuidar. Conocido como bambú de la suerte por su aspecto, en realidad forma parte de la familia de las Drácenas. El tallo mide entre 10 y 100 centímetros y se anuda de forma muy bonita, saliendo los brotes y las hojas de él.

La forma más sencilla de cuidarlos es tenerlos directamente en agua. Solo debes ocuparte de renovarla de vez en cuando, pues cuando pasen los días comprobarás cómo baja su nivel. Debe estar en un sitio luminoso, sin recibir los rayos de sol directamente. Su temperatura ideal es entorno a los 20 ºC, aunque aguante sin problema unos grados menos. Es perfecto para tener dentro de casa.

Palmera de salón (Chamaedorea elegans)

Unsplash

Seguro que has visto la palmera de salón en más de una casa que has visitado. Y puede que hayas pensado que esta planta es perfecta para tu hogar, pero que seguro que es difícil de cuidar. Pues no es así. Si te apetece tener uno al iniciarte en la jardinería, no lo dudes.

Puedes cultivar la palmera de salón en el interior de casa sin problema y como solo tiene un único tallo, también puedes plantar varias juntas, siempre y cuando tengas en cuenta elegir una maceta amplia para que quepan bien las raíces. Recuerda colocarla en una zona de semisombra o se amarillearán sus hojas. Y riega cuando la tierra esté seca.





Margaritas

Fuente: Pixabay/Couleur

Si quieres comenzar con la jardinería en el exterior, ya sea en unas jardineras en el balcón, en la terraza o en una finca con jardín, puedes hacerlo sin problema con las margaritas. No solo son preciosas y decorarán el entorno, sino que también resultan muy fáciles de cuidar.

Las margaritas resisten sin problema al sol y las altas temperaturas, y solo tendrás que preocuparte de regarlas en verano. El resto del año les bastará con la lluvia, a menos que se pase un periodo seco y debas realizar tú el riego.

Cheflera (Schefflera)

Pixabay

Si quieres iniciarte en la jardinería con una planta que, además de decorar tu casa, purifique el aire de tu hogar, elige la cheflera. Es una planta muy bonita, como un árbol pequeño tipo bonsái, y debe ser situada en una zona luminosa de la casa. Si la plantas en el exterior, deberás colocarla en un sitio donde reciba mucho sol.

Costilla de Adán (Monstera Deliciosa)

Unsplash

Otra de esas plantas grandes perfectas para la entrada de tu casa, si es amplia, o para una esquina del salón o del comedor, es la costilla de Adán. Se trata de una planta trepadora de hermosas hojas verde oscuro, así que tendrás que colocar a su lado unos tutores para que crezca manteniéndose derecha, pero no te preocupes que es algo muy sencillo de hacer.

Coloca la maceta en una zona con mucha luz sin que le dé el sol directo, como frente a una ventana. El riego es moderado y, en verano, recuerda pulverizar de vez en cuando sus hojas. Por último, no resulta aconsejable tenerla en casa si vives con un gato. Es una planta tóxica para los mininos.





Suculentas

Pixabay

Las suculentas, tan de moda en los últimos años para decorar el hogar, son una de las familias de plantas más sencillas de cuidar. Retienen muy bien el agua en sus raíces, sus tallos y sus hojas, por lo que pueden sobrevivir sin problema. Solo tendrás que ponerlas en un sitio con mucha luz, sin que reciban directamente los rayos de sol y no encharcar nunca la tierra.

Recuerda que, aunque puedes usar recipientes y macetas de cualquier material, lo más adecuado es que los elijas de barro. En el exterior, puedes plantar en el suelo sin ningún problema, aunque deberás esperar a regalarla un par de días.

Crotón (Codiaeum variegatum)

Pixabay

El crotón es una de las mejores opciones para iniciarse en la jardinería. Es perfecta para plantar en terrazas, aunque también para tener en maceta en el interior de casa. Necesita riegos regulares y deberás colocarla en una zona de semisombra, pues no soporta bien los rayos de sol directos, aunque sí necesita mucha luz.