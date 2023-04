Entre los meses de abril y de junio, es posible presentar la declaración de la renta. Este es el plazo en el que podemos solicitar un borrador para su posterior presentación ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, ¿qué sucede si no se procede a realizar la declaración?

Ya sea porque se te pase la fecha o porque creas que no te corresponde hacerla y descubras luego que te hayas equivocado, es necesario ser conscientes de las multas que te pueden poner si no presentas la declaración de la renta 2022; no vayas a llevarte luego un disgusto.

Plazo de presentación de la declaración 2022

Declaración de impuestos/Foto: Unsplash

El plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2022 comienza el 11 de abril y se prolonga hasta el 30 de junio del presente año. Como norma general, están obligados a su presentación todas las personas físicas residentes en España, salvo aquellas que hayan percibido menos de 22.000€ anuales procedentes de un solo pagador o los 14.000€ de varios pagadores. En este último caso, la suma recibida del segundo y posteriores no supere la cantidad de 1500€. El resto de excepciones puede consultarse en la página oficial de la Agencia Tributaria .

Resultados de la declaración de la renta

Una vez elaborada y presentada la declaración de la renta, ya sea de forma presencial, por vía telefónica o modo online a través del sitio web de la Agencia Tributaria, su resultado te puede dar a pagar o a devolver, según la cantidad de impuestos que ya hayas abonado durante el ejercicio correspondiente al 2022.

Para el supuesto de que no presentes la declaración y sí estés obligado a hacerlo, has de ser consciente de que podrás ser objeto de multas y sanciones, las cuales están reguladas en la normativa tributaria.

Multas por no presentar la declaración

Hombre haciendo cálculos contables/Foto: Pixabay

Para el supuesto de que incumplas tu obligación de presentar la declaración de la renta de forma completa y correcta, se establecen una serie de sanciones. Estas variarán en función de cuál sea la infracción que hayas cometido: leve, grave o muy grave, así como por la cantidad resultante de la declaración, es decir, si te sale a pagar o a devolver.

De tal modo, si te has dado cuenta que se te ha pasado el plazo o creías que no tenías que hacerla, muestras voluntad de subsanar el error, las sanciones son más pequeñas. Así que si la realizas y compruebas que te sale a devolver o cero, y tú mismo avisas a Hacienda, se aplicará una multa de 100€. Si es el organismo quien lo detecta antes de que tú digas nada, la cantidad de la multa será el doble: 200€.

Si la declaración sale a pagar y avisas

La situación cambia notablemente para aquellos supuestos en los que la declaración sale a pagar. Las multas guardan una relación directa con esa cantidad resultante del impuesto que ya deberías haber ingresado. De nuevo, aquí hay algunas variaciones dependiendo de si demuestras voluntad de corrección y cuánto tiempo pasa desde que efectúas el ingreso.

Con la reforma de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el recargo queda establecido en un 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso, sin intereses de demora ni sanción. Si la presentación de la declaración la realizas después de 12 meses, deberás asumir un recargo del 15% más los intereses de demora.

Si la declaración sale a pagar y la reclama Hacienda

Billetes de euros/Foto: Unsplash

En el supuesto de que no avises y sea Hacienda la que lo reclame, deberás asumir una multa que oscilará entre el 50% y el 150% de la cantidad que tienes que pagar, tal y como se estipula en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, en función del tipo de infracción. Si se considera leve, hasta los 3000€, la multa es del 50%. En el caso de las infracciones graves, a partir de esa cantidad de 3000€ que debería haberse declarado, la cuantía de la sanción va del 50% al 100%. Por último, para aquellos supuestos en los que se considere que se han utilizado medios fraudulentos para no declarar, la infracción se considerará muy grave y la multa se fijará entre el 100% y el 150%.

No obstante, si se da la circunstancia de que te apresuras al pago, se aplican una serie de reducciones, al igual que sucede con las multas de tráfico. De tal modo, si pagas en un plazo de cinco días, a contar desde la notificación, la reducción a aplicar será de un 25%.

No olvides que el plazo de prescripción para los ingresos no declarados se establece en cuatro años en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, por lo que durante ese tiempo, la Agencia Tributaria puede realizar una comprobación, solicitar información y reclamarte el dinero, con la multa más los intereses.