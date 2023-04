Es maravilloso disfrutar de la naturaleza en primavera, con las plantas floreciendo y las hojas verdes relucientes brotando por todas partes. Sin embargo, esta época del año también resulta perfecta para plantar en el huerto, en el jardín o en las macetas para colocar en el interior de casa. Así que no pierdas la oportunidad.

Solo tienes que elegir entre algunas de las plantas más fáciles de plantar en primavera y comprobarás cómo crecen y alegran tu hogar antes de lo que crees. Estas son algunas de las más adecuadas para ello.

Plantas fáciles de cultivar en primavera

Caléndula

Caléndula/Foto: Pixabay

La caléndula (Calendula officinalis) es una de las plantas más bonitas que podemos sembrar en primavera. Es sencilla de cultivar, además de contar con una buena cantidad de propiedades medicinales. Sus flores se usan para aliviar las quemaduras y tratar las dermatitis y eccemas, y comprobarás que están en la composición de numerosas pomadas y cremas.

Elige para ella un lugar soleado o en semisombra y verás qué rápido crece. Además, se reproduce tan fácilmente que es natural que salgan plantas nuevas a su alrededor. De tal modo, deberás podar o controlar su crecimiento para que no invada todo el jardín, si es que la colocas en el exterior. Y ten en cuenta que, gracias a su olor, también te servirá para usar como repelente natural contra los insectos, al igual que sucede con otras como la lavanda.

Girasol

Maceta con girasoles/Foto: Pixabay

Ver germinar un girasol es muy sencillo, así que no tendrás dificultad a la hora de plantarlo. Para ello, escoge la variedad a plantar en función de dónde vayas a colocarlo, pues las de mayor tamaño pueden alcanzar hasta tres metros de altura, mientras que las más adecuadas para interiores no superan los 30 centímetros. En el jardín o grandes extensiones de terreno, seguramente no te importará que logren gran altura, pero mejor escoge las pequeñas si vas a ponerlo en el interior de tu casa.

Las pipas son sus semillas, las mismas que deberás plantar en el jardín o en una maceta a un centímetro de profundidad. Procura introducir tres o cuatro semillas juntas. De esa manera te asegurarás de que al menos una de ellas germine. Recuerda que necesita entre seis y ocho horas de luz, además de riego frecuente. El sustrato siembre ha de estar húmedo, pero con un buen drenaje para que no pudran las raíces.

Mielenrama

Mielenrama/Foto: Pixabay

Se la conoce como mielenrama, flor de la pluma o perejil bravío (Achillea millefolium), y es otra de las plantas que puedes cultivar en primavera. De tallos erectos y flores en racimos, aguanta bien las heladas y la sequía, así que no solo es fácil que la veas crecer, sino que tampoco requerirá muchos cuidados.

Ten en cuenta que es una especie silvestre, así que se reproduce con facilidad sin necesidad de la intervención humana. Solo deberás asegurarte de crearle un entorno adecuado para ello. Sitúa la mielenrama en un lugar soleado o en semisombra. Si la plantas en maceta, esta debe tener un buen drenaje. El riego no ha de ser abundante. Además, si la riegas en exceso puede crecer demasiado y ya no estaría bonita como planta decorativa, pues parecería un arbusto.

Peonía

Peonías/Foto: Pixabay

Las hermosas peonías se plantan en primavera y en otoño. Colócala en un lugar del jardín o en un sitio de la casa donde reciba mucha luz, aunque no de forma directa en verano, o sus flores se quemarán fácilmente. Necesita unas seis horas de sol al día, así que elige bien un sitio donde reciba la luz suficiente. Se aconseja que en los lugares más cálidos se planten junto a árboles, para que cuando lleguen las altas temperaturas en verano, puedan recibir su sombra, mientras que en los más fríos, se sitúen a pleno sol.

Se aconseja abonarlas un par de veces al año: primavera y otoño, y riega en abundancia de una a dos veces por semana, aunque en invierno reduce la frecuencia a un riego semanal. Y si quieres darle una buena dosis de nutrientes, en el momento de abonar utiliza un fertilizante para plantas de flor y aplícalo dos veces al año: en primavera y en otoño.

Perejil

Hierbas aromáticas en macetas/Foto: Pixabay

Por último, si siempre has querido plantar hierbas aromáticas y tener una maceta bien bonita en la cocina de la que coger un poco para cocinar, este es el momento de intentarlo con una de las más fáciles de cultivar: el perejil.

Para cultivar perejil, has de introducir las semillas en un sustrato rico en nutrientes, el cual deberás comprobar que siempre esté húmedo. Al cabo de tres semanas, verás cómo empiezan a salir los primeros tallos. También puedes optar plantar perejil a través de esquejes. Recuerda dejar unos 20 centímetros de distancia entre planta y planta. El perejil necesita recibir mucha luz, pero no de manera directa, y en los meses cálidos, el riego ha de ser un par de veces al día. Y recuerda que no debe empezar a cortarse hasta que la planta tenga por lo menos tres meses.