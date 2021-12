El cordero suele ser una de las opciones elegidas en muchos menús navideños para celebrar con la familia estas fechas tan especiales. Aunque se consume a lo largo de todo el año, durante esta época, su consumo se incrementa exponencialmente, puesto que son muchos los que eligen prepararlo al horno, estofado o guisado para la cena de Nochebuena o la comida de Navidad.

Sin embargo, con la gran variedad de cortes de esta carne, puedes prepararlo de maneras muy distintas. Así que si quieres dar un toque distinto a la mesa, algunas de las recetas más originales con cordero que traemos hoy te interesan. Sorprende a tus invitados y disfruta de una cocina excepcional que satisfará a los paladares más exigentes.

3 platos originales con cordero

Pastel de carne de cordero

Fuente: Pixabay/stevepb

Los pasteles de carne son perfectos para degustar durante todo el año. Resultan sencillos de hacer, pero algo laboriosos, por lo que suelen reservarse para ocasiones especiales. Además, tienen la ventaja de que puedes prepararlos con anterioridad para no agobiarte en la cocina hasta el último segundo. Y no olvides que puedes sustituir la carne de cordero por la que prefieras, por si has elegido alguna más económica o si la mayoría de tus invitados prefieren otra.

Calcula que, para 6 personas, necesitas 800 gramos de carne de cordero para guisar, 1 huevo, un par de cebollas, 4 zanahorias, 1 apio, 1 huevo, 200 gramos de guisantes, 200 mililitros de vino blanco, (aprovecha que es Navidad para cocinar con alguno de calidad que tengas para la cena, pues se nota mucho la diferencia), 200 mililitros de caldo de verduras o caldo de carne, harina, sal, pimienta, aceite y romero y perejil.

Primero limpia y pela las zanahorias, las cebollas y el apio. Pica muy fino. Luego, trocea la carne, salpimenta al gusto y echa en una cazuela con aceite caliente. Dora por ambos lados y añade las hortalizas. Rehoga a fuego medio durante unos 4 o 5 minutos. Este es el momento de agregar un par de cucharadas de harina y el vino blanco. No dejes de remover hasta que la harina se disuelva del todo. Después añade el caldo y los guisantes, y el perejil y el romero bien picaditos. Deja que el guiso cueza hasta que espese.

Cuando esté listo, retira y deja enfriar en una fuente para horno. Después cubre con una lámina de pasta brisa, con cuidado de apretar los bordes para sellarla. Introduce en el horno a 200 ºC durante 25 minutos o hasta que compruebes que esté dorada y ya tienes listo para servir tu pastel de carne de cordero.

Tournedó de cordero con miel y mostaza

Fuente: YouTube/Saca el Cucharón

El tournedó es uno de esos cortes de carne que permite preparar el cordero de otras formas completamente diferentes a las que muchos están habituados. Y es que al tratarse de un corte transversal del centro del solomillo, comprobarás que te da mucho juego en la cocina. Nosotros te proponemos preparar un tournedó de cordero con miel y mostaza que puedes acompañar de alguna ensalada especial, de una patatas asadas o de unas setas. Pero vayamos con la carne.

Necesitas una pieza de tournedó por persona. Para cuatro personas, deberás añadir además 80 gramos de chalotas, 30 gramos de mostaza de grano, 40 gramos de miel, 40 gramos de vino blanco, 6 gramos de vinagre de Jerez, aceite, sal y pimienta.

Salpimenta la carne y dora a fuego lento en una sartén muy caliente alrededor de 6 minutos por cada lado. Retira y reserva aparte. Añade después en la misma sartén un chorretón de aceite de oliva y dora las chalotas peladas, agrega la mostaza y el vino y, después de que se evapore el alcohol, vierte el vinagre y la miel. Espera a que de un hervor. Introduce la carne y deja hervir por cada lado unos segundos. Luego ya puedes servir el cordero bañado en esta salsa.

Pero si no te gusta la mostaza, puedes preparar el tournedó de cordero con miel y cerveza, que también está bien sabroso, y presentarlo sobre una cama de setas.

Pierna de cordero asada con naranja e hinojo

Si no quieres renunciar al cordero asado, pero te apetece preparar una receta algo distinta a la de otros años, prueba la pierna de cordero asada con naranja e hinojo. Para 4 personas te llegará una pierna de cordero de 2 kilogramos. Deberás precalentar el horno a 180 ºC y, mientras tanto, machacar en un mortero un par de cucharaditas de semillas de hinojo, la ralladura de 2 naranjas, 3 dientes de ajo pelados y muy picados, y 50 gramos de mantequilla, además de sal al gusto. Luego, realiza unos cortes en la pierna de cordero, rellénalos con esta mezcla de mantequilla y unta el resto de la carne.

Coloca la pierna de cordero en una fuente de horno. Rocía el cordero con el zumo de media naranja, corta la otra en rebanadas y ponlas por encima de la carne. Cubre todo con papel de aluminio e introduce en el horno durante 90 minutos.

Mientras se asa, prepara la salsa para acompañarlo con 100 gramos de perejil picado, 50 gramos de pistachos, 1 ajo, sal, pimienta, aceite de oliva y zumo de una naranja, aunque puedes ir echando más o menos cantidad al gusto. Bate en la batidora y sirve en una salsera junto a la carne. Repetirán seguro.