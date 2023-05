Lo que cuesta pasar de hipoteca fija a variable (y viceversa)

La cuota de la hipoteca es uno de los gastos más considerables con el que se enfrenta la economía familiar, y cuando los intereses no dejan de crecer, en el supuesto de que la hayamos contratado con tipo variable, la cuantía puede incrementarse notablemente. Entonces llega el momento de replantearse si convertir la hipoteca en fija.

Pero también puede suceder al revés y que, por alguna causa o circunstancia, queramos pasar de una hipoteca fija a una hipoteca variable. En cualquiera de los dos supuestos, es necesario tener en cuenta lo que cuesta y cuáles son las implicaciones que acarrea tal decisión.

Diferencia entre hipoteca variable y fija

Hombre con casa en la mano/Foto: Unsplash

Antes de tomar la decisión de cambiar de un tipo de hipoteca a otro, hay que tener clara cuál es la principal diferencia entre ambas. El factor principal es muy simple: con la hipoteca fija se abona la misma cuota mensual hasta que terminas de pagar el préstamo hipotecario, mientras que la cuota de la hipoteca variable está sujeta a modificaciones a causa de una serie de condicionantes.

De tal modo, la hipoteca variable consta de una parte fija, pero esta se ve afectada también por el diferencial y el tipo de interés variable, habitualmente el euríbor, que según suba o baje provocará que se incremente o disminuya la cuantía que tengas que pagar mes a mes.

Subrogación y novación hipotecaria

Casa y llaves/Foto: Pixabay

Es posible cambiar de una hipoteca fija a una variable, y viceversa, a través de la subrogación o la novación hipotecaria. De tal modo, puedes cambiar la hipoteca por subrogación llevándola a otro banco que te ofrezca mejores condiciones. De esta forma, cuando las entidades bancarias ofrecen tipos de interés muy bajos y competitivos, es habitual que aumente la subrogación y los clientes aprovechen tales circunstancias para pagar menos en su hipoteca al cambiar de banco.

Asimismo, cuando el euríbor se dispara y las cuotas de las hipotecas variables no dejan de crecer, es frecuente que se produzca el cambio al modelo fijo para ahorrar y poder prever mejor los gastos del futuro en la economía doméstica.

En cualquiera de los casos, si decides cambiar de entidad bancaria para transformar tu hipoteca variable en una fija o a la inversa, ten en cuenta que el banco que primero te concedió el préstamo hipotecario no se puede negar. No obstante, es posible que te ofrezca unas condiciones más ventajosas para que no te vayas de la entidad por medio de la denominada novación hipotecaria.

Con la novación hipotecaria seguirás estando en el mismo banco, con unas condiciones mejores y cambiando el tipo de tu hipoteca de variable a fija o de fija a variable si lo deseas. Incluso es posible que te ofrezcan ampliar el plazo de amortización y la cuantía del préstamo. Esto suelen hacerlo por medio de la cancelación del préstamo actual y la apertura de uno nuevo con las condiciones actualizadas.

Coste de cambiar de tipo de hipoteca

Si el banco con el que tienes contratada tu hipoteca se ha adherido al plan de ayudas a las hipotecas que aprobó el gobierno a finales del 2022, el coste de cambiar de tipo de hipoteca durante el 2023 será mucho menor. No tendrás que pagar comisiones ni por la subrogación ni por la novación ni por la cancelación del préstamo por uno nuevo con mejores condiciones.

Para el supuesto de que estés dudando entre cambiar de banco por medio de subrogación porque hay otra entidad que te ofrece condiciones más ventajosas, y en la que ya estás te igualan la oferta, lo mejor será que permanezcas en tu banco actual si quieres que el cambio te cueste menos. Entre las distintas fórmulas, la novación es la más barata, mientras que la más costosa es cancelar el préstamo y abrir uno nuevo. Es un factor a tener en cuenta, puesto que hay bancos que no te van a dar otra opción.

Recuerda que en la novación y la subrogación los gastos de notaría los paga el banco. Por lo que respecta al resto de los conceptos, este varía en función de las comisiones, los gastos de la gestoría y la necesidad o no de pagar de nuevo una tasación.

A efectos prácticos, si tu banco se ha adherido al plan de ayudas gubernamentales, en el supuesto de una hipoteca que tiene pendiente de pagar 100.000€, el cambio de un tipo a otro saldría en algo más de 200€ en el supuesto de la novación, unos 500€ en la subrogación y más de 1.300€ con la fórmula de cancelar el préstamo para abrir otro con las nuevas condiciones. Así que, cuando te hagan las distintas ofertas, coge la calculadora y echa cuentas antes de tomar una decisión.