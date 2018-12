Hay determinadas cosas que no debes olvidar incluir cuando vayas a hacer la lista de la compra. Y es qué más allá de tus comidas favoritas o de tus preferencias culinarias, hay algunos ingredientes que no deben faltar jamás en tu cocina. Su importancia es tal que no solo te ayudarán a solventar más de una comida o una cena, sino que también contribuirán a que tu alimentación sea variada y saludable.

En base a ello, hoy te recomendamos los alimentos básicos que no pueden faltar en tu despensa, y que te sacarán de más de un apuro, seas o no diestro en la cocina.

Huevos

Los huevos son uno de los elementos clave en toda despensa. Ricos en proteínas, son indispensables para la preparación de salsas, masas y postres, pero también te quitarán de más de un apuro si los fríes, los cueces, los preparas en una tortilla francesa o los cocinas en revuelto con algún otro ingrediente que tengas, como champiñones o espárragos.

Vigila su caducidad y, en caso de no poder hacerlo, recuerda que puedes comprobar si un huevo está todavía en buen estado introduciéndolo en un vaso lleno de agua. Si ves como se hunde y permanece en el fondo, puedes estar tranquilo: todavía está fresco.

Arroz

El arroz es un ingrediente fundamental en nuestra alimentación. Puede prepararse en ensalada, como acompañamiento o ser protagonista de paellas y recetas como el arroz con setas o el arroz al curry, entre muchas otras. Además, si lo tuyo son los postres, nada como preparar un arroz con leche. Sin duda, el arroz te librará de más de un susto cuando no hayas tenido tiempo de hacer la compra.

Lácteos

La leche, la mantequilla, algo de queso y los yogures son los lácteos imprescindibles en tu despensa. Además de ser fundamentales en el desayuno y, en muchas ocasiones, a la hora del postre, te servirán para múltiples recetas, sin olvidar que el queso, en todas sus variables, es perfecto tanto para preparar bocadillos, como para añadir en tacos a las ensaladas y rallar para acompañar a las pizzas y a las pastas. El queso, la leche, la mantequilla y los yogures también te serán útiles para preparar estupendas salsas, como la bechamel y la bearnesa, entre otras.

Legumbres

Las legumbres son económicas y te sacarán de más de un atolladero, así que procura tener siempre un paquete de lentejas, garbanzos y habas, las cuales también puedes adquirir listas para consumir en esos frascos de cristal tan prácticos con los que puedes preparar platos fríos o calientes cuando tu tiempo sea escaso. Las lentejas con verduras o las ensaladas de garbanzos con huevo cocido y bonito son solo algunas de las muchas preparaciones que puedes hacer de forma rápida y sencilla para contar con las legumbres en tu dieta.

De igual modo, no olvides los guisantes, los cuales puedes comprar frescos, en lata o congelados. Unos buenos guisantes con jamón son un plato caliente, nutritivo y sabroso, muy fácil de preparar, que también está al alcance de tu mano.

Patatas

Las patatas constituyen uno de los alimentos más importantes en muchas cocinas del mundo. Y es que más allá de las patatas fritas, puedes prepararlas en ensalada, saltearlas, cocerlas, gratinarlas o hacer un puré como acompañamiento. Perfectas también para estofados y guisos, nunca deben faltar en tu despensa.

Pasta

La pasta es uno de esos alimentos clave en la cocina, además de ser rica en hidratos de carbono. Se hace rápido y tienes un sinfín de opciones según lo que tengas en la nevera para prepararla, tanto si te apetece hacerla en ensalada como con salsa carbonara, salsa boloñesa, salteada con champiñones o con gambas… Las recetas son infinitas, por lo que lo mejor será que cuentes con un paquete de tallarines o espaguetis y otro de macarrones o penne, por ejemplo, para preparar según lo que prefieras hacer. Tampoco olvides tener algunas de las que se utilizan para las sopas, como las estrellitas, o los fideos para la fideuá.

Verduras y hortalizas

Las verduras y hortalizas son imprescindibles en nuestra alimentación, así que tampoco pueden faltar en nuestras cocinas. Tanto frescas como congeladas, contribuirán no solo a que mantengamos unos buenos hábitos alimenticios sino también a facilitarnos la vida a la hora de preparar comidas de forma rápida sin que dejen de ser saludables.

Las cebollas y los ajos son fundamentales en muchas recetas, sofritos, salsas, sopas, etc. Las lechugas y los tomates, por ejemplo, te servirán para preparar una ensalada rápida, a la que si añades queso, huevo cocido o bonito, por ejemplo, le añadirás proteínas y podrás convertirla en un plato único. No olvides que sea cual sea la ensalada que prepares, admite variaciones e ingredientes para todos los gustos. Además, añadir unas hojas de lechuga o canónigos y unas rodajas de tomate a cualquier bocadillo, con un chorrito de aceite de oliva, no solo hará que esté más sabroso sino también más saludable.

De igual modo, es aconsejable tener siempre una bolsa de menestra de verduras en el congelador. Te servirá tanto para preparar ensaladillas frías o templadas como para utilizar de base de sopas o servir como acompañamiento.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los manjares de los que podemos presumir en España. Es básico para cocinar, pero es que resulta por completo imprescindible para las ensaladas y las salsas. Junto con el vinagre, la sal y la pimienta, nunca puede faltar en tu despensa.

Hierbas aromáticas y especias

Además de todos estos alimentos, si cuentas con una buena cantidad de especias en la cocina, te sorprenderá de qué forma la pasta más sencilla o el arroz con menos ingredientes del mundo se convierte en todo un manjar. Para ello, te recomendamos que cuentes con curry, jengibre, comino, cúrcuma, pimentón, pimienta y canela, al igual que con hierbas aromáticas como orégano, albahaca, hierbabuena y eneldo, sin olvidar el perejil y el laurel.