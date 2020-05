Siempre nos hemos preocupado por la correcta limpieza de nuestro hogar, que contribuye a la calidad de vida de la familia y, en su caso, de las mascotas; pero en tiempos de crisis sanitaria, como la acaecida con el coronavirus, la preocupación por una desinfección correcta se ha incrementado en nuestras viviendas.

Si has dudado al respecto o no tienes del todo claro qué es lo que debes hacer para limpiar al máximo cada rincón o estancia, hoy recopilamos los mejores trucos para desinfectar nuestra casa.

Limpia con amoniaco

Fuente: Pixabay/MabelAmber

El amoniaco también tiene propiedades desinfectantes. Un buen truco es utilizarlo para limpiar las ventanas, ya que además es desengrasante. Al igual que la lejía, es necesario rebajarlo con agua.

Los pequeños objetos como los pomos de las puertas, teléfonos, los interruptores de la luz, teclados del ordenador, las llaves o el mando a distancia también puedes desinfectarlos con esta mezcla o con alcohol de 70º.

Puedes preparar este alcohol con el que tienes en el botiquín de casa si es de 96º. Vierte 70 ml en un recipiente y añade agua fría hasta alcanzar los 100 ml. Agítalo y ya tienes la mezcla lista para desinfectar.

Ventilar la vivienda

Fuente: Pixabay/LLBartlett

Airear o ventilar la casa resulta fundamental, para que el aire se renueve y partículas que puedan quedar en suspensión desaparezcan. Debes hacerlo a diario, como mínimo durante 15 minutos una vez al día, en todas las habitaciones, aunque si hay algún enfermo lo mejor será que ventiles con frecuencia la estancia en la que haya permanecido.

Limpia con desinfectantes

Fuente: Pixabay/fotoblend

Debes realizar la limpieza con desinfectantes o con lejía doméstica sin detergente diluida en agua. La proporción de lejía es de 20 ml por litro de agua. Esta solución es perfecta para múltiples superficies, y debes aplicarla con una bayeta y con guantes. Recuerda que resulta fundamental dejar actuar el producto durante unos cinco minutos, para que pueda cumplir efectivamente su función.

Sé especialmente cuidadoso con la limpieza y desinfección en la cocina y el cuarto de baño, y si alguna de las zonas está sucia, primero debes lavar con agua y detergente o jabón y luego aplicar el producto para desinfectar. En cualquier caso, jamás mezcles productos de limpieza, ya que asumirías riesgos innecesarios para tu salud sin necesidad.

Utiliza lejía con agua fría

Fuente: Pixabay/manbob86

Si has elegido desinfectar tu casa con lejía, uno de los métodos más certero, no olvides que debes rebajarla con agua y no usarla pura. Igual de importante es la utilización de agua fría. Aunque pienses que con el agua caliente vas a limpiar mejor, te equivocas en el caso de que uses lejía, ya que esta se evapora y no se puede asegurar el nivel de concentración necesario para que desinfecte.

Limpia los suelos y las suelas

Fuente: Pixabay/kjhmicro

Mantener el suelo desinfectado es fundamental, al fin y al cabo, son varios los objetos que pueden caernos en casa a lo largo del día, los niños que se sientan en él o las mascotas que seguido lo recorren.

Acuérdate de limpiar el suelo cada vez que alguien venga de la calle allá por donde haya pisado y desinfecta las suelas de los zapatos con la mezcla de fregar, aunque deben quitarse tan pronto como se llega a casa. También puedes aprovechar para pasar por encima de la fregona la suela de las zapatillas que tienes puestas y siempre las tendrás impecables.

Friega la vajilla con agua caliente

Fuente: Pixabay

La vajilla debes fregarla con jabón y agua muy caliente para asegurar su desinfección. Puedes hacerlo a mano, pero si dispones de lavavajillas, lo mejor es que utilices este electrodoméstico a altas temperaturas. Y recuerda retirar la grasa de platos, recipientes, ollas y sartenes antes de lavarlos para que su limpieza sea absoluta y para necesitar menos producto de limpieza. Además, no olvides desinfectar y renovar con frecuencia las bayetas y estropajos.

Lava la ropa de hogar

Fuente: Pixabay/ErikaWittlieb

Lava la ropa de cama un par de veces a la semana con agua caliente, así como la ropa de hogar que se usa con frecuencia, como los cubrecamas y las colchas o mantas del sofá. Si este tiene funda, lo mejor es que también la laves con frecuencia en la lavadora, y no olvides pasar la aspiradora por las alfombras.