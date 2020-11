Si eres de los que pasó su infancia y adolescencia durante los años ochenta del siglo XX, seguro que hay algún que otro videojuego que recuerdas con cariño y al que te gustaría volver a echar una partida o enseñárselo a los más jóvenes de tu entorno para jugar en familia.

Y es que en nuestros antiguos ordenadores o en aquellas maquinitas ubicadas en locales o salas de juegos, eran unos cuantos los que nos hacían pasar muy buenos ratos antes de que internet o las más potentes consolas llegaran a nuestras vidas. Si quieres recordar unos cuantos de ellos o descubrirlos por primera vez, apunta algunos de los mejores videojuegos clásicos y gratuitos a los que puedes jugar online.

Pac-Man (1980)

Fuente: Pixabay/Ahmed_Altamimi

Comenzamos con un clásico entre los clásicos: el Pac-Man, también conocido popularmente por estos lares como Comecocos. Se trata de un juego desarrollado por Namco que se lanzó durante la primavera de 1980 en Japón, aunque en octubre de ese año ya estaba disponible también en Estados Unidos.

Con cuarenta años a sus espaldas, este videojuego no ha dejado de adaptarse a los nuevos tiempos. De hecho, este mismo año se lanzó Pac-man Geo, una nueva versión para móviles. Pero si quieres rememorar el encanto del antiguo, también puedes jugar a la versión clásica gratuita de Pac-Man.

Berzerk (1980)

Otro clásico entre los videojuegos de 1982 es Berzerk. Se trata de un shoot ‘em up, en el que el jugador tiene que controlar a un humanoide y moverse por un laberinto atestado de robots que le disparan con armas láser. La simplicidad de este juego de ciencia ficción es absoluta y, sin embargo, resultaba completamente adictivo, con ese sonido tan característico de los disparos de los videojuegos del siglo XX.

The Hobbit (1982)

Otro de esos clásicos de aquella década de los ochenta tiene formato de aventura conversacional. Nos referimos a El hobbit (The Hobbit), un videojuego de 1982 que se inspiraba en la obra homónima de J. R. R. Tolkien. Se comercializó para casi todos los modelos de ordenadores domésticos que los más afortunados tenían por aquel entonces. Este videojuego de aventuras en el que la historia avanza a través de comandos de texto todavía se puede jugar online de forma gratuita en su versión original.

Karateka (1984)

Fuente: YouTube/Pat the NES Punk

Entre los juegos míticos de artes marciales está Karateka, al que puedes jugar gratis en línea. Se lanzó en 1984 para Apple II, aunque luego estuvo disponible la versión para otros ordenadores y consolas. La fluidez, el realismo y la rapidez de movimientos del juego por aquel entonces resultaban increíbles, aunque seguro que ahora a más de uno le sorprende que muchos alucináramos con él. También puedes descargarte para Android el Karateka Classic en Google Play.

Pitfall (1982)

El Pitfall! fue uno de los juegos más exitosos de la consola Atari 2600 en 1982. Este es un juego del tipo plataformas en el que te pones en la piel de un aventurero, llamado Pitfall Harry, que se interna en la jungla para conseguir 32 tesoros en 20 minutos. Saltar, trepar, evitar obstáculos… Tendrás que ser rápido para conseguir el objetivo. Puedes jugar online al clásico Pitfall de manera gratuita. Si prefieres probarlo en tu móvil Android, búscalo también en Google Play.

Demon Attack (1983)

Fuente: YouTube/William Hunter

Entre los conocidos como juegos de marcianitos, esos en los que la misión consistía en disparar y derribar tantas como cuantas naves pudieras, en los ochenta triunfaba el mítico Space Invaders, pero también este otro: Demon Attack (1983), al que puedes jugar en Internet Archive. La diferencia es que aquí hay que utilizar un cañón láser para destruir las oleadas de demonios de colores que van apareciendo en la pantalla. Otro de esos juegos clásicos simples en su argumento pero entretenidos en su desarrollo.

Prince of Persia (1990)

Otra joya clásica que encontramos en Internet Archive es el Prince of Persia, el mítico juego de plataformas 2D en el que el malvado visir Jaffar rapta a la princesa del sultán de Persia a la que hay que rescatar. Para ello deberás superar obstáculos, resolver puzles y acertijos y evitar trampas de todo tipo.

Se trata de otro de esos clásicos que no ha muerto. Se relanzó con nuevos bríos en consolas como la Xbox y la Playstation en la década del 2000, e incluso fue llevado a la pantalla en una película que pasó por las salas sin pena ni gloria en el 2010: Prince of Persia: las arenas del tiempo (Prince of Persia: The Sands of Time).

No obstante, si después de probarlos todos, no te apetece echar una partida solo, recuerda que puedes invitar a tus amigos o familiares para pasar un buen rato a distancia con algunos de los mejores juegos de mesa online gratuitos.