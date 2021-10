Si hay algo importante antes de firmar cualquier tipo de contrato es leerlo con calma. Y es que aunque pueda parecer que ya no sucede, ver a personas firmar papeles sin leer todo lo que ponen es más frecuente de lo que debería.

Hoy vamos a darte las claves para que sepas en qué debes fijarte especialmente a la hora de alquilar un piso o una casa como vivienda habitual, para el caso de que estés en ese momento en el que has de trasladarte. Toma nota sobre lo que tienes que mirar en el contrato de alquiler de tu futura vivienda.

Duración del contrato

Una de las claves del contrato de alquiler es su duración, así que fíjate que hay una cláusula en la que se detalla la misma. Esta duración hace referencia al tiempo que has acordado con el dueño que vas a permanecer en la vivienda, por lo que es muy importante.

De forma general, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1 de marzo de 2019, estipula que los contratos de alquiler tienen una duración de cinco años y, si ninguna de las partes muestra deseo de rescindirlos, se aplicará una prórroga tácita de tres años.

Renta

Revisa bien una de las obligaciones que deberás cumplir si vas a ser el inquilino: el precio del alquiler que vas a pagar con carácter mensual. Tiene que especificarse también si el alquiler se incrementará con las subidas del IPC, el periodo de tiempo que tienes disponible para pagar (por ejemplo, los cinco primeros días de cada mes) y la forma de pago, ya sea en efectivo o por medio de pago domiciliado. En este caso, debe figurar el número de cuenta del arrendador donde debes realizar los ingresos.

No obstante, puede pactarse lo contrario para que la renta no se actualice. Fíjate especialmente bien en esto para no llevarte la sorpresa dentro de un año, cuando veas que el arrendador sube el precio del alquiler, pues estará en su derecho si así lo has firmado en el contrato. Asimismo, el contrato ha de especificar la cantidad que has entregado en concepto de fianza, que nunca puede ser superior a dos meses de renta.

Comunidad, suministros e impuestos

Lo más frecuente es que el inquilino, además de pagar el alquiler, tenga que pagar el gasto ocasionado por los suministros, como luz, gas y agua, así como la tasa de basuras. De tal modo, todos los gastos por servicios que en la finca arrendada se cuantifican por medio de contadores corren de parte del arrendatario, es decir, del inquilino.

De forma general, el propietario del piso o arrendador es quien ha de pagar otros impuestos de la vivienda como el Impuesto de Bienes Inmuebles y la comunidad de propietarios. No obstante, en el contrato de alquiler las partes pueden pactar lo que deseen a este respecto, así que fíjate bien si no habéis acordado asumir esos pagos que no consten.

Arreglos y reparaciones

El contrato también ha de determinar quién es el responsable de los gastos ocasionados por reparaciones en la vivienda de alquiler. La ley es clara al respecto, pues determina que el arrendador está obligado a realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que el deterioro sea imputable al arrendatario. Así que el propietario tendrá que arreglar todo aquello que suponga un problema a la hora de habitar la vivienda, salvo que el desperfecto lo hayas provocado tú.

Las reparaciones típicas de cosas que se estropean o rompen por el uso habitual corresponden al inquilino en todo caso. Fíjate que estos dos puntos queden expuestos de esta forma en el contrato.

Rescisión del contrato

Además de la duración del contrato de alquiler, hay un apartado en el que será necesario que se especifiquen las condiciones de la rescisión de contrato, es decir, qué pasará cuando quieras romperlo. Imagina que te mudas a esa vivienda pensando en vivir allí cinco años, pierdes el empleo a los 18 meses y debes marchar a otra ciudad a ocupar otro empleo. ¿Puedes irte sin más? Pues hay casos en que el contrato especifica que si te vas antes del plazo de duración pactado deberás indemnizar al arrendatario con una mensualidad por cada año del contrato que queda por cumplir.

Y mira bien qué plazo estipula que debes avisar con anterioridad al arrendador de que vas a abandonar la vivienda. Te aconsejamos que ese aviso lo efectúes siempre por escrito, para que quede constancia de la fecha en que se lo has comunicado, de manera que no podrá reclamarte alquileres en base a no haberlo avisado.

Inventario

Para el caso de que vayas a alquilar una vivienda amueblada o semiamueblada, lo más recomendable es que el contrato cuente con un anexo en el que se detallen todos los bienes de su interior. Es lo que se denomina el inventario. Ahí figurarán el número de camas o muebles de la vivienda y el material del que están hechos, los detalles de electrodomésticos como cocina, microondas o lavadoras, lámparas, televisores, sofás, calentador… Hay quien incluso añade a ese anexo fotografías para que no quede duda de qué había en la vivienda y en qué estado se encontraba cuando entró el inquilino.

Seas el propietario o el que va a alquilar, te recomendamos especialmente que el contrato incluya este anexo. Si hay algún problema cuando el inquilino se vaya o si rompe alguna cosa, podrás reclamar su valor sin discusión sobre el objeto del que se trataba, y si eres el inquilino no correrás riesgo de que pretenda algún avispado hacerte pagar un estante deteriorado de plástico y que diga que era de madera maciza exigiéndote su valor.

Por otro lado, recuerda que los alquileres vacacionales tienen unas condiciones específicas. Y, en cualquier caso, si hay algo en el contrato que no te haya quedado claro o no te parece adecuada o legal alguna de sus cláusulas, no dudes en consultar con un abogado para salir de dudas. Más que como un gasto, piensa que es una inversión, no sea que luego te vayas a arrepentir de no haberlo hecho.