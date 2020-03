Resultan habituales los engaños y estafas que podemos encontrarnos a través de los medios que nos ofrece internet para comunicarnos, como los correos electrónicos que quieren robarte y los sistemas de comunicación como WhatsApp.

Para que estés al tanto y no te cojan por sorpresa, de manera que adquieras el hábito de ignorarlos o distinguirlos fácilmente, repasamos cuáles son los timos más habituales que te pueden llegar por WhatsApp. Asegúrate de no difundir este tipo de mensajes si los recibes y jamás pinches en enlaces desconocidos o sospechosos.

Estafas piramidales

Otras de las estafas que puedes recibir por WhatsApp son las piramidales. La más reciente, conocida como «el mandala de la abundancia» o «el timo solidario», se realiza a través de un mensaje en el que se invita al receptor a participar en un intercambio de dinero colectivo, como si fueran entregas de dinero solidarias. Así, prometen que si entregas como regalo una pequeña cantidad a una persona puedes conseguir posteriormente miles de euros.

Como siempre este timo viene con un enlace que te conduce a un sitio web externo en el que puedes visualizar un video en el que se explica que no se trata de una estafa piramidal ni de un engaño y te dicen cómo participar. Se trata de un timo en toda regla, así que ignóralo, no participes y no lo difundas.

Estafa del coronavirus

Comenzamos este repaso por los timos más habituales que te pueden enviar por WhatsApp por uno que está de plena actualidad: el del coronavirus. Y es que el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil alertó durante el mes de marzo de 2020 de esta nueva estafa cibernética del coronavirus, en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Ministerio de Sanidad e indican que es necesario el uso de las mascarillas para protegerse, añadiendo un enlace en el que supuestamente pueden adquirirse. Este tipo de mensajes deben ser ignorados por completo, ya que se trata de un caso de phishing.

Enlaces con cupones y descuentos

Los timos por WhatsApp en los que el cebo son las ofertas, cupones y descuentos especiales para aquel que recibe el mensaje son ya todo un clásico. Normalmente te prometen cupones de cientos de euros o cheques regalo por el aniversario de la empresa si rellenas una encuesta.

Si lo haces, obtendrán tus datos. Los ciberdelincuentes han suplantado por medio de este método a empresas como Mercadona o Zara, e incluso utilizan el logo de las marcas para darle mayor credibilidad. De nuevo, se trata de un ataque de phishing. Estos mensajes también deben ser ignorados.

Internet gratuito

Otro de los timos clásicos a través de WhatsApp es el que ofrece internet con wifi gratuito. El timo en el que el gancho es la conexión wifi gratuita es habitual en WhatsApp. Llega en forma de invitación exclusiva por medio de algún contacto para que conectes a una red wifi, además de pedirte que compartas el mensaje. Si le das al enlace terminarás suscrito en algún servicio de SMS Premium o se te instalarán aplicaciones de terceros en el teléfono pudiendo robar tus datos o tomando el control de tu dispositivo.

Código de 6 dígitos

El siguiente timo llega a través de un wasap de uno de tus contactos, con un mensaje en el que indica: Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, ¿me lo puedes pasar, por favor? Es urgente. Bórralo e ignóralo, ya que se trata de otro caso de suplantación de identidad para tener acceso a tu móvil e instalar algún programa o virus en él. Si envías ese código, terminarán controlando tu dispositivo.

Para evitar todos estos riesgos y no contribuir a difundir estas estafas y timos a través de WhatsApp, no reenvíes mensajes virales y no abras mensajes de desconocidos. No pinches en enlaces que no sean fiables ni procedan de fuentes de confianza (fíjate en la URL para tener alguna pista) y nunca participes en encuestas que te pidan datos personales o te prometan dinero o descuentos.