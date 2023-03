Netflix no sabe dónde vives: ¿será verdaderamente el final de las cuentas compartidas?

Desde que Netflix anunció que cambiaba los precios y las normas de uso de sus suscripciones y la prohibición de compartir cuentas, no han dejado de sucederse las reacciones de sus usuarios. De hecho, muchos procedieron a darse de baja sin más dilación, ante lo que consideran unas condiciones abusivas y un mal servicio.

Pero ¿será este verdaderamente el final de las cuentas compartidas? Al fin y al cabo, hoy por hoy, Netflix no sabe dónde estás en cada momento y las IP dinámicas complican aún más las cosas. Analizamos el caso para ver en qué situación estamos como consumidores y usuarios.

Prohibición de compartir las cuentas

Edificio en Hollywood con letrero Netflix/Foto: Unsplash

Lejos queda ya aquel tiempo en que Netflix se publicitaba anunciando que el amor es compartir la contraseña de la cuenta de esta plataforma audiovisual. Así, era frecuente que un usuario se diera de alta y pagara la cuota entre varios amigos o familiares. Todos compartían la contraseña para poder disfrutar del servicio en sus distintos hogares.

El descenso en los resultados económicos de Netflix en los últimos tiempos ha provocado a que tome la decisión de prohibir el compartir las cuentas con personas que no vivan en la misma casa. De igual manera se ha decidido a incrementar los precios de los distintos planes, incluyendo la publicidad en el más barato. Además, para el supuesto de querer seguir compartiendo la cuenta, se deberá pagar un suplemento que no resulta precisamente barato: 5’99€ sobre el precio del plan mensual.

La explicación de esta decisión viene dada por la intención de incrementar los beneficios. Sin embargo, también es cierto que Netflix tenía otras opciones a la hora de intentar dar un vuelco a sus políticas de negocio. De tal modo, en vez de cambiar de táctica respecto a la calidad de los productos que ofrece o a subir las series más punteras distribuyendo los episodios semana a semana, tal y como hacen otras plataformas como Prime, HBO o Disney Plus, el tema de las cuentas se convirtió en el caballo de batalla de la compañía.

De tal modo, a los usuarios se les concedió un plazo para determinar la ubicación principal de las cuentas, indicando la IP principal. Si el suscriptor no lo hacía, se encargaba directamente Netflix de determinarlo, identificando así la IP y los datos de los dispositivos desde los que se accede en la misma casa, es decir, vinculados a la misma cuenta. Como consecuencia, se fechó el fin de las cuentas compartidas el 21 de febrero, advirtiendo que, a partir de entonces, comenzarían los bloqueos.

Advertencias y códigos numéricos

Hombre con dispositivo con Netflix/Foto: Unsplash

Para controlar que el suscriptor y los miembros de su hogar sean los únicos que pueden usar la cuenta, cuando Netflix detecte que se ha accedido desde otro lugar o que se ha compartido de manera ilícita, enviará un aviso con la intención de verificar la identidad del usuario a través de un código numérico.

Sin embargo, muchos usuarios que comparten cuentan y no viven donde se ubica la IP principal del suscriptor han comprobado que pueden seguir accediendo a Netflix. Los bloqueos todavía no han comenzado, seguramente, porque nada es tan fácil como pueda parecer. La IP no es una forma precisa para detectar la ubicación.

La verdad es que Netflix no sabe dónde te encuentras cuando quieres hacer uso del servicio, y si eres tú como titular de la cuenta quien está en todo su derecho de utilizarla. Después de todo, puedes estar de vacaciones o en una segunda vivienda. La única forma de conocerlo con certeza sería la geolocalización a través de tu dispositivo, pero es algo que no se está implementando por el momento.

Situación actual

Televisión con plataforma de streaming/Foto: Unsplash

Pero la avalancha de quejas y cancelaciones de las suscripciones en algunas regiones ha provocado que la compañía estadounidense reaccione especialmente en ellas. Como consecuencia, ha reducido sus tarifas en más de una treintena de países entre los que se encuentran algunos como Bulgaria, Croacia y Eslovenia en Europa y varios latinoamericanos, donde el Plan Premium cuesta ahora 9,99€. En España, no obstante, este continúa en 17,99€. La diferencia en el coste entre unos y otros por igual servicio ha provocado que, de nuevo, les lluevan las protestas de los usuarios.

Por el momento no está muy claro cómo van a gestionarse los bloqueos. No obstante, no parece que Netflix vaya a cambiar de opinión respecto al tema de compartir las cuentas. Lo cierto es que nunca ha habido tantas plataformas y a precios muy competitivos en el mercado del streaming, así que habrá que esperar a ver si los consumidores reaccionan y son otras las que se benefician en detrimento de Netflix o, pese a todo, siguen siendo fieles a la compañía estadounidense.