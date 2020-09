Si ya sientes nostalgia del verano, no dejes que la negatividad inunde tus días y piensa en todo aquello que puedes hacer especialmente en el periodo otoñal. Bellos paisajes, estupenda luz para tomar fotografías, temperaturas más suaves para practicar actividades al exterior o disfrutar de tu casa. Las opciones son múltiples y para muchas de ellas ni siquiera necesitarás invertir grandes cantidades de dinero.

Para el caso de que necesites ideas para disfrutar de estos días, te sugerimos ocho planes baratos para este otoño. Nosotros ya nos hemos puesto manos a la obra y nos hemos propuesto hacerlos todos. ¿Te apuntas?

Manualidades con hojas secas

Fuente: Pixabay/domeckopol

Alguna tarde de lluvia puedes aprovecharla para realizar manualidades, ya sea solo o con la familia. Las manualidades con las hojas secas, que puedes recoger en alguna salida al parque o al bosque, son una apuesta segura de entretenimiento en estos días.

Puedes decorar frascos, candelabros y boles de cristal, libretas, hacer móviles para decorar tu casa, pegarlas sobre murales o lienzos… Deja volar tu imaginación y relájate con alguno de los muchos proyectos DIY con hojas secas.

Recolectar setas

Fuente: Pixabay/ivabalk

La estación del año en la que coger tu cesto de mimbre e ir a buscar setas es esta, así que si planeas algún paseo por el bosque puedes ir a recolectarlas. Ten en cuenta que en algunos lugares hay que solicitar permisos para poder hacerlo, pues la recolecta está regulada, aunque hay municipios en que es una actividad que se puede realizar de forma libre. Si tienes la suerte de vivir cerca de algunos de los mejores lugares de España para coger setas, no tienes excusa.

Maratón de series

Fuente: Pixabay/RoyBuri

Las tardes más desapacibles, con frío y lluvia, el plan de mantita, palomitas y un maratón de series o de sagas de películas es uno de esos placeres baratos que disfrutar en otoño y en invierno. Si no estás dado de alta en ninguna plataforma y no quieres gastar dinero sin saber si vale la pena, no te preocupes, no tienes por qué renunciar a este plan.

Recuerda que la mayoría de las plataformas ofrecen un periodo de prueba gratuito, así que planifica bien ese fin de semana o esos días en que dispongas de más tiempo libre y aprovecha esa quincena o mensualidad gratuita de algunas como HBO, Amazon Prime Video o Rakuten TV.

Practicar senderismo

Fuente: Pixabay/Pexels

Caminar no cuesta dinero y, seguramente, hay algún bosque o espacio natural cerca de donde vives al que puedes acudir para recorrer alguna de sus rutas de senderismo. No por estar cerca merecen menos tu atención. Ponte las botas de montaña, mete agua, bocadillos, galletas o barritas energéticas en la mochila y échate a andar para disfrutar de la belleza y la tranquilidad de la naturaleza durante el otoño.

Redecorar tu casa

Fuente: Pixabay/uphilldeb

Los nuevos aires del otoño auguran el frío que nos traerá el invierno. Y es que en estas fechas las temperaturas empiezan a descender de tal forma que es hora de hacer el cambio de armario y empezar a guardar la ropa de hogar liviana y ligera de tu casa para colocar las mantas más cálidas para las camas y el sofá, las alfombras y los elementos decorativos que aporten calor de hogar en esta época del año. Las velas y los elementos naturales son siempre un acierto.

Si has realizado alguna manualidad con hojas secas, aprovecha para tener listo un centro de mesa otoñal para el salón o comedor o colgar un móvil en alguna zona de paso.

Fotografiar parques y bosques

Fuente: Pixabay/pepperminting

Los parques y jardines de tu ciudad, así como los bosques de tu entorno, se tiñen de tonalidades ocres, doradas y rojizas durante estas fechas, así que es lógico que si te gusta tomar fotografías aproveches este momento del año. Ya sea con tu cámara digital, analógica o tu teléfono móvil, sal a inmortalizar estos días con la hermosa luz otoñal. Un plan al aire libre sano y barato.

Observación de aves

Fuente: Pixabay/Lolame

El otoño es época de observación de aves. Y es que en este periodo estacional son muchas las aves migratorias que se trasladan de unos destinos a otros para pasar el invierno y muchas de las rutas de paso se encuentran en nuestro país. Estés donde estés, investiga cuál es el mejor sitio para hacerlo próximo a tu localidad, ya sean humedales u observatorios ornitológicos en la costa, en los bosques o en los parques.

Hacer mermeladas

Fuente: Pixabay/congerdesign

También apetece meterse en la cocina durante el otoño, en el que el calor que emana resulta acogedor en estas fechas. Son muchas las opciones que tienes, como preparar postres de otoño para sorprender a la familia, pero hoy vamos a proponerte algo distinto.

Compra las frutas de temporada que más te gusten, que encontrarás económicas en estas fechas, y haz mermeladas. Una tarea entretenida que luego saborearás en muchas ocasiones.