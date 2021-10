Todos llevamos encima nuestro teléfono móvil y, aunque en ocasiones pueda resultar un auténtico problema para desconectar de las redes sociales y el trabajo, nadie puede negar que cuenta con un montón de utilidades a las que quitar partido. Una de ellas es efectuar pagos a través de nuestro dispositivo.

Si todavía tienes alguna duda sobre cómo hacer pagos con el móvil, nosotros te la resolvemos hoy. Puede que te parezca que es un servicio que no necesitas pero vale la pena tenerlo habilitado en nuestro teléfono y saber cómo utilizarlo. Seguro que, como a nosotros, te sacará de más de un apuro.

Requisitos técnicos

Antes de nada hay que tener en cuenta que no vale cualquier teléfono móvil para pagar en cualquier tienda física con él. de forma general, la característica principal es que debe tratarse de un dispositivo con NFC (Near Field Communication), como se conoce a la tecnología inalámbrica que permite la transmisión de datos entre dos dispositivos cercanos.

Además del NFC, que casi todos los smartphones fabricados en los últimos años ya incluyen, sobre todo, en el caso de los de gama media-alta, debes tener instalado en el terminal un sistema de pagos compatible con las tarjetas de tu entidad bancaria. De tal modo, podrás acercar tu teléfono a una TPV, por ejemplo, y pagar con él como si fuera una tarjeta de tu banco.

Aplicaciones de terceros

De forma general, hay dos aplicaciones de terceros que puedes usar para pagar con el móvil: Google Pay y Apple Pay, adecuadas para dispositivos Android e iOS respectivamente. En ambos casos deberás tenerla instalada en el teléfono. Cualquiera de las dos es compatible con la mayoría de las entidades bancarias españolas.

Ten en cuenta que si tienes un iPhone solo podrás pagar con Apple Pay. Sin embargo, si tienes un móvil Android, puedes elegir Google Pay o Samsung Pay, pero esta última funciona únicamente con determinados modelos de teléfonos Samsung. En sus webs puedes consultar las entidades colaboradoras en España con las que funcionan. No obstante, te recomendamos que consultes en la página de tu banco o en tu banca electrónica antes de decidirte por uno u otro método de pago, ya que te indicará las aplicaciones compatibles.

Aplicaciones bancarias

Si te preocupa mucho la seguridad y los datos, tal vez estés más tranquilo usando la aplicación de tu banco. No todos los bancos cuentan con una app para pagar con el teléfono, pero la mayoría sí dispone de ella. Además, en estos casos no es necesario que el teléfono móvil tenga NFC.

Las entidades bancarias ofrecen una aplicación específica para los pagos con el móvil que lo convierten en una especie de cartera virtual. Tendrás que descargar la app, que estará desligada en tu teléfono de la aplicación principal de tu banca electrónica, para poder hacerlo.

Todas estas aplicaciones suelen adoptar el nombre de la entidad bancaria más el término Pay o Wallet, así que son muy fáciles de localizar, como Abanca Pay, Santander Wallet, CaixaBank Pay, etc. No obstante, en el supuesto de la banca online, como EVO Banco o Imaginbank, estas entidades ya integran el sistema de pagos en su app principal, por lo que no será necesario que te descargues otra, ni del banco ni de terceros.

Bizum

Por último, hay un método práctico, sencillo y directo con el que resulta extremadamente cómodo efectuar pagos: Bizum. Se trata de un sistema de envío de dinero que funciona de forma automática, sin esperar días como sucede con una transferencia, por ejemplo. Para mandar a alguien dinero solo necesitas su número de teléfono, al igual que para recibirlo. Pero del mismo modo, ten en cuenta que tu banco debe ser compatible con este servicio y, si es así, deberás descargarte la aplicación correspondiente para usarlo.

Bizum resulta una opción estupenda para transferirle dinero a un familiar o pagar un servicio o en una tienda a través del móvil, solo con su número de teléfono. Olvídate de andar con números de cuenta o estar preocupado por si no has cogido bien las cifras o temes equivocarte de cuenta bancaria. Es una app completamente segura, pues se creó como iniciativa de la banca española, así que es compatible con casi todas las entidades bancarias, como Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Cajasur, ING, Abanca e Ibercaja, entre muchos otros.

Es necesario resaltar que Bizum es uno de los mejores métodos para pagar con el móvil si tu dispositivo no tiene NFC. No obstante, no todas las tiendas ofrecen esta posibilidad, aunque para enviar dinero a particulares y autónomos resulta una solución perfecta. Solo has de activar Bizum en la aplicación de tu banco y luego introducir el número de teléfono móvil de la persona a la que le vas a ingresar el dinero junto con el importe. El dinero va de un número de cuenta a otro sin mayor dificultad. Nada más sencillo.

También puedes efectuar este tipo de operaciones sin necesidad de tecnología NFC a través de Paypal, de modo que si tienes cuenta en Paypal deberás conectarla a la de tu banco. En este caso, los pagos los realizas a través de una dirección de correo electrónico. Muchas tiendas online admiten este método de pago.