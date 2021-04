Las empresas que buscan perfiles para sus empleos verdes deben buscar personas que apuesten y tengan muy interiorizada valores como la sostenibilidad y el ecologismo. A continuación damos algunas claves al respecto de este aspecto.

Sostenibilidad

Es importante que los empleados estén concienciados con la importancia de tener un comportamiento sostenible. Esto permitirá hacer una distribución de los recursos más óptima y aprovechar mejor lo que ya se tiene. También llevará al perfil del empleado a decantarse siempre por productos respetuosos con el medio ambiente y sostenibles.

Ecológicos

También es importante buscar perfiles que sepan la importancia que puede tener tener una conciencia ecológica. Sobre todo en perfiles en los que se diseñan envases, productos y demás. El uso de materiales reciclables y sostenibles es fundamental para ir desplazando a otros que hasta hace bien poco estaban presentes siempre como puede ser el plástico. Para cambiar la conciciencia en este sentido es importante hacerlo desde las organizaciones, un ejemplo aquí es ecoembes, y cambiando el tipo de consumo.

La productividad, otra de las claves

La productividad es otra de las claves que debe darse siempre en una organización para optimizar al máximo los recursos disponibles que no siempre son muchos. Tanto a nivel individual como en conjunto. Gracias precisamente a la productividad se puede medir el rendimiento de los trabajadores, teniendo presente que una mayor productividad hará que se optimicen recursos y, en última instancia, que se obtengan mayores ganancias. Esto ha hecho que sean varias las teorías y métodos que ayudan precisamente a aumentar la productividad. A continuación, las desgranamos.

Regla 80/20

Para ser más productivos uno de los métodos que se emplean es la llamada regla del 80/20. Se trata de una teoría que asegura que el 80% del trabajo se consigue al realizar el 20% del esfuerzo. Esto está relacionado con la realización de una lista de tareas prioritarias por urgencia, orden de entrega, importancia, etc. En definitiva, se trata de priorizar.

Matriz de Eisenhower

A través de la técnica que se ha conocido como matriz de Eisenhower, lo que se hace es ayudar a ordenar las tareas que se tienen pendientes, priorizarlas, viendo qué es lo que es urgente y así priorizar y repartir mejor el tanto el trabajo con el tiempo para poder así delegar. Esta técnica está basada en cuatro cuadrantes que se dividen entre las cosas urgentes a realizar de manera inmediata, lo urgente pero no importante que puedes delegar, lo que es no urgente y no importante y puedes aplazar lo no urgente pero importante que debes planificar. De este modo, a través de esta clasificación verás de un modo muy claro qué es todo lo que debes hacer.

Método GTD

La llamada metodología Getthing Thing Done también puede ayudar a mejorar de manera notable la productividad. En este sentido lo que se busca es adquirir una mayor concentración sobre aquello que se está haciendo en ese momento e intentar que el resto de estímulos de tu alrededor no te influyan. Para ello es importante también llevar a cabo una serie de pasos. En concreto es importante que recopiles todas las tareas que debes realizar, divídelas entre aquellas que se pueden hacer de manera rápida, las que te llevarán más tiempo y las que puedes delegar. Posteriormente tendrás que organizarlas en función de una fecha de entrega o realización y revisar todo el proceso.

Con esto lo que conseguirás es, por un lado, quitarte las tareas menores e importantes que puedes hacer de manera rápida y las que debes hacer tú con más calma así como las que podrás delegar.

Fomentar la productividad desde el departamento de recursos humanos

Los departamentos de recursos humanos también deben facilitar la productividad a sus empleados. Para ello es fundamental que haya un buen ambiente, que sus empleados puedan conciliar su trabajo con su vida personal, ir aplicando estrategias de motivación, organizar formaciones cada cierto tiempo y, por supuesto, poner a disposición del personal todo el material necesario para trabajar en las mejores condiciones posibles.

La importancia de una buena selección de personal

Como ves, para las empresas es clave el saber realizar una buena selección de personal. Apostar por personas preparadas que tengan una conciencia ecológica, sostenible y sepan cómo hacer más en el mismo tiempo simplemente priorizando las tareas es algo clave para lograr un mayor rendimiento con los mismos recursos y esto hará que la empresa pueda ganar más.

