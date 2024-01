Qué es el café de especialidad, ¿una moda pasajera?

Seguro que has oído hablar del café de especialidad, y si te has fijado no paran de anunciar espectaculares cafeteras en diversos medios para prepararlo en detrimento de las de cápsulas, que ahora que ya las tiene casi todo el mundo parece que han dejado de estar de moda. Seguro que han sido el pequeño electrodoméstico estrella de estas Navidades.

Pero ¿tienes claro lo que es el café de especialidad? ¿Se trata de una moda pasajera? ¿Te merece realmente la pena comprarlo para prepararlo en casa? ¿Cuáles son las cafeteras con las que puedes sacarle partido? Averiguamos las respuestas.

Qué es el café de especialidad

Taza de café/Foto: Unsplash

Para comprender qué es el café de especialidad hay que entender un factor sobre la clasificación de los granos, pues estos son los que marcan la diferencia de este café con respecto a los otros. Los granos de café se califican mediante un proceso que se denomina cata, con el que se obtienen puntuaciones sobre 100, siendo esta la máxima. De tal modo, según la Specialty Coffee Association (SCA), el café de especialidad es aquel producido exclusivamente con la especie Arábica cuya taza obtiene una puntuación de más de 80 puntos.

Además, para poder ser catalogado como café de especialidad, la cata debe haber sido efectuada por un evaluador o Q grader certificado. El café que no ha sido catado por aquel puede etiquetarse como café gourmet, pero no como café de especialidad.

Comprar café de especialidad

Como resultado de lo anterior, la clave para preparar un buen café de especialidad, que tiene que hacerse preferiblemente con granos recién molidos, es el grano. De ese modo, resulta muy importante qué paquete de café en grano comprar para ello, puesto que no todo el que encontrarás a la venta, por mucho que su empaquetado parezca que es excepcional puede etiquetarse como café de especialidad.

Así que volvemos a la importancia que siempre le damos a leer muy bien la información que viene en el paquete cada vez que compramos cualquier producto de alimentación. Ten en cuenta que, en su etiquetado, el café de especialidad debe detallar todos los factores sobre su forma de cultivo: nombre de la finca, nombre del caficultor y el país de origen, además del sistema de recolección, procesado y tueste. Recuerda que, en cualquier caso, tienen que ser granos de café de alta calidad 100% arábica.

Cómo preparar café de especialidad

Molinillo con granos de café/Foto: Unsplash

Además de seleccionar el mejor grano, para preparar el café de especialidad en casa tienes que realizar una buena molienda. Lo mejor para ello son los molinillos de alta calidad, que dan como resultado un café molido consistente y uniforme. Los encontrarás en el mercado tanto manuales como eléctricos. Los manuales muelen de manera excelente, pero ten en cuenta que los eléctricos deberás huir de los más económicos para que den un resultado perfecto. Los molinillos eléctricos de calidad los encontrarás desde 100€.

A continuación, la preparación ha de ser cuidadosa. El agua a utilizar tiene que ser de buena calidad y el equipo para su elaboración debe realizar una extracción precisa. Respeta las cantidades de agua y, en su caso, de leche en la preparación, y sirve en taza adecuada.

Cafeteras para café de especialidad

Cafetera/Foto: Unsplash

Las cafeteras más idóneas y económicas para preparar un buen café de especialidad son la cafetera de émbolo o prensa francesa y la cafetera italiana. Las opciones en el mercado son numerosas y los precios para todos los bolsillos, en función de los materiales de los acabados y el tamaño. También puedes elegir cafeteras eléctricas de filtro. En cualquiera de estos casos, necesitarás un buen molinillo aparte.

Otra opción es adquirir una cafetera de filtro con molinillo incorporado, que rondan los 200€. No son una novedad en el mercado, pero es uno de esos pequeños electrodomésticos que ha comenzado a tener más demanda a raíz del café de especialidad. Sí son más novedosas las cafeteras automáticas y superautomáticas, que también muelen el café antes de prepararlo. Las primeras las encontrarás a partir de unos 400€, mientras que las superautomáticas pueden superar fácilmente los 1.000€.

Qué cafetera elegir

Antes de elegir la cafetera y/o el molinillo piensa en el uso que le vas a dar, la cantidad de veces que la pondrás y para cuántas personas y tu presupuesto. Tienes muchas opciones para todos los bolsillos. De cualquiera de las maneras, no puedes olvidar que el factor más importante para preparar un café de este tipo no es el aparato, sino el grano, es decir, el café de especialidad.

Será una moda pasajera para aquellos que compren lo que los demás adquieren por imitación, pero seguirá siendo, tal y como era, una de las opciones a tener en cuenta para los cafeteros que disfrutan de una excepcional taza de café.