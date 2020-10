Cuando necesitas pedir algún crédito, comprar algo a plazos o incrementar el límite de alguna de tus tarjetas bancarias, las entidades financieras y empresas consultan siempre tu historial crediticio. Porque no solo importa la cantidad que ingresas sino que las deudas que tienes y tu comportamiento a la hora de efectuar los pagos tienen un peso que ni te imaginas a la hora de decidir si concederte o no ese crédito o esa ampliación.

Así las cosas, para que comprendas exactamente qué es el historial de crédito y cómo te afecta, hoy te explicamos lo que debes saber sobre él y el modo en el que puedes solicitarlo para conocer cuál es el tuyo.

¿Qué es el historial de crédito?

Informe de antecedentes financieros

Fuente: Pixabay/Tumisu

El historial crediticio es el informe de la entidad bancaria o financiera que recoge todos tus antecedentes financieros, es decir, los pagos e impagos que has realizado o dejado de efectuar a lo largo del tiempo y tus préstamos personales.

De tal modo, tiene en cuenta datos tales como cuándo has saldado una deuda antes de tiempo, cuántas veces has devuelto facturas de servicios como el teléfono, el agua, el seguro o la luz, en cuántas ocasiones tu cuenta ha estado al descubierto, cuántas veces te has retrasado en el pago de la hipoteca, cuántas son las tiendas a las que debes dinero por efectuar compras y posponer siempre el pago por medio de microcréditos, si alguna vez ha sido efectuado un embargo de tu cuenta, etc.

Nivel de confianza del deudor

Fuente: Pixabay/ron2025

Toda esa información con tus antecedentes financieros se recopila y conforma tu historial de crédito. Este sirve para que la entidad pueda determinar cuál es el nivel de confianza que tienes como deudor. Es decir, si siempre has pagado en fecha tus facturas y tus cuotas de préstamo, tu nivel de confianza es elevado y el banco sabe que si te deja dinero se lo vas a devolver. Por el contrario, si eres de los que tienes las tarjetas de crédito a cero, devuelves las facturas de teléfono un mes sí y otro también y pides renegociar una deuda para, a los pocos meses volver a estar en números rojos, tu nivel de confianza será bajo y tendrás más dificultades a la hora de solicitar un préstamo.

Como consecuencia, ingreses lo que ingreses, no olvides que lo más importante es tu comportamiento en el momento de efectuar los pagos y, en el caso de que esto no sea así, que la causa esté justificada.

Solicitud del historial de crédito

Fuente: Pixabay/kalyanayahaluwo

Para obtener tu historial de crédito o informe de riesgo puedes solicitarlo de forma presencial en la sede central del Banco de España o en alguna de sus sucursales, para lo que tendrás que cumplimentar el formulario «Solicitud de informes de Riesgos a la Central de Riesgos». A este documento hay que adjuntar la documentación obligatoria que se especifica en el sitio web. El informe se entrega de forma inmediata o bien se envía posteriormente por correo certificado al domicilio del solicitante.

También puedes solicitar este informe de riesgo por correo postal. Deberás introducir en un sobre el formulario cumplimentado con el resto de la documentación requerida y remitirlo al Banco de España, Central de Información de Riesgos, C/ Alcalá, 48, 28014, Madrid. De igual modo recibirás la respuesta por correo certificado.

Por último, la forma más cómoda para solicitarlo es a través de la Oficina Virtual del Banco de España, en la que deberás acceder al apartado «Tramitación» y la aplicación «Petición de informes y reclamaciones CIR». Para realizar este trámite virtual necesitarás un certificado o DNI electrónico.