El cuidado del medio ambiente es cuestión de todos. Tanto los consumidores individuales como las empresas, grandes o pequeñas, tenemos la responsabilidad de velar por él, intentar conservarlo al máximo y asumir hábitos y planes de aprovechamiento y reciclaje para contaminar menos.

Pero más allá de lo que podamos deducir al respecto, tal vez te hayas preguntado alguna vez qué responsabilidad tienen las empresas con el medioambiente y cómo los Seguros de Responsabilidad Medioambiental son parte fundamental de ello. Aclaramos conceptos y resolvemos tus dudas.

Riesgos a los que se enfrentan las empresas

Con cualquier actividad económica o profesional, desde la más sencilla a la más compleja, todo negocio se enfrenta a una serie de riesgos que debe asumir y prever cuando hablamos del medio ambiente, como los relacionados con los vertidos, los residuos o las fugas de combustible.

Y es que el impacto medioambiental que puede provocar cualquier actividad de producción, distribución o venta de bienes o servicios hace que una empresa pueda tener que afrontar alguna sanción o reparación de daños,en algún momento de su existencia, si se produce un accidente o cualquier imprevisto que se escapa de su control. De hecho, tiene que contar con la suficiente solvencia para afrontar la reparación de los daños causados, de ahí la necesidad de un seguro de responsabilidad medioambiental.

La ley obliga a determinadas empresas a tener uno, como por ejemplo a aquellas que se dedican a la gestión o transporte de residuos, a las empresas textiles, a las empresas del cuero, a las químicas, de tratamiento de aguas o del sector mineral, entre otras. Sin embargo, en aquellas actividades que no exista un riesgo ante el medio ambiente de tal magnitud como las que se recogen en la normativa correspondiente, la suscripción de esta clase de seguros es opcional.

¿Qué son los seguros de responsabilidad medioambiental?

Los seguros de responsabilidad medioambiental son aquellos quecubren los daños medioambientales causados por operadores económicos en el ejercicio de su actividad económica o profesional, sin olvidar establecer las medidas necesarias para evitarlos y proteger el entorno, además de repararlos cuando algo ha fallado. Tales daños medioambientales pueden afectar a las especies silvestres de fauna y flora, a los hábitats, las aguas dulces o marinas, el suelo y el litoral.





En España, la Ley 26/2007 es la norma que establece la responsabilidad de las empresas y las medidas que deben adoptar en el ejercicio de su actividad para la protección del medio ambiente. El principio que rige esta normativa es que «quien contamina, paga», por lo que se establece tal responsabilidad de manera ilimitada.

Con la póliza de seguro adecuada, la empresa está protegida ante cualquier circunstancia de este tipo, ya sea porque la actividad de la misma la obliga por ley a constituir esa garantía financiera, o porque si tienes un negocio en el que no existe esa obligatoriedad, deseas contratar un seguro de responsabilidad medioambiental para vivir más tranquilo. La no obligatoriedad de constituir una cuantía financiera no exime de la responsabilidad de la reparación a aquellos operadores económicos no obligados por ley.

Principales garantías financieras de esta póliza de seguro

En este tipo de pólizas de seguros, como la de Markel Medioambiental, se ofrece cobertura ante la Responsabilidad Civil por Contaminación Accidental, la Responsabilidad Patronal por Contaminación y una serie de sumas garantizadas que serían difíciles de conseguir de otra forma, pero que de este modo tienes aseguradas.

En todo momento, tener uno de estos seguros facilita la actividad sobremanera, porque te ofrece el asesoramiento y la gestión para la resolución de siniestros. Además, se puede elegir ampliar coberturas ante problemas concretos, tales como la descontaminación del suelo o el transporte terrestre.

Si tienes una empresa o realizas una actividad económica o empresarial para la que necesitas este tipo de seguros, su contratación te facilitará implementar las medidas de seguridad medioambiental, puesto que cubrirá los costes de algunas de ellas como las medidas de prevención para no dañar los recursos naturales, las medidas de evitación de daños medioambientales y las medidas de reparación.





Si tienes alguna otra consulta sobre este tipo de seguros o no tienes claro si tu empresa lo necesita o si tienes la obligatoriedad de contar con uno, no dudes en solicitar más información para decidirte y contribuir a cuidar nuestro planeta.

*Contenido elaborado en colaboración con una marca