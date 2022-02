¿Qué son los fondos indexados y cómo invertir en ellos?

Cuando hablamos de inversión son muchas las posibilidades a nuestro alcance para sacar rentabilidad de los ahorros. Y es que si ya has investigado todo lo que has de saber sobre planes de pensiones pero te interesa informarte sobre el mercado de valores y los fondos de inversión, seguro que te has preguntado qué son los fondos indexados.

Hoy te explicamos todo lo que debes saber sobre ellos y cómo invertir en fondos indexados para que puedas decidir mejor si este tipo de inversión es la que más se ajusta a tus necesidades.

Así funcionan los fondos indexados

Qué son los fondos indexados

Fuente: Pixabay/mohamed_hassan

Los fondos indexados, también denominados fondos índice, son un tipo de fondo de inversión constituido por todos o por una parte de los valores de determinado índice. De tal manera, hay fondos indexados e índices para casi todos los mercados, por lo que permiten gran variedad de estrategias de inversión.

Para que lo comprendas con un ejemplo práctico, imaginemos uno de estos índices: el IBEX 35, el índice de la Bolsa española. Pues un fondo indexado sobre el IBEX 35 lo que buscará será mantener una cartera de valores activos similar a la de este índice en concreto. Si, por ejemplo, hay un cambio relevante en el IBEX, como la caída de una compañía, el gestor del fondo indexado hará los cambios necesarios para mantener la misma proporción y seguir teniendo una cartera parecida a la del índice. A efectos prácticos, un fondo indexado es como una réplica en miniatura del índice en el que invierte.

Cómo funciona un fondo de inversión indexado

Inversión

El modo de funcionamiento de un fondo de inversión indexado es similar al del resto de los fondos. Los fondos indexados están a cargo de una entidad o sociedad gestora que se ocupa de realizar las compras y ventas de los activos para alcanzar cierta rentabilidad en relación a determinado riesgo a asumir. Los partícipes del fondo pueden suscribir tales participaciones o reeembolsarlas por el valor que tengan el día de la operación en el momento en que se cierren los mercados.

Ten en cuenta que los fondos indexados siempre se compran o venden a través de una entidad gestora, al contrario de los que sucede con otros fondos como los cotizados que se mueven en mercados secundarios de valores de manera similar a las acciones.





Características de los fondos indexados

Los fondos indexados se caracterizan por ser más rentables en las inversiones que se realizan a largo plazo, pero también es cierto que por esta misma razón cuentan con algo más de riesgo que otras formas de inversión, como los depósitos a plazo fijo, que se consideran más seguros.

Como principales ventajas de los fondos indexados, las comisiones suelen ser bajas y los costes de transacción menores, en comparación con otros tipos de fondos. Además, al realizarse con ellos pocas suscripciones, traspasos o reembolsos, el gasto de su gestión se reduce drásticamente. Por otro lado, los fondos indexados constituyen una inversión muy fácil de seguir sin tener grandes conocimientos en materia bursátil y resultan rentables si pensamos realizar inversiones a largo plazo.

Cómo invertir en fondos indexados

Fuente: Pixabay/geralt

Para invertir en fondos indexados necesitas recurrir a una institución financiera, que te ofrecerá algunos de ellos, por lo que puedes consultar en tu banco o informarte en distintas entidades bancarias sobre los productos disponibles de este tipo. Con el producto que te ofrezcan, están replicando determinado índice, como la Bolsa española, la europea, la japonesa o la de Estados Unidos, por ejemplo, de manera que los beneficios dependerán del comportamiento del mercado. Esta forma de funcionamiento a la hora de invertir el dinero se controla a través de una gestión pasiva.

Ten en cuenta que en los fondos de inversión de gestión activa lo que se intenta es batir al índice de referencia o superar al mercado, mientras que en los fondos indexados lo que se busca es replicar el índice, no batirlo. Por ese motivo, al invertir de forma pasiva, simplemente compras y esperas, de ahí que sea una de las mejores opciones a largo plazo.

Si quieres invertir en fondos indexados, deberás darte de alta con una cuenta bancaria, puesto que es en la que se ingresará el dinero. También tendrás la opciones de automatizar las inversiones para olvidarte de ellas. Asimismo, es posible invertir poco a poco tus ahorros, para el caso de que quieras correr menores riesgos, o la cantidad total, lo cual siempre será una apuesta más arriesgada. Consulta en tu entidad si tienes dudas.





En caso de no terminar de decidirte sobre la cantidad de dinero a invertir, lo mejor es que comiences con pequeñas cantidades y vayas incrementándolas poco a poco, según vayas conociendo mejor los resultados y el funcionamiento. Es una de las mejores formas para ir introduciéndote en el mundo de los fondos indexados sin asumir demasiados riesgos.