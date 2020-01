Un año más, ya están aquí las rebajas. Todos intentamos aprovechar estas fechas para adquirir aquello que nos hace falta y que, durante el resto del año, suele tener un precio elevado. Pero ya sean prendas de ropa, calzado, productos para el hogar, dispositivos digitales o electrónicos, debemos tener en cuenta que como consumidores las leyes nos protegen y que lo mejor es que las conozcamos para poder prevenir los problemas.

Así pues, recuerda tus derechos cuando compras en rebajas. Nosotros te los resumimos de forma breve y sencilla para que no dejes de tener en cuenta todos y cada uno de ellos.

Productos en rebajas

Fuente: Pixabay/DigestContent

Antes de nada, debes saber que todo establecimiento debe mostrar en una zona visible la duración y periodo de las rebajas para informar a los clientes. Normalmente, optan por poner este cartel en el escaparate. El 50 por ciento de los productos a la venta deben estar destinados a rebajas y aquellos artículos de continuidad o con precio sin rebajar han de colocarse de manera separada y claramente diferenciada, para no dar lugar a confusiones al comprador.

Cualquier producto rebajado debe haber estado a la venta de forma habitual en el establecimiento con anterioridad, durante un mes, al menos. Y en su etiquetado debe constar el precio anterior y el precio rebajado o, en su caso, indicar de manera clara el porcentaje de descuento aplicado al precio original.

Además, los productos rebajados deben mantener la calidad que tenían antes de formar parte de las rebajas. Así, no pueden tener taras ni estar deteriorados, o tendrían que ser objeto de otro tipo de promoción específica.

Cambios y devoluciones

Fuente: Pixabay

Para tener derecho a cualquier tipo de cambio o devolución debes mostrar el tique de compra, por lo que es imprescindible que lo conserves. Recuerda que no pueden negarte el tique o la factura cuando realizas una compra, ya que es fundamental para demostrar la transacción y efectuar cualquier tipo de reclamación posterior.

Siempre que el producto cuente con un defecto de fábrica, en la tienda física están obligados a cambiártelo. En el caso de que se encuentre en perfecto estado y no haya sido usado, el establecimiento puede admitir los cambios como buena práctica comercial, con la presentación del tique. La única excepción es si en el momento de vendértelo se ha especificado de forma expresa que no se admiten cambios ni devoluciones, tal y como sucede cuando compras algunas prendas de ropa interior. No obstante, no tienen por qué devolverte el dinero, también pueden ofrecerte cambiarlo por otro producto o emitir un vale de compra. Todo depende de las condiciones establecidas por el establecimiento.

Por lo que respecta a las compras por internet, el comprador tiene 14 días naturales, es decir, contando domingos y festivos, para ejercer el derecho de desestimiento. Este permite al consumidor devolver las compras realizadas a distancia en dos semanas desde el momento de recepción del artículo. El derecho de desestimiento también se mantiene en rebajas.

Condiciones especiales en rebajas

Fuente: Pixabay/dimitrisvetsikas1969

El establecimiento o empresa tiene derecho a establecer condiciones especiales para el periodo que duran las rebajas, las cuales suelen hacer referencia a los medios de pago y las devoluciones. La normativa lo permite, pero obliga a que esas condiciones estén claramente indicadas y en un lugar visible para el consumidor. De lo contrario, no son aplicables.

En lo que respecta a los medios de pago, el establecimiento no tiene por qué admitir los pagos con tarjeta o incluso puede establecer una cantidad mínima de euros a partir de la cual sí se acepta esta forma de pago. No obstante, si el comercio acepta pagos con tarjeta durante el resto del año y cuando llegan las rebajas no facilita este método de pago debe especificarlo adecuadamente.

Garantías y servicio posventa en rebajas

Fuente: Pixabay/MichaelGaida

Sea cuando sea el momento del año en que compres un producto, con o sin promociones, la garantía y el servicio posventa no varía y debe mantenerse igual. Recuerda que tienes derecho a las mismas condiciones de garantía, ya que lo único que cambia en rebajas es el precio de venta del producto.

No obstante, si ves que el establecimiento no cumple alguna de estas premisas o no te permite ejercer tus derechos como consumidor ni te ha sido posible llegar a una solución amistosa con la incidencia, puedes solicitar la hoja de reclamaciones para mostrar tu queja. Es obligatorio que todo establecimiento cuente con ella. Para cualquier reclamación que vayas a realizar, recuerda que es imprescindible el tique o factura de compra, y también te recomendamos revisar nuestros consejos para que no te engañen en rebajas.