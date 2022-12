Sigue estos consejos para compartir tus décimos de Lotería con la familia y no llevarte un disgusto

En España, la lotería de Navidad es una tradición más como la de los Reyes Magos, las 12 uvas y el roscón. Sin embargo, cuando compramos participaciones entre amigos o con algunos miembros de la familia, y el número es agraciado, puede que se compliquen un poco las cosas.

Como cada año, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha facilitado algunos consejos para prevenir y evitar posibles problemas. Averiguamos cuáles son y te contamos por qué no comprar la lotería de Navidad entre varias personas.

Compartir la Lotería de Navidad

Bombo de lotería/Foto: Pixabay

Cuando se adquieren participaciones conjuntas se hace con ilusión. Normalmente, se compran entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, y se tiene la esperanza de que, si tocan, los seres queridos compartirán fortuna y alegría.

Pero a veces las situaciones no son como uno se imagina y, si el boleto es premiado, es posible que surjan los conflictos. Los problemas no solo serán económicos, sino también emocionales, si tenemos que nos afectará a nosotros y a las personas de nuestro entorno. Incluso la amistad más férrea puede romperse por algo así, motivo por el cual no es lo más recomendable compartir las participaciones.

No obstante, si decides hacerlo, es posible adoptar una serie de medidas para tener la situación bajo control por si el número sale agraciado. Vale la pena tenerlas en cuenta.

Talonario de Lotería Nacional

La forma más tradicional y segura de compartir el décimo, y que luego no haya lugar a malentendidos ni malas interpretaciones, es solicitar en el estanco o en la papelería un talonario de Lotería Nacional. En él es posible anotar todos y cada uno de los datos de las personas que compartan el décimo con el dinero que aportan cada uno de ellos.

De tal manera, con los datos identificativos y las cantidades aportadas no habrá problema alguno en determinar quiénes son los ganadores y qué importe proporcional del premio les corresponde, así como el pago de impuestos. Recuerda que todos los premios de más de 40.000€ tributan en un 20%.

Documento firmado por los participantes

Si prefieres preparar tú el documento para que firméis todos los participantes, en vez del talonario de Lotería Nacional, debes tener en cuenta varias cosas respecto al formato. Ha de recoger todas las cuotas que aporta cada uno de los participantes, con sus datos identificativos completos, su firma y su conformidad.

Asimismo, realiza fotocopias del décimo y entrega una de ellas a cada uno de los que participa, que ha de firmar en el reverso, indicando el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI), así como la cantidad de euros que juega.

Grupo de Whatsapp

Smartphone con Whatsapp/Foto: Pixabay

Otra forma de asegurarse de que no haya problemas luego es crear un grupo de Whatsapp o de Telegram, o incluso de correo electrónico, donde consten todos aquellos que compartan el décimo. Para que no haya dudas del número con el que se juega, se debe subir al grupo la imagen del décimo que se comparte, de manera que el número pueda verse de manera nítida y por completo.

Para el supuesto de adquirir el décimo online, la web de Loterías y Apuestas del Estado generará automáticamente un comprobante electrónico con el décimo o los décimos que compres. Este documento tiene la misma validez que el décimo en papel.

Testigos

Otra precaución a adoptar es que, en el momento de repartir el décimo entre todos los participantes, se haga delante de testigos que no jueguen, que también puedan certificar de cómo se llegó al acuerdo de compartirlo.

Premios en gananciales

Pero tal vez tú ni siquiera hayas comprado ni participado en el décimo y sí tengas derecho al premio si toca. Esto sucede en el caso de los matrimonios en régimen de sociedad de gananciales. En este caso concreto, si a uno de los cónyuges le toca el décimo o el premio que sea, el otro tiene derecho al 50% de su valor, al igual que el abono de los impuestos que dimanen de su parte.

No pocas veces un premio en la Lotería Nacional ha generado conflictos tales en matrimonios que desembocan en divorcio por no ser conscientes de detalles como este.

Cómo cobrar el premio compartido

Lotería de Navidad/Foto: Pixabay

Si os toca la lotería, para cobrar el décimo debéis identificar a cada uno de los participantes (ganadores) en el banco y su respectivo porcentaje de participación. La entidad bancaria ingresará el dinero del premio después de haber descontado el importe de los impuestos. Lo hará en la cuenta de la que sea titular uno de los participantes en ese banco. Luego, aquel deberá encargarse de distribuir el dinero que le corresponda entre el resto de ellos.

Pero si el importe del premio es menor de 2.000€ también hay la opción de cobrar el décimo en cualquier punto de la red de Loterías del Estado. Como excepción debes saber que, si has adquirido el décimo premiado de modo online, el importe del premio se ingresará directamente en la cuenta bancaria que se indique, siempre y cuando sea inferior a 2.000€. En cantidades superiores, es necesario acudir para cobrarlos a las entidades bancarias.