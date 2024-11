Los pepinos son los protagonistas de numerosas escenas de películas en las que la protagonista los tiene sobre los ojos porque se ha puesto una mascarilla facial o está siguiendo algún tratamiento. Y no son pocas las personas que han aparecido en redes haciéndose un selfie con un par de rodajas sobre sus párpados por lo fotogénicos que quedan.

Sin embargo, ¿es cierto que el pepino tiene beneficios para la piel? ¿Sirve de algo ponerse pepinos en los ojos? Buscamos la respuesta para comprobar si vale la pena añadir este ritual a nuestra rutina de belleza.

Propiedades del pepino

Tres rodajas de pepino/Foto: Pixabay

Comencemos conociendo un poco más las cualidades del popular pepino. De la familia de las cucurbitáceas se ha utilizado desde la antigüedad en medicinas tradicionales como la india para aprovechar sus beneficios, puesto que posee propiedades calmantes y antioxidantes, así como antisépticas y bactericidas. Como resultado, el pepino puede reducir la inflamación y servir como humectante, por su alto contenido en agua.

Además de incluirlo en nuestra alimentación por todos los nutrientes que nos aporta, el pepino también es saludable para nuestra piel. No resulta extraño que sean muchos los productos cosméticos como cremas y mascarillas que lo incluyen en su composición, sobre todo, por la cantidad de vitamina E que contiene. Esta es una de las que contribuye a que mantengamos una piel radiante. Asimismo, el pepino reduce el riesgo de padecer acné y facilita la producción de colágeno.

Pepino sobre los ojos

Teniendo en cuenta sus propiedades, colocarse unas rodajas de pepino sobre los ojos aporta a la piel similares resultados que si colocaras compresas frías para reducir la hinchazón y las bolsas. Pero además de ello, no podemos olvidar que esta hortaliza contiene vitamina C y ácido ascórbico, el cual es conocido por actuar como un agente que retrasa el envejecimiento al recuperar la elasticidad de la piel.

Esto se ha comprobado en estudios como Cucumis sativus fruit-potential antioxidant, anti-hyaluronidase, and anti-elastase agent, publicado en Arch Dermatol Res, en mayo del 2011, y en Phytochemical and therapeutic potential of cucumber, aparecido en Fototerapia en enero de 2013.

Reducción de ojeras

Rodaja de pepino/Foto: Pixabay

Así como sí se considera que el pepino reduce la hinchazón y descongestiona las bolsas de los ojos, no está tan claro el efecto que produce sobre las ojeras. Todavía no hay estudios que avalen que su uso provoque que desaparezcan. No obstante, quienes defienden esta idea y recomiendan este uso recuerdan que los pepinos constan de un elevado contenido en vitamina K y esta sí es posible que disminuya las ojeras marcadas, ya que incrementa el efecto refrescante y descongestionante sobre la piel.

No obstante, antes de usar pepino directamente sobre la piel, siempre es recomendable consultar a tu médico de cabecera o dermatólogo por si puedes sufrir alguna alergia o si cabe la posibilidad de que te provoque una reacción si lo haces. Si tienes la seguridad de que no tienes ningún problema dermatológico, puedes probar a poner un par de rodajas sobre tus ojos.

Cómo aplicar el pepino sobre los ojos

Mujer con mascarilla y pepino sobre los ojos/Foto: Pixabay

Si quieres aplicar el pepino sobre tus párpados y conseguir reducir los ojos hinchados, disminuir las bolsas y sentir más fresca y elástica tu piel, tienes que seguir una serie de pasos muy sencillos. Primero deberás lavar el pepino, cortar un extremo y luego cortar dos rodajas de un centímetro de grosor, una para cada ojo. También es posible quitarle la piel, por si quieres asegurarte de que ningún resto de producto agrícola que pueda haberse usado en su cultivo entre en contacto con la piel.

Lava muy bien tu rostro, para que su limpieza sea absoluta. A continuación, túmbate en la cama o reclínate en el sofá en un posición en la que te sientas cómoda y relajada, después cierra los ojos y, por último, coloca una rodaja de pepino sobre cada ojo. Si lo deseas, antes de esto, también puedes aplicar sobre tu rostro una mascarilla, para que el tratamiento facial casero sea total. Disfruta de unos momentos de relax al tiempo que cuidas tu piel.

Tiempo de aplicación

Crema/Foto: Pixabay

Es posible que, al cabo de unos minutos de tenerlo sobre los ojos, sientas que el pepino empieza a calentarse. En este caso, puedes darle la vuelta a las rodajas. Ten en cuenta que, para aprovechar sus efectos, lo mejor es que dejes el pepino sobre los ojos durante un tiempo máximo de 15 minutos. Cuando el pepino esté caliente por completo por ambos lados, sin duda, llegó el momento de retirarlo.

Recuerda que, después de quitarte las rodajas de pepino, es el momento perfecto para aplicar una buena crema de contorno de ojos. Tu piel, más fresca y relajada, la absorberá a la perfección, y sentirás una tersura rejuvenecedora.