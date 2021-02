Los temas de herencia suelen ser bastante complejos, pero no por ello dejan de atraer el interés de muchas personas, sobre todo, en determinados momentos de sus vidas. Sin embargo, no todo el mundo ha oído hablar del legado solidario, aunque incluso cuente con una fecha propia: el Día Internacional del Legado Solidario.

Si no lo conoces o te suena de algo pero no tienes muy claro lo que significa, y te interesa informarte sobre sus características e implicaciones, hoy nos ocupamos de contarte qué es el legado solidario para que tengas claro de qué se trata y si puede interesarte.

El legado solidario

Fuente: Pixabay/annazuc

En el 2011, varios países europeos escogieron el día 13 de septiembre para conmemorar el Día Internacional del Legado Solidario, una fecha en la que se promueve especialmente esta figura legal. Su finalidad es promocionar el apoyo a determinadas organizaciones no gubernamentales a través de los bienes que se legan en testamento.

Cuando se hace el testamento, no solo dejas determinado lo que quieres repartir entre tus seres queridos, con lo cual les ahorrarás más de un quebradero de cabeza, sino que también tienes la posibilidad de legar parte de tus bienes a una ONG con fines sociales o humanitarios. Es a este tipo de legado al que se denomina legado solidario.

Aunque esto es posible desde hace tiempo, la mayoría de la población española no conoce esta opción. No es de extrañar si asumimos que no suele hablarse de ella, pues tampoco suelen abordarse en el discurso social los temas testamentarios. De hecho, solo el 3 % de los españoles suele legar una parte de los bienes que dejan en herencia a alguna organización.

Hacer el testamento

Fuente: Pixabay/Catkin

Si tomas la decisión de dejar un legado solidario, has de saber que resulta fundamental hacer primero testamento. En este documento se recoge el reparto de bienes, con sus derechos y obligaciones. Lo más seguro y recomendable es hacer ante un notario lo que se denomina un «testamento abierto», por lo que te cobrarán entre 40 y 60 euros.

Hay otras posibilidades como el «testamento cerrado», que se entrega al notario para su custodia en un sobre cerrado y en el que se ha expresado la voluntad de forma secreta, y el «testamento ológrafo», pero suelen generar más conflictos. Los testamentos escritos de puño y letra del testador, no siempre sigue los requisitos legales para que sean conformes a la ley, por lo que muchos de ellos al final no son válidos.

El tercio de libre disposición

Debes considerar que, aunque puedas repartir de forma libre los bienes que vas a dejar en herencia, el Código Civil obliga a dejar una proporción determinada a los herederos forzosos, como son los hijos. Para el cálculo de estas proporciones se divide la herencia en tercios. A los efectos del legado solidario, lo que en este punto interesa es que uno de esos tercios es de libre disposición, es decir, puedes dejárselo a quien quieras. De tal modo, puedes seleccionar a una persona física o a una persona jurídica, entre las que se encuentran las ONG. Este legado jamás perjudicará a la parte legítima de los herederos.

Por otro lado, aquellas personas que no tengan herederos forzosos, como las que no tienen hijos, al hacer testamento pueden repartir su patrimonio como deseen y no han de tener en consideración los tercios. Para tener más detalles al respecto, lo mejor es que consultes al notario o a un abogado, sobre todo, porque en cada comunidad autónoma también encontrarás algunas diferencias con respecto al reparto en las herencias.

El legado solidario debe estar indicado expresamente en el testamento y no es suficiente un mero deseo verbal. Si decides hacer uso de este tercio de libre disposición para dejarlo como un legado solidario, necesitas tener todos los datos de la ING, para que pueda constar en el documento legal la denominación, el domicilio y el CIF de la entidad, para que puedan evitarse las confusiones. Recuerda que también puedes repartir este legado entre varias organizaciones.

Finalidad del legado solidario

El legado solidario va encaminado a ayudar a los más desfavorecidos, así como a tareas de investigación y desarrollo y a la atención de emergencias como la que ha provocado la situación de pandemia con la COVID-19. Y, en contra de lo que muchos pudieran pensar, ni siquiera es necesario que sean grandes cantidades de dinero. Por lo que respecta a las contribuciones con fines solidarios cada euro cuenta. Piensa que con 300 euros puede instalarse un pozo de agua potable en un pueblo y cambiar la vida de toda una comunidad.

Una última cuestión que también debes saber respecto a los legados solidarios es que los notarios están obligados a informar a la ONG elegida de la existencia del legado solidario otorgado a su favor en el momento en que se conozca la defunción del testador.