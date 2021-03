Las mascarillas ya son parte de nuestras vidas. Las hay de muchos tipos y nos pasamos con ellas muchas horas al día. De hecho, según cada circunstancia, conviene usar una más que otra. Afortunadamente, en contra de lo que sucedió en los inicios de la pandemia provocada por la COVID-19, ahora mismo encontrarás gran variedad a la venta, así que ya no hay excusa para no llevar una adecuada protección.

No solo han bajado sus precios, sino que también puedes elegir unas de fabricación española y contribuir a la marcha de la economía de nuestro país al tiempo que te proteges a ti y a los tuyos. Te explicamos todo lo que debes saber para distinguir entre las distintas clases de mascarilla y comprender cuál es la mejor para cada circunstancia en función de su nivel de protección.

Mascarillas quirúrgicas y mascarillas higiénicas

Las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas pueden ser de varios tipos en función del porcentaje de filtración. De tal manera, las mascarillas higiénicas y las mascarillas quirúrgicas tipo I BFE filtran hasta un 95 %, mientras que las mascarillas quirúrgicas tipo II hasta un 98 %. Ese elevado nivel de retención de los virus y bacterias que no lanzamos al aire al hablar o respirar al tenerla puesta es lo que las convierte en un accesorio imprescindible para proteger a la gente que nos rodea. Recuerda que podrías ser portador del virus y no tener síntomas, así que ni siquiera tendrías por qué saberlo y si no tomas medidas estarías contribuyendo a expandirlo.

Las mascarillas higiénicas y las quirúrgicas resultan muy económicas y son perfectas para ir a pasear y moverse en espacios al aire libre o bien ventilados. Recuerda que las quirúrgicas son de un solo uso y las higiénicas pueden serlo o no, de manera que deberás seguir al detalle las instrucciones de su embalaje.

Mascarillas filtrantes (EPI)

Pero si hablamos de mascarillas que, además de proteger al entorno de nuestra respiración, nos protejan a nosotros mismos, debemos mencionar las FFP2 y las FFP3, consideradas filtrantes o Equipos de Protección Individual (EPI). Su capacidad de filtración del aire que respiras es del 92 % y 98 % respectivamente, así que resultan las más seguras.

Las mascarillas FFP2 y FFP3 son las que utilizan los médicos y demás sanitarios para no contagiarse al estar en contacto con los enfermos. Son las que tanto escasearon durante la primera ola, cuando su precio además era muy elevado. Pero ahora su disponibilidad en el mercado ha provocado que estén al alcance de los particulares, y puedas alternar su uso con las quirúrgicas, en función de lo que vayas a hacer. Si, por ejemplo, compras 20 mascarillas FFP2, podrás beneficiarte de las ofertas por volumen y adquirirlas a 0,73 euros la unidad.

Recuerda que las mascarillas FFP2 son las que resultan más seguras para el caso de permanecer en espacios cerrados poco ventilados con más gente, como pueden ser los sitios muy transitados o el transporte público. De igual modo, también se recomienda especialmente su uso por parte de las personas de riesgo, ya sea por contar con alguna patología o por la avanzada edad.

Mascarillas homologadas

En todo caso, ten en cuenta la importancia de comprar material homologado en sitios de confianza, ya que es necesario que estos productos de tipo sanitario hayan pasado los controles de los organismos competentes para autorizar su venta en la Unión Europea, tanto si se trata de mascarillas higiénicas, quirúrgicas, FFP2 o FFP3. Las mascarillas han de estar certificadas e indicar en su envase si son o no reutilizables.

Asimismo, encontrarás a la venta unas mascarillas FFP2 con válvulas a las que se ha dado en denominar «mascarillas egoístas», debido a que esa válvula provoca que se filtren gotículas del usuario que pueden infectar a otros, por lo que es recomendable utilizar las que no la llevan.

En cualquier circunstancia, te pongas la mascarilla que te pongas, de nada vale si no te la has colocado bien. Recuerda tapar por completo la nariz y ajustarla a la barbilla y a los laterales, para no expulsar aire por ningún hueco, o, en caso contrario, no podrá cumplir su función ni para protegerte a ti ni para proteger a los demás.