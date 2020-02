El coste medio de la compra en España es de 4.783 euros al año según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Por lo que cada familia es capaz de gastar hasta 400 euros al mes en el supermercado. Dentro de ese coste variable es probable un margen de mejora, haciendo uso de varios consejos y recomendaciones que en este artículo esperamos poder darte.

Ser precavido a la hora de comprar desde nuestra casa, de forma online, también puede traer consigo alguna que otra sorpresa a la hora de sumar el coste de todas las compras que hemos realizado cada mes. Antes que nada, lo primero que debemos de hacer antes de entrar en nuestro supermercado online de confianza es escribir la lista de los productos que verdaderamente necesitamos y utilizaremos en un plazo de una a dos semanas.

Compra en supermercado

1. Elige el mejor supermercado online para ahorrar. La elección del supermercado es algo muy personal que se descubre a través de la experiencia, pero desde un punto de vista financiero no ofrece lugar a dudas de que los hay más barato que otros. Opta siempre por el más barato y no por el que tenga las mejores ofertas, al final lo que importa es el coste del conjunto de la cesta y no las ofertas de dos o tres productos por separado.

2. Haz la lista que te hemos recomendado antes. Es uno de los trucos más efectivos y según varios análisis si se sigue se puede llegar a ahorrar hasta un 25% de tu gasto mensual. Haz una lista detallada antes de comprar online y cíñete solo a lo que ponga en ella, evitando ofertas y productos que pienses ‘quizás lo necesite’. Te ahorrarás tiempo y dinero y además evitarás comprar productos que realmente no necesites en tu despensa.

3. Compara el precio por kilo o unidad. No te dejes llevar tan solo por el precio final; la mejor forma de comprar es viendo cuánto costaría por kilo, litro o unidad. Además, así descubrirás cosas como que los cereales de marcas más caras los verás en envases más pequeños porque así parecen más baratos, cuando en realidad el precio por kilo es mucho mayor.

4. Haz espacio en tu despensa y aprovecha los descuentos. Intenta sacar el máximo provecho a las ofertas especiales como el 3×2 o de descuentos en la segunda unidad para ahorrar en alimentos que no se echen a perder como los granos o cereales. También es una buena idea hacer lo mismo para artículos más caros como los productos del baño o de la limpieza.

Fuente: Pixabay

5. Planifica los menús de comida de la semana antes de realizar la compra, así ahorrarás en comprar productos que no necesitas y utilizarás todo lo que añadas a la cesta. Además, es una buena idea para no acabar tirando comida que se echa a perder. Eso sí, haz la compra, pero después de comer: está más que comprobado que cuando hacemos la compra en el supermercado con hambre siempre compramos más de lo que necesitamos. Además, es más que probable que lo que vayas a comprar teniendo hambre sea menos sano de lo que comprarías cuando no tienes.

6. Rastrea los productos más baratos y asequibles en tu supermercado. Quizás quieras comprar fiambre pero no lo habías hecho antes por el elevado coste que le ponen algunos supermercados; es una buena forma de comprar productos que antes no nos podíamos permitir y hacer ese menú que llevamos pensando desde hacía tiempo.

7. Haz uso de la tecnología e investiga apps de ahorro que te ayuden a descubrir las ofertas y precios más bajos. Y es que cada vez más y más personas hacen uso de Internet para realizar sus compras y es un hecho de que las ofertas y descuentos son una forma más que conveniente para ahorrar dinero en productos. Existen varias aplicaciones que reúnen cupones y ofertas en según qué supermercados para ayudarte ahorrar, comparar precios o conseguir productos.

8. Compra productos de temporada. Frutas, verduras o el pescado del momento en tu zona puede suponer una mejora en la calidad del producto y por consiguiente en un ahorro significativo. Intenta cambiar la actitud cuando vayas a comprar y fíjate mucho más en las ofertas del producto.

Sea como sea, la OCU también ha realizado un informe durante el último año en el que ha descubierto que las familias españolas podrían ahorrar hasta 929,54€ de media al año en la cesta de la compra. Hoy en día con el acceso que tenemos a distintas plataformas y supermercados online, deberíamos aprovechar la oportunidad para ser más cautos y conscientes a la hora de comprar. Seguir los consejos que te hemos dado en este artículo te puede ayudar a ahorrar lo máximo posible semanalmente para que así puedas reducir algo el coste final de tu compra.