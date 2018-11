A todos nos gusta aprovechar los descuentos y encontrar artículos a buen precio en nuestras compras. No obstante, son tantos los estímulos que recibimos en fechas como el Black Friday, que debemos mantener la cabeza fría para no terminar despilfarrando o haciendo compras sin sentido de las que luego podamos arrepentirnos.

Para facilitarte que eso no suceda, aquí van unos trucos para no caer en un consumismo loco durante el Black Friday, ese cuarto viernes del mes de noviembre que se celebra siempre tras el jueves de Acción de Gracias.

Programa tus compras

Para empezar, intenta no sucumbir a ese mero instante de placer que supone adquirir algo que, en realidad, no necesitas por el mero hecho de ver que está a mitad de precio o al 80 %. Lo mejor es que programes qué es lo que tienes que comprar, ya sean los regalos navideños o compras personales que has pospuesto para aprovechar la semana del Black Friday, como cambiar tu viejo ordenador por uno nuevo o hacerte con ese abrigo para el invierno antes de que llegue el frío más intenso.

Vale la pena tener en cuenta que el Black Friday se estableció en los Estados Unidos como el día en el que de forma popular comenzaban a realizarse las compras navideñas. La tendencia se fue extendiendo por todo el mundo, sobre todo, tras la irrupción de Internet, aunque a día de hoy no todas las empresas se sumen a esta campaña. Sea como fuere, aquel es el motivo principal de adquirir los regalos durante estas fechas, pues durante la Navidad es muy difícil encontrar promociones tan ventajosas, ya que los negocios saben que van a vender, de todas maneras, determinados artículos.

Recicla

Antes de planificar la compra, y sobre todo en lo que respecta a determinados objetos de los que tenemos por casa, piensa dos veces si es posible reciclarlos para darles nueva vida. Por ejemplo, esa silla de madera o ese escritorio que se ha quedado descoordinado con el resto de los muebles, tal vez no tengas que tirarlo, sino que con una pintura adecuada lo conviertas en uno nuevo y lo actualices. Piénsalo antes porque puede resultarte más económico adquirir el bote de pintura que un escritorio o una silla nuevos, además de contribuir con el reciclaje de esos objetos a cuidar el medio ambiente.

Presupuesta tu gasto

Con el presupuesto en mente de lo que estás dispuesto a gastar como máximo, empieza a buscar las ofertas más ventajosas, siempre comparándolas con el precio habitual del producto. Piensa que por mucho que el cartel ponga Black Friday, a veces, es posible encontrar artículos al mismo precio sin que el negocio se haya adherido a esta campaña promocional. En otras ocasiones, no obstante, sobre todo en los productos y servicios de precios más elevados, sí que es más habitual encontrar gangas al 50 % y al 70 %. Sea como fuere, ten siempre en cuenta tu presupuesto.

Vigila los gastos de envío

Cuando realices las compras online, vigila sobre todo los gastos de envío. No pocas veces nos encontramos productos a precios tan irrisorios como 0,42 euros y si nos fijamos un poco más el envío supera los 30 euros, con lo cual nos estaríamos engañando si pensamos que solo hemos pagado unos céntimos por él. Nada más lejos de la realidad. Es habitual que sumar lo que cuesta el artículo y los gastos de envío dé una cantidad tal que, inmediatamente, se te quiten las ganas de comprarlo.

Espera al Cyber Monday

Muchos son los que optan por dejar pasar la locura de la semana del Black Friday y esperan mejor al Cyber Monday, el lunes siguiente al Viernes Negro. Y es que hay empresas que esa jornada aprovechan para dar salida a aquellos productos que no la tuvieron durante los días anteriores; mientras que otras, directamente, solo ofrecen grandes descuentos ese lunes. Así que si no has encontrado una auténtica ganga de aquello que necesitas, tal vez te compense esperar algo más.

Además, si no hablamos de los regalos de Navidad, y puedes aguardar para adquirir ese artículo que tienes en mente, ya que no te urge, tal vez te compense esperar al principio de las rebajas de enero, una campaña a la que sí se suman todos los establecimientos comerciales.