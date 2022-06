La protección solar resulta imprescindible para cuidar nuestra salud. Pero es frecuente que cuando se habla de ella, la mayoría de la gente solo piense en los cuidados de la piel, las cremas protectoras y el sombrero o un pañuelo para cubrir la cabeza.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de una parte de nuestro cuerpo tan delicada como fundamental: los ojos. Por ese motivo, resulta imprescindible protegerlos con el uso de las gafas de sol durante todo el año. Especialmente, en verano, tenemos que llevarlas siempre encima y si estamos en plena ola de calor, todavía más. Pero ¿sabes si tus gafas de sol son seguras?

Gafas de sol homologadas

Pixabay

Aunque pueda resultar tentador comprar unas gafas de sol a precios irrisorios en cualquier mercadillo o establecimiento, no olvidemos que nos estamos jugando la vista. Más allá de un complemento de moda, este artículo está vinculado a la salud y protección de nuestros ojos, por lo que lo más importante es que se trate de gafas de sol homologadas y que cumplan su función de filtrar los rayos solares. Si estás seguro de eso, elige el modelo que más te guste o favorezca.

Pero tal vez te preguntes cómo puedes saber si las gafas de sol están homologadas. Tendrás que comprobar que cuentan con un etiquetado adecuado que asegura su calidad. Además, se caracterizan por contar con filtro UV y poseer un mayor peso, puesto que las gafas con unos buenos cristales o lentes pesan más que las réplicas.

Etiquetado de las gafas de sol

Unsplash

Las gafas de sol han de especificar que tienen filtro UV, así como el tipo de filtro solar del que se trata. De igual modo, debe estar bien visible el logotipo CE, que asegura la homologación de Conformidad Europea, el nombre del fabricante y los datos del modelo de las gafas.

Evita aquellas que vengan sin etiquetado o simplemente con el logo CE sin ningún dato más. Lo mejor es escoger las que incluyen este, los datos del fabricante y el modelo de gafas. Incluso las hay que añaden a esto un pequeño folleto con las características y la garantía, así como sellos de calidad del propio fabricante.





Adquirirlas en ópticas es el modo más certero de dar con unas gafas de sol seguras para el caso de que tengas dudas a la hora de elegirlas. Además, en estos establecimientos especializados podrán recomendarte cuál es la mejor para ti, en función de las actividades que realices. No es lo mismo usarlas para conducir que para andar en bicicleta, ir a la nieve o a la playa.

Tipos de filtro solar

Unsplash

La categoría del filtro solar de las gafas de sol va del 0 al 4. Las del número 0 son las lentes más claras y las del 4 las más oscuras, guardando relación con la cantidad de radiación absorbida de cada una de ellas. De tal manera, las que cuentan con filtro 2 y 3 son las más habituales para nuestro uso diario a la hora de andar por el exterior o ir a la playa. Sin embargo, en la nieve o en arenales con días de sol extremo, lo mejor es el filtro 4, aunque con estas nunca se debe conducir.

Tipos de lente

Pixabay

Precisamente entre los distintos tipos de lentes, has de saber que puedes elegir entre dos: fotocromáticas y polarizadas. No existen unas mejor que otras, siempre y cuando cumplan todos los requisitos anteriormente descritos. La diferencia estriba en su uso. Las fotocromáticas pueden adaptarse a la intensidad de la luz ambiental, de modo que notarás cómo se aclaran u oscurecen en función de las circunstancias. Por ello, no evitan los reflejos y pueden deslumbrarte en ocasiones.

Las lentes polarizadas, sin embargo, son las más adecuadas para practicar deporte al aire libre y conducir. Se caracterizan por eliminar los reflejos, evitar que podamos quedar deslumbrados y filtrar los excesos de luz. Resultan muy cómodas y si solo vas a tener un par, aunque su precio sea un poco más elevado, resulta aconsejable que sea polarizado porque te resultará mucho más versátil.

Colores de las lentes

Unsplash

Asimismo, el color de las lentes no tiene nada que ver con la moda cuando hablamos de salud, porque al contrario de lo que se pueda pensar, el color influye más allá de los gustos estéticos. Los marrones son los más adecuados para quienes padecen miopía y/o astigmatismo; los verdes resultan más idóneos para los hipermétropes; y los amarillos y anaranjados se recomiendan para los días de niebla y para conducir.





Recuerda que las gafas de sol que no tienen filtro UV, y simplemente son unas lentes tintadas que disminuyen la intensidad lumínica, resultan muy peligrosas para nuestros ojos, todavía más que no llevar nada. Esto es así porque la pupila se contraerá, al igual que si estuviera protegida, y por el contrario estará absorbiendo más cantidad de radiaciones UV.

No te juegues el sentido de la vista y protege tus ojos con unas gafas de sol adecuadas. En esto, las lentes son las protagonistas.