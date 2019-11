El ahorro en la factura de la luz es una de las principales preocupaciones en la economía doméstica. Además de todos los buenos hábitos que se pueden adquirir para intentar disminuir su cuantía y consumir menos energía para proteger el medio ambiente, en los últimos tiempos, se han popularizado algunos aparatos que ayudan a ello.

Así, hoy toca el turno de contarte las ventajas de los enchufes eléctricos inteligentes para que puedas valorar si te conviene hacerte con uno para disminuir el precio de tu factura de la luz y reducir su consumo.

Activación por control remoto

En el mercado encontrarás varios modelos de enchufes eléctricos inteligentes. Entre todos ellos, lo más recomendable es adquirir uno que permita programarlo y activarlo con control remoto. No obstante, a la hora de cuál comprar, has de tener en cuenta tus necesidades, ya que no todo el mundo requiere que tenga las mismas características.

La opción de encender y apagar a distancia que ofrecen estos enchufes facilita poder controlar la actividad de los aparatos conectados a ellos. Como consecuencia, es posible ahorrar tiempo, ya sea para poner en funcionamiento la lavadora, encender la calefacción o programar que se encienda alguna lámpara o el televisor para que los posible ladrones no sepan si hay alguien o no en la casa. De igual modo, puedes establecer horas de trabajo para los electrodomésticos, por ejemplo. Asimismo, podrás comprobar si has dejado algún electrodoméstico encendido solo mirando el móvil, gracias a la aplicación que monitoriza y controla el sistema del enchufe eléctrico inteligente.

Monitorización del consumo

Los enchufes eléctricos inteligentes pueden facilitarte más información de la que te imaginas. Así, este tipo de enchufes mide el consumo eléctrico en tiempo real, para saber cuánto consume exactamente el aparato conectado a través de ellos. Saber cuántos kilowatios está consumiendo cada aparato te ayudará a controlar la energía que gastas para poder prever tu nivel de gasto. Muchos incluso calculan los euros gastados si introduces en sus datos el precio del kilowatio.

Esta función de monitorización del consumo del aparato eléctrico te permite conocer con exactitud cuánto consume tu lavadora o tu frigorífico. Por ello, resulta especialmente útil en invierno, si utilizas calefacción eléctrica, y en verano con ventiladores y similares.

De igual modo, te facilitará saber si te conviene contratar una tarifa eléctrica con discriminación horaria. Ten en cuenta que antes de hacerlo puedes comparar el consumo que efectivamente realizas en tu hogar durante las distintas horas del día. Además, tendrás más información en el momento de cambiar un electrodoméstico, pues sabrás si te compensará adquirir uno con la mejor clasificación energética o no.

Este tipo de enchufes puedes encontrarlos con tecnología Wifi o sin ella, pero ten en cuenta que estos últimos no te permiten su programación.

Relación calidad precio

Los precios de los enchufes eléctricos inteligentes no son tan elevados como puedas imaginar. Cada vez son más frecuentes y hay mayor demanda, por lo que no resultan especialmente caros. Puedes encontrar enchufes de este tipo desde 10 euros. Su precio se incrementa según el resto de sus características, tales como mando a distancia, medición del consumo, programación, que incluyan puertos USB o sean compatibles con Alexa o con Google Home.

Ten en cuenta que adquieras el que adquieras, sale más económico comprarlos en paquetes de varias unidades o en forma de regleta. No olvides de asegurarte de que sea compatible con el sistema de tu teléfono móvil, ya sea iOs o Android, si tienes pensado utilizar el enchufe inteligente con tecnología WiFi con él.

En definitiva, con lo que puedes ahorrar con su uso y la relación calidad precio que los caracteriza, en la mayoría de los casos, vale la pena adquirir algún enchufe eléctrico inteligente para uno o varios aparatos eléctricos de tu hogar.