Ya es una realidad: ascensores inteligentes que aumentan el ahorro energético y la seguridad

¿Sabías que los ascensores inteligentes contribuyen al ahorro de energía? La preocupación por el cambio climático ha hecho que la tecnología mire en una sola dirección cuando hablamos de proteger el ecosistema, de dar a las nuevas generaciones un futuro en el que puedan vivir.

Apostando por la innovación continua, nos encontramos con una serie de técnicas que siguen avanzando a favor del usuario, en razón de quien hará uso de los avances el día de mañana. Con todo a su favor, serán muchas las cosas que tengamos que valorar gracias al aprovechamiento de recursos.

¿Cuáles son las ventajas de los ascensores inteligentes?

Ascensores inteligentes

El cuidado con el medio ambiente es una de las razones por las que estamos empezando a usar estos aparatos pero, los ascensores con servicios digitales de FAIN son mucho más, mejores que los que se han limitado a trabajar solo este punto. A continuación, para que estés al tanto, te dejamos con todas las ventajas a su favor:

Eficiencia energética

¡No podíamos comenzar de otra manera! Colocar un elevador moderno en el bloque de pisos o en nuestras oficinas nos hace ahorrar energía mientras aprovechamos los recursos de manera eficiente. Con información detallada sobre el gasto, seguro que no te pasas a la hora de encenderlos.

Mayor seguridad

Se ha comprobado que estas máquinas son mucho más seguras que las convencionales y es que, con la cantidad de programas que podemos poner, cualquier pasajero irá al piso que le interesa sin ningún tipo de estrés, sin que por ello temamos al quedarnos encerrados o sufrir una avería mientras que estamos dentro.

Transporte cómodo

El ascensor inteligente también es cómodo. Con todo lo que necesitamos para hacer del trayecto algo agradable, sin duda llegarás a tu destino con una sonrisa, con ganas de regresar para volver a disfrutar de esta experiencia. ¿Te vas a quedar sin comprobar una de sus mejores ventajas?

Mejor conectividad

Gracias a los distintos avances tecnológicos que tenemos aplicados sobre los elevadores modernos, disfrutamos de una mejor conectividad. Sabiendo en todo momento dónde está parada la máquina en ese momento, podremos hacer nuestra vida de una manera mucho más ordenada y efectiva. ¿No te das cuenta?

Ambiente sostenible

Con el ahorro de energía estamos fomentando un ambiente sostenible, ese entorno en el que todos nos sintamos libres y parte colaboradora de un total. Perfectos para crear consciencia, seguro que pronto los estamos viendo por todos esos edificios que frecuentan de forma rutinaria.

Los ascensores con servicios digitales de FAIN han dado un paso más allá y es que, gracias al sistema On Call, podemos llamarlo sin necesidad de tocar el aparato. Esto, que nos permite ahorrar una buena cantidad de tiempo todos los días, pone de manifiesto que el Internet de las Cosas es algo que funciona. Como vemos, el uso de estas máquinas no sólo da seguridad a la persona que está dentro del cajón sino que ayuda con el medio que nos rodea. Apostando siempre por una naturaleza limpia, cada vez son más las acciones que hay sobre estos aparatos para que no contaminen nada.

*Contenido elaborado en colaboración con una marca