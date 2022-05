Banco Santander premia las ideas más innovadoras en tecnología blockchain

Blockchain es, desde hace algunos años, uno de los términos más conocidos en el mundo empresarial. Muchos sectores, entre ellos el bancario, requieren cada vez más perfiles profesionales con conocimiento de esta tecnología.



La tecnología blockchain es un registro contable compartido; una gran base de datos que no se puede piratear al estar en múltiples sitios al mismo tiempo y que permite almacenar y transferir datos e información de cualquier tipo de una forma ágil y segura. Cada usuario de blockchain almacena una copia de todos los movimientos que realiza. Estas copias, que están cifradas, se van enlazando con otras a medida que son validadas. De esta manera, se garantiza la seguridad y autenticidad de las transacciones porque ya no se pueden modificar o eliminar sin que se enteren el resto de los usuarios.



Para continuar con el rápido avance de esta tecnología Banco Santander y Oxentia Foundation han lanzado un nuevo desafío: Santander X Global Challenge | Blockchain and Beyond, que busca las soluciones más novedosas y escalables en el uso blockchain. El objetivo es impulsar la innovación para mejorar la productividad, el empleo y resolver problemas relevantes para la sociedad.



Este reto global está dirigido a startups y scaleups de 11 países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. La convocatoria está abierta hasta el próximo 9 de junio. Las propuestas deben tratar temas sobre cómo mejorar la privacidad y la seguridad de los usuarios en las redes blockchain, impulsar las finanzas descentralizadas (DeFi) y la tokenización (representación digital en blockchain) y mejorar y expandir las interacciones digitales con los usuarios a través de conceptos como la Web3 y el metaverso.



Como requisitos, en la categoría de startups los ingresos no deben superar los 300.000 dólares, tener un capital entre 100.000 y un millón de dólares y un máximo de 25 empleados. En la categoría de scaleups, tienen que estar legalmente constituidas con una antigüedad mínima de dos años, contar con unos ingresos superiores a 300.000 dólares, un capital levantado mayor de un millón de dólares y más de 25 empleados.



Los seis proyectos ganadores recibirán 120.000 euros en premios: 30.000 euros para las tres startups vencedoras (10.000 euros cada una) y 90.000 euros para las tres mejores scaleups (30.000 euros para cada una). Además, tendrán acceso a Santander X 100, la comunidad global de empresas emergentes más destacadas de Santander X, que les conecta con los recursos que necesitan para crecer: asesoramiento y formación, capital, clientes, talento, networking y otros recursos de valor.



Un grupo de expertos internacionales evaluará las soluciones participantes y seleccionará a los 20 finalistas, que presentarán sus proyectos frente a un jurado especializado el próximo 7 de julio, para posteriormente elegir a los seis ganadores. Los finalistas, además, tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas en Fintech Station, que promueve la innovación abierta en el banco. Coty de Monteverde, directora de Crypto & Blockchain Center of Excellence de Banco Santander, subraya que "la tecnología blockchain tiene el potencial para revolucionar el mundo. Cada vez más, diferentes sectores ven capacidad en esta tecnología para redefinir y potenciar sus modelos de negocio. Aún queda un largo camino para que blockchain se instale definitivamente en el día a día de personas y empresas, y desde Santander Universidades queremos dar visibilidad y ayudar a las startups y scaleups con soluciones innovadoras en el uso de esta tecnología".



Los perfiles más demandados

Las nuevas tecnologías siguen ganando adeptos. Cada vez desde etapas más tempranas se está promoviendo la utilización de la ciencia para fomentar el aprendizaje. Esto lleva a muchos estudiantes a querer, en fases académicas más avanzadas, enfocar su educación hacia este campo cuya demanda ha crecido en los últimos años.



En el sector bancario, algunos de los perfiles profesionales más buscados son expertos en blockchain, especializados en la aplicación de las nuevas tecnologías para proteger la información mediante sistemas criptográficos y, así, garantizar la confidencialidad, desarrolladores de aplicaciones móviles, expertos en ciberseguridad, analistas de datos, profesionales especializados en Cloud Computing o expertos en Machine Learning, con la que la inteligencia artificial (IA) permitirá ofrecer una experiencia de usuario más satisfactoria.



El banco que preside Ana Botín ya ha desarrollado varios proyectos relacionados con el blockchain, como la plataforma we.trade de comercio internacional para pymes o la emisión de un bono digital de principio a fin en la blockchain pública de Ethereum, una de las tecnologías de código abierto de blockchain más avanzadas. Además, es la entidad que lidera el sistema Fnality de pagos interbancarios multidivisa basado en blockchain que se lanzó en junio de 2019 de la mano del consorcio Utility Settlement Coin (USC) y que se está desarrollando junto a otras 14 instituciones financieras. También forma parte del proyecto Dalion, en el que nueve empresas trabajan para desarrollar una solución digital basada en la cadena de bloques.