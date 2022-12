Científicos de EEUU consiguen un hito en la fusión nuclear que aumenta la esperanza de crear energía limpia y barata

El Departamento de Energía de Estados Unidos tiene previsto anunciar este martes que científicos del país han logrado, por primera vez, producir una reacción de fusión capaz de generar una ganancia neta de energía, lo que podrá conducir a la producción energética ilimitada, barata y limpia. El objetivo de la investigación de la fusión es replicar una reacción nuclear similar a la que el sol utiliza para crear energía.

Medios estadounidenses como Bloomberg apuntan que el hallazgo supone un hito importante en una investigación que se ha desarrollado durante décadas y con inversiones multimillonarias para desarrollar una tecnología que proporcione energía sin límites y económica.

"Es un 'santo grial' de energía libre de carbono que los científicos han estado persiguiendo desde la década de 1950. Todavía faltaría al menos una década, tal vez más, para su uso comercial, pero es probable que la administración de Joe Biden logre su total desarrollo con nuevas inversiones masivas en los próximos años", ha señalado The Washington Post.

El Financial Times, por su parte, aseguró que los físicos han tratado de aprovechar la reacción de fusión que alimenta al sol, pero ningún grupo ha sido capaz de producir más energía a partir de esa reacción de la que consume. Un hito conocido como ganancia neta de energía o ganancia objetiva, algo que podría proporcionar una alternativa fiable y abundante a los combustibles fósiles y a la energía nuclear convencional.

El diario financiero explicó que el Laboratorio Nacional Federal Lawrence Livermore, en California, que utiliza un proceso llamado fusión por confinamiento inercial -bombardear una pequeña bolita de plasma de hidrógeno con el láser más grande del mundo- logró una ganancia neta de energía en un experimento de fusión en las últimas dos semanas, dijeron al rotativo personas relacionadas con el proyecto.

Ventajas y potencial de esta tecnología

Aunque muchos científicos creen que aún faltan décadas para que las centrales eléctricas de fusión sean una realidad, el potencial de esta tecnología es difícil de ignorar. Las reacciones de fusión no emiten carbono, no producen desechos radiactivos de larga duración y, en teoría, una pequeña taza de combustible de hidrógeno podría alimentar una casa durante cientos de años, precisa el Financial Times.

El avance de EEUU se produce cuando el mundo lucha con los altos precios de la energía y la necesidad de alejarse rápidamente de la quema de combustibles fósiles para evitar que las temperaturas globales promedio alcancen niveles peligrosos, recordó el rotativo.

También recordó que la administración del actual presidente estadounidense está invirtiendo casi 370.000 millones de dólares en nuevos subsidios para lograr energía baja en carbono en un esfuerzo por reducir las emisiones y ganar una carrera mundial por la tecnología limpia de próxima generación.

Mientras, The Washington Post ha subrayado que, en las décadas que los científicos han estado experimentando con reacciones de fusión, hasta ahora no habían podido crear una que produzca más energía de la que consume y, si bien el logro es significativo, todavía quedan desafíos monumentales de ingeniería y científicos por delante.