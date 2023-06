Covid-19: no hay motivo de preocupación por la variante en circulación XBB.1.16

En enero de 2023 se detectó un caso de XBB.1.16, una variante de covid-19 que fue sometida a seguimiento para observar su evolución y que ya ha alcanzado 58 países de todo el globo. Sin embargo, los expertos han certificado que no es alarmante para la salud pública . La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza la definición de "variante de interés" para referirse a aquellas ramificaciones del virus que podrían causar impacto en la situación epidemiológica. La XBB.1.16 ha sido una de ellas, aunque no hay evidencias de que esta variedad del virus cause complicaciones.

La XBB.1.16 ha surgido de la evolución y combinación entre otras variantes del virus SARS-CoV-2. En concreto, se trata de un sublinaje de XBB, que a su vez es una recombinación de dos subvariantes BA.2. En definitiva, es una reconversión de una variante de la popular ómicron. Entre los científicos se le conoce de manera coloquial como Arcturus, pero cabe resaltar que no es su nombre oficial.

Dicho esto, la peculiaridad de esta profusión de letras y números es que no se han registrado tantos casos inmunes como con sus antecesoras, lo que no quiere decir que sea alarmante. La OMS ha señalado que no se han detectado cambios sustanciales en los síntomas del sublinaje, por lo que "los datos disponibles no sugieren que XBB.1.16 suponga ningún riesgo adicional para la salud pública".

Según un informe publicado por la OMS este jueves, los casos detectados de XVV.1.16 han aumentado frente a la caída de sus homólogas. Del 8 al 14 de mayo, la variante XBB.1.5 supuso el 34% de las muestras de enfermos de covid. Además, sufrió un descenso desde el 49% que se registró en la semana del 10 al 16 de abril de 2023. Mientras, en el mismo periodo, la XBB.1.16 supuso el 16.3% de las secuencias, un incremento desde el 8,8% registrado en abril.

¿Puede esta variante causar síntomas graves?

En las últimas semanas se ha extendido una epidemia que nada tiene que ver con la salud. Los bulos sobre la subvariante de ómicron han corrido como la pólvora. Entre estos, la creencia de que Arcturus ataca a los ojos provocando síntomas similares a los de la conjuntivitis.

Según publicaba Maldita.es, es cierto que se han encontrado casos con picores o enrojecimiento de la esclerótica, pero aún no se tiene suficiente información como para conocer cuáles son realmente los efectos que la variante provoca. Por el momento, no hay evidencia de que esta variedad del virus cause una enfermedad más grave.

Aunque no parece ser más peligrosa, la OMS ha indicado que XBB.1.16 "puede llegar a ser dominante en algunos países y causar un aumento de la incidencia de casos debido a su ventaja de crecimiento —puede transmitirse a más gente y, por tanto, generar más casos de covid-19— y a sus características de escape inmunitario —es capaz de ignorar algunas defensa del sistema inmune que protegen de la infección—". Aun así, la pandemia sigue bajo control, por lo que la OMS declaró el pasado mayo el fin de la emergencia sanitaria global por Covid-19