Este sábado, las autoridades dan por finalizada la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Este había entrado en erupción el pasado 19 de septiembre y no fue hasta el 13 de diciembre que cesó su actividad.

La parte más dura la vivieron los ciudadanos de la isla, que ahora reciben la noticia con alivio y duelo por todo lo que han perdido a manos del volcán. Una vecina de los Llanos de Aridane asegura que "no hay forma de reconfortar el daño causado".

"El palmero no se irá de La Palma", afirma una vecina

Efe informa sobre la preocupación, manifestada a lo largo de la jornada por los vecinos de la isla. Ejemplo de esto es un agricultor que califica como una "ruina" la situación: "Las fincas que se han perdido se han perdido para siempre. Las casas se pueden volver a reconstruir en un lado u en otro pero las fincas no".

Y es que el factor económico preocupa mucho a los ciudadanos de La Palma. La isla, en conjunto con el archipiélago canario, ha vivido siempre del turismo, pero según el testimonio de un hombre que hasta ahora se dedicaba al alquiler de viviendas rurales, los turistas "han cogido mucho miedo tras la erupción".

Mientras tanto, aquellas personas que han perdido su casa, continúan a la espera de las ayudas, pues según una joven de la isla confirma no haber recibido "ni un euro".

El futuro todavía es incierto pero "el palmero no se irá de La Palma", afirma una mujer que insiste en que a pesar esta situación no se irán de la isla. Al mismo tiempo se cuestiona: "¿Qué hacemos a partir de ahora? No lo tenemos claro".