Romper "estereotipos y prejuicios" es el objetivo principal que tiene la celebración de unas jornadas dedicadas a "las niñas y la inteligencia artificial" con motivo del día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. El Espacio Fundación Telefónica, en Madrid, acogerá el evento que reunirá a más de 80 alumnas de entre 13 y 16 años. Las jóvenes podrán conocer las distintas salidas profesionales en el ámbito científico y tecnológico. "Es una gran oportunidad para que las niñas conozcan de primera mano la diversidad de profesiones que existen alrededor del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, que sepan que en este sector hay muchas oportunidades y lo puedan considerar una opción de futuro", explica la presidenta de la fundación Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao, impulsora del evento.

Pero, ¿cómo se logra que las más jóvenes incrementen su vocación científica? Según Pérez, plantándole cara a un doble problema. El interno, que tiene que ver con la percepción de las propias niñas, que creen que "son peores sin realmente serlo", y el externo: "Todos los mensajes que reciben del exterior presentan a los científicos como señores con gafas. Las niñas no quieren ser eso".

A estos motivos se suma la falta de referentes: "No hay científicas, inventoras o exploradoras en sus libros de texto, en la tele ni en las películas que ven". La imagen que tiene de la personas dedicadas a la ciencia no concuerda con la real, "las más pequeñas no pueden pensar que las mujeres científicas son frikis con gafas de culo de vaso". Cuando las conocen personalmente se sorprenden: "¡Uy, si no pareces científica!", acostumbran a exclamar las alumnas, indica Pérez.

La directora general de Twitter España, Nathalie Picquot, que también participa en el acto, coincide en el diagnóstico. Añade que "el desconocimiento de qué tipos de puestos, proyectos y trabajos existen en las empresas tecnológicas o en el mundo científico han contribuido" al poco interés que han mostrado tradicionalmente las niñas por este ámbito y que tiene que ver también con esa visión distorsionada: "Se había dado una imagen de este tipo de carreras muy sesgada, y parecía que trabajar o estudiar tecnología era para frikis", apostilla.

Para afrontar el error de planteamiento, la presidenta de Inspirig Girls propone analizar el papel de las familias y de los prejuicios que existen desde la infancia. "¿Por qué no regalar a ellas también juegos de química o de construcciones?". En este contexto, existe la necesidad de hacerles entender que es un campo al que se pueden dedicar y que también es esencial "la visión femenina para configurar el mundo del futuro, pues hay muchos aspectos que necesitan el enfoque desde un punto de vista femenino".

En el acto hay programadas una serie de actividades mediante las cuales las adolescentes se acercarán a la ciencia de la mano de mujeres inspiradoras como la directora global de Big Data B2B de Telefónica, Elena Gil, y la doctora e investigadora del CSIC Elena García Armada. Todo ello para dar entender que "las nuevas tecnologías también son cosa de chicas", defiende Pérez. Por su parte, Picquot recalca la necesidad de aumentar este tipo de acciones: "Todas tenemos que contribuir a mostrarles el camino a seguir y para esto, la visibilidad es imprescindible."

El funcionamiento de la jornada será el siguiente: se llevará a cabo un speed networking en el que las niñas podrán charlar con las mujeres científicas, que conocerán gracias a un trabajo previo realizado en sus respectivas escuelas. Además, podrán experimentar jugando con unas gafas de realidad virtual. Después, la doctora en robótica Elena García Armada les hablará sobre el exoesqueleto que ha creado y que ayuda a caminar a niños con distrofia muscular.

Por su parte, Piquot, aprovechará el encuentro para transmitirle a las niñas lo que ella considera las tres Cs: "Creer que puedes, corazón y curiosidad", elementos que la directiva considera la clave "para ayudar a cualquier niña o niño a la hora de decidir cómo quiere enfocar sus estudios y futuro profesional". Finalmente, las niñas conocerán a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.