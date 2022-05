Elon Musk suspende temporalmente la compra de Twitter hasta confirmar que las cuentas falsas no superan el 5%

El multimillonario Elon Musk ha paralizado la compra de Twitter. "Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios". De este modo lo ha anunciado en la red social del pájaro azul.

Hace una semana Twitter informó de que estima que las cuentas falsas o de 'spam' representan menos de un 5% de los usuarios activos diarios monetizables de la red social en el primer trimestre del año. En este periodo de tiempo, la plataforma cerró con más de 229 millones de usuarios en todo el mundo.

Esta tan solo es una más de las veces en las que Elon Musk reitera el compromiso previamente verbalizado en su lucha contra lo que califica como "los trols y las estafas", que considera que están deteriorando la experiencia de usuario en la red social.



Dos ejecutivos de Twitter abandonan la empresa

Dos altos ejecutivos de Twitter saldrán de la compañía, que ya lo informó a sus empleados en una nota interna en la que también se anunció sus sustitutos, en medio de la compra de la plataforma por el multimillonario Elon Musk por un precio de 44.000 millones de dólares.

El gerente general de Twitter, Kayvon Beykpour, dejará su cargo y será sustituido por Jay Sullivan, gerente general interino del producto de consumo, según Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter, según informó el diario New York Times, que obtuvo copia del documento, y recogió la Agencia Efe.

"Interrumpo mi permiso de paternidad para compartir algunas noticias finales relacionadas con Twitter: me voy de la empresa después de más de siete años", ha afirmado esta semana Beykpour a través de un tuit.

"La verdad es que no fue así cómo ni cuándo imaginé dejar Twitter, y no fue mi decisión. Parag me pidió que me fuera después de decirme que quiere llevar al equipo en una dirección diferente", añadió en un hilo en la mencionada red social.

La nota enviada a los empleados por Agrawal informa además de que Bruce Falck, gerente general de ingresos de Twitter, asimismo dejará vacante su puesto.