El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha defendido la labor de divulgadores científicos y culturales como el presentador de televisión Christian Gálvez, que se vio envuelto en la polémica después de que el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) le acusara de "intrusismo profesional" por comisariar una exposición sobre Leonardo Da Vinci en Madrid.

"Si alguien tiene una iniciativa de hacer un estudio científico y esta persona no tiene los títulos, lo que hay que hacer es ayudarle y no andar con polémicas, porque también con eso se fomenta que se produzca una mayor divulgación de la ciencia", ha asegurado el ministro en una entrevista.

A su juicio, cuando una persona pretende llevar a cabo una acción "que supuestamente trata de presentar datos científicos a la población, seguramente tendría que tener los conocimientos". "Ahora, la cuestión es: ¿tiene que tener un título? No lo sé", comenta.

No obstante, considera que España cuenta con "los expertos necesarios para toda cuestión científica", por lo que no hubiera sido "muy difícil" crear un grupo de dos personas en el que una persona se dedique a atraer el interés del público, y otra se asegure de que todos los mensajes que se aporten estén basados en conocimiento científico.

La muestra, 'Leonardo da Vinci: los rostros del genio', está dividida en dos espacios. Por un lado, en el Palacio de las Alhajas, parte que está comisariada por Gálvez, y otra en la Biblioteca Nacional, comisariada, en este caso, por la catedrática Elisa Ruiz.

Intrusismo en el mundo académico

Preguntado sobre si existe intrusismo en el mundo académico científico, el ministro es tajante: "No, no creo que haya demasiado intrusismo, creo que no hay casi nada de instrusismo".

Por el contrario, Duque resalta que lo que sí hay es "gente que utiliza lenguajes que imitan a los de la ciencia y, hacen que la gente que no tiene conocimientos científicos piense como si estuvieran hablando de cosas realmente comprobadas".

Esto para Duque es hacer "pseudociencia", que resume en "personas que hablan con palabras rimbombantes" sin que detrás haya un estudio o una evidencia científica que sustenten lo dicho.

Cristian Gálvez lamentó hace unas semanas que "toda la vida" se le ha "llamado intruso". "Esto no es nuevo, me llevan llamando intruso toda la vida: cuando fui reportero era un intruso en el periodismo, cuando escribí mi primera novela también fui un intruso en la literatura, incluso cuando no tenía trabajo en televisión fui un intruso como vendedor en una tiende de juguetes. Respeto la opinión de todo el mundo, pero no la comparto", señaló.