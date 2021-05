El primer helicóptero que vuela en otro planeta está funcionando tan bien que la NASA ha decidido prorrogar un mes marciano su misión. El Ingenuity, un complejo dron que viajó acoplado a su nave nodriza Perseverance (un rover que está ya recorriendo la superficie de Marte) ha realizado cuatro de los cinco vuelos previstos en principio. Cuando los complete, si todo va bien, pasará a una nueva fase operativa de demostración y de apoyo al todoterreno.

El pequeño helicóptero eléctrico, que se nutre de energía solar, pesa 1,8 kilogramos en la Tierra y ocupa plegado como una caja de zapatos, ha probado desde su primera excursión, el pasado 19 de abril, que es posible el vuelo autónomo controlado en la débil atmósfera de Marte. Ahora se explorará cómo puede contribuir a la futuras misiones planetarias. "La fase de demostración tecnológica de Ingenuity ha sido todo un éxito", dice Thomas Zurbuchen, de la NASA. "Dado que está en un estado excelente, planeamos utilizarlo para beneficiar a las futuras plataformas aéreas mientras priorizamos y avanzamos en los objetivos científicos del vehículo todoterreno Perseverance".

Buscará pruebas de vida anterior microbiana en el suelo marciano

El plan original era que el helicóptero realizara cinco vuelos en un mes y nada más, para no interferir en la misión científica del rover, que buscará pruebas de vida anterior microbiana en el suelo marciano y recogerá muestras de rocas y polvo para que otra misión las recoja y las traiga a la Tierra. Ahora está previsto que se aleje más del rover, que necesita para comunicarse con el control terrestre, pero no se filmarán los vuelos, para dejar que se desarrolle la misión científica principal. "Lo que no vamos a hacer más es filmar los vuelos del helicóptero, que tomaban mucho tiempo", dijo Jennifer Trosper, directora adjunta de la misión en el JPL, durante una rueda de prensa al anunciar la decisión de prorrogar un mes los vuelos del Ingenuity. En realidad se prorrogan en principio 30 días marcianos, siendo un día marciano 40 minutos más largo que un día terrestre.

Hasta ahora el vuelo más largo del Ingenuity ha sido de ida y vuelta, como los anteriores, y la distancia total recorrida fue de 266 metros a cinco metros de altura. En la nueva fase, a medida que se mueva lentamente el Perserverance, el helicóptero se puede anticipar para reconocer el terreno que pueda interesar para estudiarlo y tomar muestras. Puede contribuir a establecer la ruta mejor, observar accidentes geográficos inaccesibles y tomar imágenes en estéreo para mapas en tres dimensiones, explica el equipo del JPL.

Sin embargo, todo terminará para el Ingenuity a finales de agosto, cuando la proximidad de la conjunción solar dará absoluta prioridad a la misión científica del rover. En esa época, a mediados de octubre, el Sol se interpondrá entre la Tierra y Marte y no habrá comunicación posible durante unas dos semanas. La duración total de la misión del Perseverance es de un año marciano, casi dos años terrestres.

Es posible que los controladores al final lleven al límite al pequeño dron, haciéndole volar más rápido y más lejos, incluso si como consecuencia se estrella. Así conocerán mejor sus posibilidades, ya que se orienta y toma tierra por las imágenes del suelo que va captando. Cuando más se aleje y menos se conozca el terreno más arriesgada será cada operación. También es posible que la vida del robot volador finalice antes porque no pueda aguantar mucho tiempo el frío de las noches marcianas, cuando la temperatura alcanza los 90 grados bajo cero.

Se espera que el otro robot recoja las primeras muestras en julio cuando se haya identificado una zona lo suficientemente antigua y accesible de la superficie marciana en la región donde aterrizó el pasado mes de febrero.