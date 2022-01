En plena oleada expansiva de la variante ómicron de la covid, y a falta de poco menos de un mes para la celebración del Mobile World Congress (MWC), prevista entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, la GSMA, la asociación encargada del evento, pronostica una edición no muy alejada de las prepandémicas, con una presencialidad superior a la del 2021. Este augurio también lo comparten desde el Ayuntamiento de Barcelona, que habla de una "recuperación de la normalidad que servirá para iniciar la reactivación". La organización del Mobile alude a la presencia de un millar de ponentes y más de 1.500 empresas de 150 países. De momento, sólo Sony y Lenovo han revelado que no asistirán de forma física a la feria, mientras el Gremio de Hoteles de Barcelona confirma que, pese a la incertidumbre, ya tiene 10.000 reservas, cifra que supone 10 veces más que hace un año.

Detrás de estos datos, existe todavía la duda sobre si el Mobile tendrá lugar con normalidad y su posible efecto dominó sobre otros certámenes posteriores, como podría ser Alimentaria en el mes de abril. El director general de la GSMA, Mats Granryd, cree que el Mobile "no alcanzará todavía los registros previos a la covid, pero no quedarán muy lejos". En una entrevista emitida por Mobile Word Live, el medio oficial de la feria, recuerda la carta publicada por el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, en la que aseguraba que "el Mobile se desarrollará sin cambios, siguiendo los protocolos previstos siempre que las autoridades sanitarias no soliciten ninguna modificación ni impongan más restricciones".

Tras la cancelación del año 2020, a las puertas del inicio de la pandemia, la edición de 2021 registró 27.000 visitantes, número todavía alejado de los 100.000 de 2019. La previsión es que este año esta distancia se recorte. Sin embargo, ni la misma organización se atreve a dar una cifra aproximada. En esta línea, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, señala que el Mobile 2022 debe ser "el de la recuperación y la vuelta a la normalidad".

"Voluntad inquebrantable"

Las palabras de Collboni responden a la llamada de la GSMA, que hace unos días reafirmó "el compromiso y la voluntad inquebrantable" de celebrar el Mobile. Aunque el representante político admite que "las restricciones de movilidad globales harán que no sea un congreso como el de 2019", refuerza su visión con las estadísticas oficiales, de las que se desprende que la GSMA ya tiene reservada el triple de superficie ferial en relación al año pasado. El objetivo del Ayuntamiento de Barcelona es que sea el Mobile de la salida de la sexta ola y el de la reactivación económica. Para ello, Collboni valora positivamente que la Generalitat haya eliminado hace más de una semana el toque de queda nocturno. Las declaraciones de Collboni son posteriores a la reunión de la Mesa Operativa del Mobile World Congress, en la que participan el Ayuntamiento de Barcelona, la GSMA, Fira de Barcelona, la subdelegación del Gobierno español, representantes de la Generalitat y del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat.

Desde el Gremi d'Hotels de Barcelona comentan que, a poco menos de un mes para iniciarse el Mobile, las reservas están más animadas que la edición del 2021. Así, hablan de un millar de reservas el año pasado mientras ya son 10.000 las de este año. A pesar de este moderado optimismo, uno de los termómetros que podrá calibrar el éxito relativo del congreso es la ocupación hotelera durante el evento. Barcelona cuenta con una capacidad de 139.000 plazas, según los datos del Idescat del 2020. En los años anteriores a la pandemia, los establecimientos colgaban el cartel de pleno semanas antes del Mobile. Este año, la evolución de la covid será la que determine este indicador.

Sony y Lenovo, ausentes

La primera baja para la edición de este año es la de Sony, que a mediados de enero anunció la decisión por el aumento de la variante ómicron de la covid, que desde la pasada Navidad ha estado creciendo en Catalunya. Por el momento, la compañía japonesa no ha detallado si su participación será virtual o, al igual que en las ediciones de 2020 (que finalmente no se realizó) y la del 2021, se abstendrá de tomar parte en la feria en cualquiera de sus modalidades.

Esta misma semana, la firma china Lenovo ha anunciado que no asistirá presencialmente al Mobile, convirtiéndose en la segunda gran compañía, después de Sony, en darse de baja. La empresa ha informado que en este caso sí participará virtualmente. Al otro lado, gigantes como Ericsson, Samsung o Google han confirmado que estarán ahí. A pesar de las ausencias, la GSMA insiste que "el MWC tiene un apoyo abrumador de la industria". Aunque este medio ha intentado obtener la valoración de Fira de Barcelona sobre el evento, la entidad ha esgrimido que las informaciones sobre el Mobile se ofrecen de forma exclusiva desde la GSMA.

La edición de este año del Mobile abordará seis temas centrales: la tecnología financiera (fintech), las conexiones 5G, la nube (Cloud net), la inteligencia artificial avanzada (Advancing AI), la Internet de las cosas (Internet of Everything) y el horizonte tecnológico. El papel destacado lo tendrá el 5G, ya que gracias a la rapidez que aporta a los móviles y otros dispositivos electrónicos, empresas, operadoras e industrias pueden beneficiarse.

Tal y como aseguraba John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, en su carta abierta de hace unos días, "Barcelona es el hogar del Mobile y su atracción gravitacional es muy fuerte". De momento, el idilio entre la ciudad y el congreso durará al menos hasta el 2024.