¿Quieres conocer y compensar tu huella de carbono? Banco Santander te ayuda

Cada día generamos con nuestras actividades cotidianas emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Es la denominada huella de carbono, que tiene un impacto directo en el cambio climático. Sencillos cambios en las rutinas diarias pueden contribuir a reducir este rastro: apagar las luces innecesarias, eliminar los plásticos de un solo uso, controlar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción, sustituir el coche por la bicicleta, secar la ropa al sol, evitar compras innecesarias…



Pero, además, existe la posibilidad de compensar la huella que dejamos con los denominados créditos de carbono, la unidad internacional que equivale a una tonelada de CO2 evitada o absorbida en el aire. Se trata de un instrumento de compensación al alcance de todos, contemplado en el Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas, que permite colaborar en la lucha contra el cambio climático apoyando determinados proyectos.



ClimateTrade: el primer marketplace climático basado en blockchain

"El 74% de los clientes es consciente de la importancia que tiene una actuación global más sostenible y el 67% demandan herramientas que les faciliten ser más activos en la lucha contra el cambio climático", explican desde Banco Santander. La entidad es la primera que ofrece en España la posibilidad no solo de medir nuestra huella, sino también compensarla a través de la compra de créditos de carbono.



El banco ha desarrollado una herramienta, a través de su página web y la app, para calcular las emisiones de CO2 asociadas a cada una de nuestras transacciones a partir de las compras realizadas con las tarjetas Santander y los recibos domiciliados. Así, los clientes pueden comprobar su huella de carbono de forma mensual, descrita en kilos de dióxido de carbono equivalente emitidos a la atmósfera y agrupados por categorías: alimentación, supermercados y compras, casa y hogar, transporte y automoción, ocio, educación y salud, servicios y otros.



Para compensarla, la entidad cuenta con ClimateTrade, el primer marketplace climático basado en blockchain del mundo, para colaborar de forma voluntaria en distintas iniciativas que tratan de evitar nuevas emisiones o absorber las ya emitidas: generación de energías renovables, conservación de ecosistemas, reforestación de bosques… "La descripción estará detallada, así como el impacto positivo que cada una de ellas genera; todas verificadas por estándares internacionales y revisadas por el banco", señalan desde la entidad. "Gracias a la tecnología blockchain, las transacciones de compensación de carbono son trazables, garantizando su impacto real". Esta metodología ha sido auditada por la consultora KPMG.



Además, el Santander ofrece consejos ecológicos por cada categoría, información relevante y preguntas frecuentes que ayudarán a los clientes a ser parte activa en la transición hacia una economía más sostenible. También cuenta con diferentes productos y servicios, como los préstamos verdes destinados a financiar proyectos que supongan una mejora en el gasto energético de los hogares o a la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos.



Hacia las cero emisiones

El Santander mide y analiza su propia huella de carbono desde 2011 como parte de su contribución a combatir el cambio climático. Ya desde 2020 es neutro en sus operaciones internas y compensa todas las emisiones que genera y que no se han podido reducir. Pero el año pasado, como miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance, dio un paso más al anunciar su hoja de ruta para alcanzar cero emisiones netas de carbono en todo el grupo en 2050 y apoyar los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.



Este reto va más allá de la propia actividad del banco: incluye todas las emisiones de los clientes derivadas de cualquiera de los servicios de financiación, asesoramiento o inversión que ofrece. Para alcanzar este objetivo, el Santander ha establecido una agenda de descarbonización detallada y acompaña a sus clientes en la transición hacia una economía verde: es líder mundial en financiación de proyectos de energía renovable y se ha comprometido a movilizar 120.000 millones de euros en financiación verde en el periodo 2019-2025, cifra que se elevará hasta 220.000 millones de euros hasta 2030.



El grupo financiero lleva más de una década implementado planes de eficiencia energética y de sostenibilidad en todos los países en los que opera. En el caso de España, el 100% de la electricidad utilizada por el banco procede de fuentes renovables, y los edificios corporativos cuentan con la certificación ISO 14001 y de Residuo Cero en la sede corporativa de Boadilla y de Santander España.



En 2020 desarrolló un plan de compensación de emisiones enfocado en el desarrollo de energía eólica e hidroeléctrica, la reforestación y la reducción de emisiones de óxido nitroso. Por ejemplo, en nuestro país contribuirá con la plantación de 275.000 árboles a la reforestación de tres bosques compensando más de 82.000 toneladas de CO2 y generando empleo para 15.000 personas. Además, fabrica todas sus tarjetas con materiales sostenibles y tiene en marcha un proyecto para reciclar las tarjetas caducadas y transformarlas en mobiliario urbano.