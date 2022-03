Diseño Web, importancia del SEO y sus principales agencias

El SEO es la principal estrategia de posicionamiento en la web. La posición de una página web en cualquier buscador determinará las visitas que pueda alcanzar ese sitio web. De hecho, teniendo en cuenta que vivimos en una realidad en la que se busca la instantaneidad y la rapidez, podría afirmarse que las páginas webs que no aparecen entre las cinco primeras son (casi) invisibles. En nuestros días, la visibilidad es sinónimo de publicidad. He ahí la importancia del posicionamiento SEO y de la optimización de cualquier sitio web. Sin embargo, a pesar de la importancia del posicionamiento SEO y de la relevancia que adquiere en la sociedad que vivimos, muchas personas desconocen por completo el término.



El posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) consiste en un conjunto de técnicas que se aplican en una página web para mejorar su posición y, por consiguiente, su visibilidad en las páginas de resultados de los principales navegadores. Es decir, se realiza un contenido que, gracias al algoritmo, tendrá una gran visibilidad en el motor de búsqueda. Asimismo, se puede definir SEO como un proceso enfocado a situar una determinada página web en las primeras posiciones de resultados ante una consulta específica de un usuario. Al fin y al cabo, todas las definiciones de SEO determinan lo mismo: una optimización de una página o sitio web para mejorar su posición en las SERPs (Search Engine Results Page) de Google o cualquier buscador y, por ende, dotándole de una gran visibilidad.



En último lugar, en lo referente al SEO, cabe añadir que existen dos tipos. El SEO on-page: conjunto de técnicas que se aplican dentro de la propia web (contenido de calidad, ofrecer experiencias al consumidor…). Y, el SEO off-page: conjunto de técnicas que se llevan a cabo fuera de la web para lograr su optimización (uso de redes sociales, estrategias de Link Building…).



Por otra parte, y a colación con el posicionamiento SEO, cabe destacar la importancia del Diseño Web. Como se ha mencionado anteriormente, nuestra sociedad ha cambiado notablemente debido al Covid-19 y, se ha digitalizado por completo. Las consultas telemáticas, el comercio electrónico, los nuevos modelos de negocio… han adquirido tanta importancia porque el teletrabajo ha llegado para quedarse.



Evidentemente, los expertos en la materia podrán detallarles más específicamente en qué consiste este término. Expondrán cuáles son los factores claves de los temas que se están abordando y ofrecerán información más detallada y, sobre todo, más rigurosa acerca de este ámbito. Así que, sin más dilación, dejemos que ellos expongan su contenido.



Juan Llopis

En primer lugar, entrevistamos a Juan Llopis Zapata, Director Comercial y socio fundador de Marketing Medianet. Nos encontramos ante una de las agencias de Marketing digital que más ha aumentado su facturación en el 2021 y mejor valorada en Search Marketing y Desarrollo Web de España.



¿Qué servicios ofrecéis en la agencia?

Somos una agencia de Marketing Digital 360, especializados en tráfico cualificado y optimización de la conversión, dando soluciones integrales y de calidad a nuestros clientes.

Traducimos el producto del cliente al lenguaje web desde la concepción y arquitectura del proyecto. Obtenemos así las bases para crear una estrategia exitosa, tanto para

posicionamiento (SEO) como Paid Media (SEM), lo que garantiza su visibilidad y relevancia en Internet.



¿Cuándo empezó Marketing Medianet?

Esta aventura comienza en 1998, cuando Gustavo Sierra, cofundador de Marketing Medianet, emprendió una agencia de comunicación y Marketing Online, adentrándose en desarrollos para intranets, aportando su conocimiento del marketing y la comunicación offline del mundo de la publicidad



Con el expertise de tener como clientes marcas como Orange, Leroy Merlin o Grupo Planeta, quisimos dirigir nuestra estrategia digital para las Pymes, con el principal objetivo de optimizar el ROI. Es ahí donde nace Marketing Medianet, Agencia de SEO en Madrid



¿Qué os hace únicos?

En nuestros comienzos, nuestros clientes eran agencias de Marketing digital, desarrollo web, comunicación y publicidad o Freelancer que nos subcontrataban como partner tecnológico para ejecutar sus proyectos. Actualmente también damos servicios a clientes directos, con las garantías de ser una agencia en la que confían las agencias.



Nuestra mejor carta de presentación son los resultados obtenidos con nuestros trabajos. Realizamos un estudio integral y personalizado con las necesidades de cada cliente, enfocando la estructura del site conforme a la estrategia digital de SEO, creando así no solo una carta de presentación del negocio sino una potente herramienta de captación de clientes



Destacamos que nuestro servicio no se queda solo en el SEO o crear una web 100% personalizada, sino que asesoramos a nuestros clientes para que toda la comunicación digital se entrelace y sea efectiva.



¿Qué le recomendarías a una empresa para elegir una agencia de Marketing Digital?

Exigir ejemplos relevantes posicionados en primera página de Google. Es importante la garantia de que sus clientes lo han conseguido. Sí no tienen o no los muestran, no lo conseguirán contigo.



En Marketing Medianet puedes pedirnos ejemplos de posicionamiento SEO en cualquier sector, frase y ciudad de España. Tenemos clientes demostrables (directos o como marca blanca) que están consiguiendo captar todo tipo leads, sin tener que pagar por clic y estando en centenares de frases las 24 horas del día en primera página de Google. Te retamos a probarlo.



Calle Rosa Lima 1, planta 2, puerta 210 28290 . Las Rozas (Madrid)

hola@mktmedianet.com

91 911 60 19 y 6966158



A continuación pasaremos a presentar a Germán Barrientos, consultor SEO con más de 6 años de experiencia en el ámbito.

​

Germán Barrientos - consultor SEO freelance

Germán Barrientos - consultor SEO freelance.

Mi nombre es Germán Barrientos y soy consultor SEO.



Desde que empecé en el sector del posicionamiento web hace más de 6 años siempre he tenido claro que esta disciplina trata de ayudar a las empresas a vender más. He trabajado con más de 150 negocios de todos los sectores como por ejemplo: seguros, renting, mudanzas o formación. Mi objetivo es ayudar a mis clientes a aumentar su facturación en internet.



Mi mayor satisfacción es que sus páginas web aparezcan en los primeros resultados de búsqueda

Poner todo mi saber hacer en conseguir que tengan el máximo retorno económico de su inversión en la red.



Soy consciente de que detrás de cualquier negocio hay familias, sueños e ilusiones. Mi mayor satisfacción es que sus páginas web aparezcan en los primeros resultados de búsqueda en aquellos términos que mayor rentabilidad les puedan ofrecer.



Para conseguir la excelencia en mi servicio me apoyo de manera permanente en los profesionales más destacados que he conocido en las agencias de marketing digital por las que he pasado.



Nada de comerciales o project managers de por medio. Me encargo directamente de hablar con el empresario para conocer sus necesidades y poder darle la mejor solución técnica sin necesidad de ningún intermediario ni coste extra.



Te invito a que escribas en el buscador: ‘primero en google’ o ‘seo para autónomos’. Como verás en los primeros resultados está mi web personal seobarrientos.com. Te garantizo que con los proyectos que gestiono me implico incluso más que con mi marca personal.



Si buscas una atención cercana, profesional, alguien que se implique al máximo... que se deje la piel por tu empresa, ¡cuenta conmigo! En caso de que quieras que tu empresa dé un salto en el terreno digital te invito a llamar o escribirme.



https://seobarrientos.com/ Teléfono: 660917258 E-mail: german236@gmail.com



Proseguimos dejándoos en manos de otra profesional del sector. En este caso, se trata de...

Sofía Calle Prieto

Sofía Calle Prieto.

Consultora en marketing digital con más de 10 años de experiencia. Especializada en SEO y enfocada en ayudar a posicionar en Google tanto tiendas físicas como online desde hace más de 5 años.



Trabaja desde su marca personal Sofía Calle ® y a lo largo de su trayectoria ha ayudado a más de 50 emprendedores y empresas a ser más visibles en Google. Como consecuencia, les ha ayudado a conseguir aumentar su volumen de ventas.



Que las empresas tienen que digitalizarse para sobrevivir en el ecosistema digital actual no es un secreto.



Es por eso que el SEO (resumiendo mucho: todas esas “cosas” que hacemos para aparecer en Google) se ha convertido en un aliado imprescindible a la hora de intentar captar clientes, porque su coste es mínimo en comparación con los beneficios que podemos obtener con él.



¿Pero por qué tengo que hacer SEO?

Se estima que Google procesa aproximadamente 63.000 consultas de búsqueda por segundo. Si captas la atención de solo una millonésima parte de esta cifra, tu volumen de negocio será considerablemente mayor.



Sea como sea tu negocio, si consigues atraer a la gente adecuada a tu web (la que está interesada en tu sector y luego compra) habrás dado un primer paso gigante.



Ahora dependerá de tu promesa de venta, de tu producto y de cómo lo vendas, convencer al usuario de que se quede y compre. Pero si has invertido en una buena estrategia SEO, ya tienes más de la mitad ganado.



¿Y cómo sobrevivir en internet en la era post pandemia?

El COVID, para bien o para mal vino para quedarse, y en la mente del consumidor ese pensamiento comienza a hacerse patente.



Durante 2020 las ventas en general cayeron, vimos a muchas empresas echar el cierre y muchas empresas vieron en el online, una tabla salvavidas.



Muchas empresas digitalizaron su negocio, pero solo aquellas que confiaron en el SEO pudieron mantener sus negocios online a flote.



Pues como siempre digo, crear un negocio y no trabajar su visibilidad es como comprar un Ferrari y tener que dejarlo en el garaje porque no compraste gasolina.



Así que, si quieres mantener tu tienda en el panorama digital actual, mi recomendación es que hagas SEO, pero que lo hagas con cabeza. Contratando a un profesional cualificado que te ayude con la estrategia e implementación de la misma, o que te mentorice para que seas tú mismo o tu misma quien gestione la estrategia SEO de tu negocio.



Me pueden encontrar en:

Mi web: https://sofiacalle.es/

en las redes sociales: https://www.linkedin.com/in/soficalleprieto/

https://www.instagram.com/soficalleprieto/

https://twitter.com/soficalleprieto/



Y próximamente en la web con mis cursos de SEO básico para principiantes, las nuevas mentorías grupales y en YouTube compartiendo contenido de valor sobre SEO.



También entrevistamos a Juanlu Pintor fundador de la agencia STAMINA, con 8 años de experiencia y más de 100 clientes.



Juanlu Pintor , Director de STAMINA Marketing Online

Juanlu Pintor , Director de STAMINA Marketing Online.

En la actualidad es profesor de la Universidad de Málaga en el departamento de economía y empresa.



¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen? Es decir, un poco vuestros valores, que os conozcan un poco.

Todos los días trabajamos para que STAMINA Marketing sea algo más que "la típica agencia de marketing digital", me explico. Muchos de los nuevos profesionales del sector solo se enfocan en las acciones finales y canales de marketing digital olvidando por completo las bases y estrategias del marketing.



Es muy habitual encontrar empresas que quieren ser competitivos en Internet si antes definir una política clásica de su marketing mix (producto diferenciado, precio, distribución y comunicación) la comunicación y la promoción es la última fase de cualquier plan ¡están empezando la casa por el tejado!



Todos nuestros clientes participan de un proceso inicial en el que definir acompañados por nuestro equipo las bases de la estrategia antes de definir los presupuestos y los planes de acciones que vamos a hacer durante el primer año. Esta etapa inicial de información y conocimiento mutuo es muy poderosa y maximiza las probabilidades de éxito.



¿Cuáles son los servicios o productos fundamentales que ofrecéis?

Inicialmente estrategia de marketing y ventas y posteriormente somos especialistas en adquisición de tráfico orgánico y de pago, es decir que nuestras acciones se centran en hacer visible las páginas web de nuestros clientes en Google y redes sociales. Por supuesto, otro de los servicios estrella es la analítica web que nos permite analizar resultados con nuestros clientes mes a mes.



Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

En la actualidad tenemos dos perfiles mayoritarios de clientes. La mayoría de nuestros clientes que tienen como objetivo captar leads (contactos de clientes potenciales) son profesionales de la salud y clínicas de todos los ámbitos, cirujanos plásticos, centro de medicina estética, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, entre otros.



Y por otro lado aquellos que se enfocan en ventas con sus tiendas online. La mayoría de empresarios del eCommerce que recurren a nosotros ya tienen una trayectoria de trabajo, han validado su modelo de negocio y están en una etapa en la que quiere mejorar sus resultados de conversión y posicionamiento en buscadores.



En definitiva, todos aquellos que tienen una estrategia clara y buscan un especialista para aumentar sus resultados en un canal de marketing o aquellos empresarios que son muy buenos en aquel servicio que prestan o que conocen el mercado y producto que venden pero necesitan ayuda para definir una estrategia competitiva de marketing y ventas.



Web: https://staminamarketing.com/



Para finalizar queremos presentar también a Online Zebra. Un referente en posicionamiento SEO y un imprescindible en el sector.



Online Zebra

Fundada en 2014 y con oficinas en Madrid, Online Zebra es una agencia de

marketing online que ofrece servicios de SEO, SEM, estrategia de marketing

online, publicidad online, diseño web, CRO y social media.



Dentro de sus logros principales está haber sido elegidos en 2020 entre las

mejores agencias SEO y SEM de España. Además han sido elegidos dentro

del programa de Google Partners como agencia caso de éxito en España y

Portugal y cuentan con las certificaciones de Amazon y Facebook.



Lo que manda en Online Zebra son las cifras y la experiencia, en toda su

historia como agencia han trabajado con más de 300 clientes en un total de 15

países diferentes, han gestionado más de 5 millones de euros de publicidad en

Google Ads y han generado más de 50 millones de visitas de tráfico SEO.

Trabajan con clientes nacionales e internacionales de sectores tan diferentes

como educación, automoción, farmacia y gran consumo.



Online Zebra trabaja con una metodología propia llamada "Customer Science",

que pone énfasis en el análisis exhaustivo con datos del consumidor final para

diseñar la estrategia de marketing digital. A través de datos del negocio del

cliente, analítica web y partners consiguen entender de forma precisa las

claves para llegar al cliente final.



https://www.onlinezebra.com

info@onlinezebra.com/

Telf: 91 668 45 71