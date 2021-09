30 años de la muerte de Frank Capra: las mejores películas que nos dejó

El viernes 3 de septiembre de 1991 fallecía el director de cine ganador de tres premios Óscar, Frank Capra. El artista siciliano nos dejo películas clásicas como ¡Qué bello es vivir!, Dama por un día o Caballero sin espada.



El director ganador de varios premios Óscar, nació en Sicilia, Italia en 1897, con el nombre de Francesco Rosario Capra. A los seis años de edad, el siciliano se mudó a Estados Unidos, Los Ángeles, con su familia. Durante los años 40 comenzó su carrera en el cine mudo, destacando como director y guionista de comedias.

El director de Caballero sin espada no ocultó su admiración por la Europa fascista, admirando públicamente figuras como la de Benito Mussolini o Francisco Franco, contradiciéndose con sus alabanzas a la democracia estadounidense y a la libertad. "Sus películas reivindican justifica social mientras él tenía fama de no hacer repartos justos de las ganancias", comenta Fátima Uribarri en el XLsemanal.

Capra trabajó en productoras que acabaron quebraron y dirigió alguna serie hasta que en 1928 comienza a trabajar en Columbia Pictures arrancando su carrera como director.

¡Qué bello es vivir!

Poster de la película Qué bello es vivir. — Radio Pictures Inc / Heritage Auctions.

¡Qué bello es vivir! (It's a Wonderful Life) (1946) fue una de las películas que llevo a Capra a la nominación al Óscar, dirigida y producida por él en 1946. Bailey, el protagonista de la clásica película de Capra, es un padre de familia que dirige una empresa que concede créditos a gente pobre. Al comienzo de la película uno de sus empleados pierde una considerable cantidad de dinero de la empresa, colocandola al borde de la quiebra. Bailey decide suicidarse, pero un ángel de la guarda aparece para impedirlo.



La película de ambientación navideña protagonizada por James Stewart, Lionel Barrymore, Donna Reed y Gloria Grahame, fue nominada a cinco Óscars en 1946 por mejor actor, mejor dirección, mejor montaje, mejor película y mejor sonido y recaudó 13.914,00 euros, según fuentes de filmin.



Arsénico por compasión

Arsénico por compasión (Arsenic and Old Lace) (1944) es una comedia negra que trata sobre un crítico teatral recién casado que toma la decisión de visitar a sus tías, ya ancianas antes de irse de luna de miel con su esposa. Durante su visita descubrirá la particular forma que tienen las ancianas de practicar la caridad.



Capra en realidad filmó la película en 1941, pero no se estrenó hasta 1944, después de que la versión teatral hubiera terminado su temporada en Broadway. La película producida por Warner Bros cuenta en el reparto de la película con Cary Grant, Priscilla Lane, Peter Lorre, Raymond Massey, Josephine Hull, Jean Adair, Jack Carson y Edward Everett Horton.

Vive como quieras

Vive como quieras (You Can't Take it With You) (1938) cuenta la historia de Alice Sycamore que tras enamorarse de su jefe, Tony Kirby que pertenece a una familia rica, organiza una cena familiar. La mentalidad de ambas familias y su estilo de vida choca durante la cena finalizando con la detención de ambas familias siendo acusadas de anarquistas.



La comedia producida por Columbia Pictures cuenta con James Stewart, Jean Arthur, Lionel Barrymore, Edward Arnold, Mischa Auer, Ann Miller, Spring Byington y Ward Bond en su reparto. Ganó el Óscar a la mejor Película y al mejor Director, además de ser nominada al Óscar por mejor Actriz de Reparto, mejor Guion, mejor Fotografía, mejor Montaje y mejor Sonido

Dama por un día

Dama Por Un Día. — Regia Films

Dama por un día (Lady for a Day) (1933) se trata de una adaptación de un relato de Damon Runyon dirigida por Capra en 1933. La historia gira en torno a una ancia que mantiene correspondencia con su hija que reside en España, y aunque su realidad es algo gris le hace creer que vive en un lujoso hotel y que es una dama de la alta sociedad. Su hija le anuncia que irá a visitarla para presentarle a su novio, miembro de una aristocrática familia, la desesperación se apodera de la anciana, que es alocohólica y vive de la venta ambulante.



El clásico cuenta con Warren William, May Robson, Guy Kibbee y Glenda Farrell en su reparto y fue nominada a cuatro Óscars por mejor Película, mejor Actriz, mejor Dirección y mejor Guion Adaptado.

Caballero sin espada

Caballero sin espada. — FImaffinity

Caballero sin espada (Mr. Smith Goes to Washington) (1939) es uno de los clásicos dirigidos por Capra, se trata de la segunda película del director siciliano protagonizada por James Stewart. La satírica historia gira en torno a un joven idealista que es nombrado senador. Gracias a su secretaria el joven protagonizara una espectacular intervención en el senado que defenderá la democracia evidenciara una trama de corrupción política.

La película estrenada en 1939 fue nominada a 9 Óscars: Mejor Guion Original, mejor Banda Sonora Original, mejor Montaje, mejor Sonido, mejor Dirección Artística, mejor Dirección, mejor Actor Secundario, mejor Actor y mejor Película.

Sucedió una noche

Sucedió una noche (It Happened One Night) (1934) es una comedia romántica que narra la historia de Ellie Andrews, una joven y caprichosa heredera que se escapa del yate de su padre que la había encerrado para evitar su boda. La joven cogerá un autobús a Nueva York donde conoce a un atractivo reportero que busca una buena historia. Ellie y el reportero acabarán en un divertido viaje.



Clark Gable, Claudette Colbert protagonizan la obra, ganadora de 5 Óscars. La película dirigida por Capra no solo se convirtió en un clásico del cine, sino que además marco un antes y un después en la moda masculina. Era entonces tan influyente su estilo que en la película, Clark Gable tenía que quitarse la camisa, Frank Capra sugiere mostrar entonces el pecho desnudo del actor. La escena fue tan sexy, que los hombres dejaron de comprar las entonces tan extendidas camisetas interiores.

Un gángster para un milagro

Un gángster para un milagro (Pocketful of Miracles) (1961) es una comedia ambientada en la época de la Ley Seca en la que Dave, un contrabandista a punto de cerrar un importante trato con un mafioso de Chicago. Su amuleto de la suerte son unas manzanas que vende una mendiga llamada Annie así que manda a uno de sus hombres a buscarla. Annie tiene muchos problemas familiares, su hija, a la que no ve desde hace muchos años, llega de Europa acompañada de su novio y de su suegro, unos aristócratas italianos, y Annie tendrá que convertirse en una gran dama para no decepcionarla.

La película de la productora United Artists tiene tres nominaciones al Óscar y cuenta en su reparto con Glenn Ford, Bette Davis, Peter Falk, Hope Lange, Thomas Mitchell, Edward Everett Horton, Jack Elam, Ann-Margret, Arthur O'Connell y Mike Mazurki.