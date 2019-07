Ahora que el mercurio nos da un respiro. Ahora que el verano nos muestra su cara menos tórrida y las brisas se tornan tibias, es tiempo de airear esas pantorrillas lechosas custodiadas con celo durante el invierno. Llega el momento de arrimar cebolleta en el autocine, de improvisar una bachata o de ir pergeñando la posibilidad de un estío perfecto. Uno de esos veranos confeccionado ex profeso por publicistas de extrema pericia; con chicos y chicas correteando por entre las calas menorquinas, rebosantes de dicha y mocedad, ajenos a la dislocación del eje izquierda-derecha y a la progresiva licuefacción de las identidades. Seres de luz que con sus sonrisas hieráticas nos convierten en amebas protozoicas, afanados como estamos en gestionar con un mínimo de dignidad nuestras vidas precarias y grises.

Sirvan estas humildes propuestas para desmantelar desde la cultura ese verano irreal y edénico, sirvan –en cambio– para reivindicar la posibilidad de una isla (o peñasco) desde donde entender lo que nos duele y juntarnos de una maldita vez.

No olviden la gorrita y el flu flu.



>Lope de Vega en la escena europea de los siglos XX y XXI. Lope es mucho Lope. Su obra, universal y sugerente como pocas, ha servido de combustible artístico en tiempos y escenarios diversos. Desde los teatros soviéticos durante los años posteriores a la Revolución Rusa, a la Alemania nazi, pasando por la vanguardia italiana durante el fascismo mussoliniano. Un recorrido por la dramaturgia de los siglos XX y XXI de la mano de un Lope de Vega que se deja querer (y moldear) por la mirada contemporánea.



¿Dónde? Casa Museo de Lope de Vega. Calle de Cervantes, 11. Madrid

¿Cuánto? Entrada libre y gratuita

¿Cuándo? Hasta 29 de septiembre de 2019

Gustav Klucis, Transport (Transport), 1929. Huecograbado y tipografía sobre papel © IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat

>Las vanguardias históricas 1914-1945. Construyendo nuevos mundos. Las primeras décadas del siglo XX fueron testigo de una explosión sin precedentes de movimientos artísticos en toda Europa que plantearon una ruptura con las formas de arte establecidas. Las vanguardias históricas, tal como se conocen las corrientes renovadoras de este periodo, no fueron un fenómeno homogéneo. Se desarrollaron en lugares diferentes, contaron con la participación de diferentes artistas y adoptaron diversos lenguajes expresivos, pero compartieron el rechazo al pasado, el culto a lo nuevo y el anhelo de experimentación. Esta exposición analiza el espíritu y la esencia de las vanguardias a partir de una amplia selección de obras procedentes de la colección del IVAM y complementada con piezas de diseño de la Colección Alfaro Hofmann.



¿Dónde? CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona

¿Cuánto? 5 euros

¿Cuándo? Hasta el 15 de septiembre

La banda británica Madness durante un concierto en el FIB.- EFE

>Madness. La mítica banda británica recala en tierras catalanas como cabeza de cartel del Festival Vida, en Vilanova i la Geltrú. Una oportunidad para disfrutar de estos eruditos del ska, y de otras muchas bandas y solistas de la talla de The Charlatans, Kevin Morby, Nacho Vegas, José González, Fat White Family, Sleaford Mods, Beirut o Sharon Van Etten.



¿Dónde? Vilanova i la Geltrú

¿Cuánto? Desde 40 euros

¿Cuándo? 6 de julio

Luis Escribano / Luis y Ramón leyendo el Manifest del FAGC, 1976

>Sexopolíticas del cine marginal: años 70 y 80. Durante los años setenta e inicios de los ochenta existió en España un espacio de creación y experimentación vital, política y cinematográfica que tuvo en las sexualidades disidentes el centro de sus discursos. A esta escena el comisario Alberto Berzosa la denomina sexopolítica cinematográfica. Se trata de un contexto reducido y heterogéneo que se desarrolla en varios puntos del país y queda definido por la convergencia de tres niveles de marginalidad (social, política y cinematográfica) bajo los que cohabitaron, entre otros, los directores de cine Pedro Almodóvar, Esteve Rovira, Pierrot, Carles Comas, Rafael Gasent, Lluís Fernández, Antonio Maenza, el colectivo Els 5 QK’s y Barcelona Súper 8, así como algunos artistas y activistas como Pérez Ocaña o Rampova.

¿Dónde? IVAM. Carrer de Guillem de Castro, 118. València.

¿Cuánto? Gratis

¿Cuándo? Hasta el 6 de cotubre

Y además...

>Loreena McKennitt. Es una de las artistas de música folk más importantes del panorama internacional. Después de An Ancient Muse, A Midwinter Night's Dream y The Wind That Shakes the Barlery, Lost Souls es su último disco que no te puedes perder en directo ¿Dónde? Palacio Kursaal. Avenida Zurriola, 1. San Sebastián. ¿Cuándo? 11 de julio ¿Cuánto? Desde 35 euros.

>Arte y mito. Los dioses de El Prado. La pinacoteca exhibe una selección de sus fondos de manera itinerante coincidiendo con la celebración de su bicentenario. Una muestra que ofrece un amplio recorrido por la mitología grecorromana y la interpretación que han realizado sobre algunas de sus conocidas escenas artistas de la talla de Zurbarán, Ribera o Rubens, entre otros. ¿Dónde? Casa de Iberoamérica. Concepción Arenal, s/n. Cádiz ¿Cuándo? Hasta el 6 de enero. ¿Cuánto? Desde 2 euros.

>El grito silencioso. Millares sobre papel. Esta es la primera exposición dedicada íntegramente a los trabajos sobre papel de Manolo Millares, autor célebre por el uso de arpilleras, sacos, cuerdas y otros materiales en sus obras. El artista canario es transgresor y brillante en sus trabajos sobre papel, como lo es en toda su producción. ¿Dónde? Centro Botín. Muelle de Albareda, s/n. Jardines de Pereda. Santander. ¿Cuándo? Hasta el 15 de septiembre. ¿Cuánto? 4 euros