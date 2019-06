Este martes se ha hecho público el primer tráiler de Mientras dure la guerra, la nueva y esperada película de Alejandro Amenábar que se estrenará en septiembre. La cinta del director de Los otros o Mar Adentro está ambientada en la Salamanca de 1936 y narra los primeros meses de la Guerra Civil española centrándose en la figura de Miguel de Unamuno, encarnado por Karra Elejalde. Junto a él, completan el reparto Eduard Fernández, Santi Prego, Nathalie Poza, Patricia López o Luis Zahera.

Mientras dure la guerra sigue los pasos de Miguel de Unamuno durante sus últimos meses de vida. La película recrea el histórico enfrentamiento de Unamuno con el general fascista José Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936.

En el tráiler, ante los vítores de los soldados, que gritan "¡Viva la muerte!", se escucha la voz de Miguel de Unamuno, que reflexiona: "O sea, ¿muera la vida?".

El escritor pasea por la ciudad salmantina, mientras observa los resultados de la ocupación. "Vencer no es convencer. ¡Conquistar no es convertir!", espeta Unamuno con un grito ante una clase llena de jóvenes. "Todos somos españoles", sentencia el filósofo, que concluye en el final de adelanto tras los gritos de los nacionales: "El valor no sólo se demuestra en combate".

Con su nueva cinta, filmada en Salamanca, Toledo, Madrid y Bizkaia, Alejandro Amenábar vuelve a rodar en España después de catorce años. Su última producción española fue Mar adentro, que en 2005 ganó el premio Óscar como mejor película extranjera.

"Este proyecto es muy especial para mí porque, además de ser el primero que rodaré en español en mucho tiempo, trata una historia real que a pesar de retratar el pasado reciente de España, habla muy directamente sobre su presente", explicó Amenábar durante el rodaje. "Siento que la historia de Unamuno está hoy más viva que nunca, habla de quién nos representa, de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde queremos dirigir España", reflexionó el director.

Polémica por las subvenciones

La película, producida por Movistar+ junto a Mod Producciones, viene precedida de polémica, tras la denuncia al Ministerio de Cultura por parte de la Plataforma Patriótica de Antiguos Legionarios Millán Astray por el "incumplimiento" de la Ley de Transparencia en relación a la subvención de la cinta. El Ministerio de Cultura, por su parte, recordó que este dinero se recibió en "estricta aplicación de criterios objetivos".

Estas ayudas fueron publicadas en la web del ICAA el mismo día que fueron concedidas, por lo que están a disposición de "cualquier ciudadano interesado en su consulta". También se destacó que el ICAA no destina ayudas concretas ni a la Memoria histórica, ni a "ninguna otra temática específica", pues la concesión de subvenciones está al margen "al margen de cualquier consideración acerca del contenido".