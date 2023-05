'Alice, cariño' retrata la perversa estrategia del maltratador

"Pero él no me pega". Alice intenta justificar así a su pareja, Simon, ante sus amigas, alarmadas al descubrir que vive una situación terrible de maltrato psicológico. Instalada en un estado de negación, pretende también demostrarse a sí misma que no es una víctima de abuso. Lo es y lo que nadie ha visto durante tanto tiempo, ahora se hace visible y notorio desde la brillante y valiente narración que hace Mary Nighy en su ópera prima, Alice, cariño.

Sin gestos violentos ni margen para el morbo, desde una mirada delicada y sutil, comprensiva y empática, esta película retrata el proceso de una relación de maltrato psicológico, desvela el perfil del maltratador y apuesta por la hermandad de las mujeres para acabar con ello. Es un magnífico y arriesgado debut, protagonizado por Anna Kendrick, Kaniehtiio Horn, Wunmi Mosaku y Charlie Carrick.

Alice sufre maltrato psicológico en su relación de pareja. Ha perdido su autoestima, está paralizada, pero sigue negando y negándose a sí misma la situación. Unos días de vacaciones en una casa en el campo con sus amigas de toda la vida serán la clave para comenzar un proceso de liberación. Es una historia-revelación, de denuncia y de celebración de la sororidad femenina.

Debutar en la dirección con una película como ésta, que aborda un asunto tan delicado y difícil de contar, ¿no era muy arriesgado?

Creo que sí, que es arriesgado, pero, de alguna manera, sentí que sabía lo que estábamos tratando de decir. Y sentía que era verdad, lo que decíamos era cierto. Desde el principio me pregunté cómo se recibiría la película, cuántas personas la entenderían, pero no me preocupé demasiado. Cuando estaba trabajando en la película, en cierto modo, experimenté lo que describe la historia y sentí la responsabilidad. Pero también como cineasta me entusiasmó la posibilidad de describir algo que no se muestra muy a menudo. También supe desde el principio que habría algunas personas que no estarían interesadas en la película por el tema que trata. Pero también habría quien querría la película, y las personas del equipo pensaban lo mismo, porque esta historia habla de algo que todos hemos presenciado o hemos escuchado o hemos experimentado.

Ahora ya sabe cómo se recibe la película.

Sí, no me había dado cuenta de cuántas personas habían tenido esa experiencia hasta que empezamos a mostrar cortes de la película. Hubo gente que lloró, hubo muchas mujeres jóvenes que respondieron a la película con reacciones muy fuertes, y eso fue muy estimulante para mí, aunque confieso que me sorprendió la fuerza de su reacción. La historia resuena para muchas personas y eso me alivió de alguna manera.

¿Qué le interesaba más de este proyecto, la historia del abuso psicológico o la de resiliencia y sororidad de las mujeres?

Creo que fue la historia de la hermandad, la sororidad. Ese fue mi camino hacia la película porque yo no he sufrido abuso psicológico, pero he tenido la experiencia de amistades muy profundas con otras mujeres y con algunos hombres también. Me gustan las imágenes en las que se las ve juntas disfrutando, hablando de chicos o bebiendo vino blanco, pero también me interesaba mostrar la rivalidad, la complicación, el lado feo de la amistad… Las amigas pueden ser una especie de espejo, aunque la imagen sea desagradable.

En estos casos hay un proceso, no reconocerlo, no admitirlo y la vergüenza después ¿era importante para usted mostrar eso?

Sí, definitivamente. Hablamos mucho de ese proceso durante todo el trabajo, sobre esa negación que se produce. Hablé mucho con las actrices y los actores sobre cómo es posible que los amigos no conozcan el alcance total de lo que le está sucediendo a alguien. Incluso, a la persona, a Alice, a quien si le preguntaras al principio de la historia si está feliz, diría que sí. Vivo en una casa bonita, tengo un novio con éxito, tengo un buen trabajo, amigos… entonces ¿qué ocurre? Su psicología cambia, y esa es la manera en que funciona la película. Al dejar la ciudad e ir a un lugar de naturaleza, puede por fin alejarse de esa historia que se está contando a sí misma.

La directora Mary Nighy, en el rodaje de la película, con las tres actrices principales. — DeAPlaneta

¿Cree que una película como ésta puede ayudar a las mujeres a reconocer y admitir el abuso, y a buscar ayuda?

Una de las personas del equipo tenía a alguien en su familia con este problema, le enseñó la película y esa persona lloró, lloró al reconocerse en ella, aunque su comportamiento no cambió. Creo que es muy reciente que este tipo de abuso psicológico se entienda como maltrato, por eso pienso que mostrándolo desde el cine estás creando conciencia sobre ello como un problema. No son sólo mujeres las que se ven afectadas, también hay hombres que podrían estar en una relación psicológicamente abusiva. Y creo que habrá hombres que entiendan algo más y reconozcan que han estado en este tipo de relación. Muchos hombres al ver la película me dijeron que no les gustaba nada el personaje de Simon. Mi ambición es que la gente mire a ese personaje y se cuestione su propio comportamiento. La película trata deliberadamente de mostrar la zona gris para que las personas de ambos lados puedan identificarse, no solo con Alice, sino también posiblemente con Simon. Además, tener a alguien como Anna Kendrick en la película, que es un referente para muchas y muchos jóvenes, es muy importante, hace que se le preste más atención a la película y eso ayuda a crear conciencia.

Hay otro aspecto en esta historia que invita a reflexionar sobre cómo se debe a ayudar a las personas que sufren este tipo de abuso.

Sí. Y eso también lo he visto en el público. Algunas personas me han dicho, por ejemplo, "mi hermana tiene un trastorno alimentario, nunca he hablado con ella sobre eso, no sé cómo hacerlo" o "mi amigo tiene un problema con la bebida"… productos de relaciones de maltrato.. y antes estas situaciones no sabemos qué hacer o cómo intervenir, ¿cuáles son las palabras correctas? ¿cuándo es el momento adecuado?

En la película hay un contraste entre la ciudad y la naturaleza, donde hay más colores y más luz, ¿es una forma de expresar que el personaje ha salido al túnel?

Sí, sí, eso es. Deliberadamente, queríamos que la ciudad se sintiera más gris. En la ciudad hay, principalmente, una cámara fija, para mostrar que ella está atascada. Pero, en cuanto está en el coche, la cámara comienza a moverse. Entonces todo es mucho más fluido. Y también hablaría sobre el sonido porque, por ejemplo, al comienzo de la película su teléfono está sonando constantemente con mensaje de él, y luego, cuando las amigas se lo quitan, ella siente un gran alivio de no escuchar todo el rato ese sonido. Cuando Simon aparece en la cabaña, lo hicimos todo muy silencioso para dar la sensación de que cuando él está, es como si se detuviera toda la vida a su alrededor.

'Alice, cariño' propone un viaje emocional con el personaje, eso, sin las herramientas de la literatura ¿le resultó especialmente difícil?

Era difícil definir el lenguaje visual. Hablamos mucho sobre cómo podíamos expresar lo que sucedía dentro de ella. Parte lo hicimos con el trabajo de cámara y la paleta de colores, también trabajamos mucho en el montaje, desarrollando esos momentos en los que ella tiene estos recuerdos repentinos, a los que llamamos destellos. Tratando de mostrar cómo podría recordar desde adentro e intentamos hacerlo de la manera más sutil posible. Eso fue un proceso en el montaje.