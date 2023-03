Almeida se queda en blanco cuando le preguntan por la última obra de teatro que ha visto: "Desgraciadamente, hace bastante que no voy"

"Desgraciadamente, hace bastante que no voy al teatro ni a las artes escénicas, lo tengo que reconocer". Con esas palabras resolvía José Luis Martínez-Almeida la pregunta de TVE. El momento incómodo tuvo lugar durante la alfombra roja de los Premios Talía, el certamen organizado por la Academia de las Artes Escénicas, que vivió su primera edición el pasado lunes.

A la cuestión lanzada por la actriz Iztiar Castro —¿Cuál es la última obra de teatro que ha visto?—, reportera de ocasión para retransmitir la alfombra roja de los premios, el alcalde del Partido Popular no tuvo respuesta, se quedó en blanco durante unos segundos para no ser capaz de citar ni un solo evento artístico.

"Desgraciadamente, hace bastante que no voy al teatro ni a las artes escénicas, lo tengo que reconocer. La última vez fue en el Teatro Español", declaraba apurado Almeida ante la pregunta. En cambio, Andrea Levy, concejala de Cultura, Turismo y Deportes, apuntó que sus últimas obras habían sido Los nadadores diurnos y Los Farsantes.

Ante la tesitura de encontrarse sin respuesta en una gala de premios dedicada al teatro y las artes escénicas, el propio alcalde intenta hacer memoria y pregunta a Andrea Levi :"¿Cuándo fui contigo a Matadero? Esa así que fue la última", momento en el que Iztiar Castro salva con humor la situación.

El musical de Antonio Banderas, Company, fue galardonado y gran vencedor de esta primera edición de los Premios Talía, donde se llevó los galardones a Mejor Dirección Musical, Mejor Espectáculo Musical y Mejor Actor de Teatro Musical.

Estas últimas semanas, el alcalde de la capital está en la picota por la gestión de BiciMad, que ha provocado que sus trabajadores se organicen y denuncien el desastre de las bicicletas públicas de la ciudad. La plataforma BiciMad en Lucha y la Plataforma Sindical EMT denuncian no solo el daño, también el perjuicio que sufren los trabajadores. La introducción del nuevo sistema provoca que los usuarios no puedan encajar correctamente las bicicletas en las estaciones de carga; por lo tanto, los vehículos quedan liberados, sin los anclajes de seguridad y sin batería.

Son semanas de precampaña electoral de cara a los comicios del próximo 28 de mayo y no es la primera frase de Almeida que trae polémica. En unas declaraciones a El Español, el político del PP confesaba: "He probado los porros y he tenido sexo esporádico, no soy un bicho tan raro".