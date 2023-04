Ambkor: "El psicólogo tendría que ser un servicio público y de urgencia"

Uno de los grandes nombres del hip-hop en español y, sin duda, la referencia ineludible a la hora de hablar de rap y sentimientos en la actualidad. Sensible, delicado y emotivo, la música de Ambkor hurga en las cicatrices con una perspectiva muy personal y un sonido muy cuidado.

Público habla con el artista, además de su carrera musical de principio a fin, donde El Chojin, Kaze y Nach tienen su protagonismo, hasta temáticas de crítica social como el suceso de la valla de Melilla, la libertad de expresión, la política española y Francia.

Empecemos por los orígenes. ¿Cuándo comienza la aventura de Óscar de la Torre con la cultura hip-hop?

La verdad es que de pequeño no escuchaba apenas rap. Ya cuando era un poco más mayorcito, uno de los mejores amigos de mi hermano, que era muy rapero, se dejó el disco Solo para adultos de El Chojin en casa e hice la de: "Voy a escuchar qué es esto" y me encantó. Ahí fue cuando me entró todo, porque no escribía rap como tal, sino simplemente algunas rimas, como si fuera poesía. Tras escuchar ese disco fue como: "Wow, puedo hacer algo así". De esa manera empezó mi andadura.

¿Esa conexión con El Chojin te llevó a escuchar más artistas del panorama musical?

Después de escuchar este disco, hablé con el colega de mi hermano y le dije: "Dame más cosas". Me dio VKR, Meco, Nach... y de ahí a rapear de por vida. Más tarde descubrí a Zatu, ToteKing, a Falsa Alarma... Estos últimos tuvieron una gran época con discos como La Misiva, Alquimia y demás trabajos que eran impresionantes.

¿Y a nivel internacional? ¿Eso te explayó?

Me fui empapando de donde venían los orígenes, porque más allá de Eminem, que me parece de los mejores artistas del mundo, no conocía mucho más. Entonces fui investigando y me recomendaron a Public Enemy, comprarme el disco de KRS One, Ice Cube, Tupac, Biggie... Después de escuchar a todos estos artistas de los que hemos hablado, dije: "Me quiero dedicar a esto. Quiero ser rapero". Además, con 15 o 16 años le comenté a mi madre que iba a ser cantante. Lo cogí con muchas ganas.

En cuantos a beats, ¿te gustaba algún productor en concreto?

Por el estilo de rap que hago buscaba a un tipo como Soma, que estaba produciendo a ZPU o Nach, porque tenía ese punto más orquestal.

El piano abunda en su totalidad en el disco de El Lobo Negro publicado en 2016.

"El rap me sirve como terapia"

El piano forma parte de mí. Aunque con el tiempo he ido variando y probando instrumentos de cuerda como guitarras o el ukelele, pero sin duda mi instrumento favorito y que va de la mano conmigo es el piano. Entonces ese tipo de productores como Soma que trabajaban ese estilo de rap, era como idóneo para mí. De hecho el rap me servía para desahogarme, para tocar mi fibra interior y mis sentimientos porque pasé por depresiones.

¿Lo sigues practicando, no?

Totalmente. Sigue siendo mi medicina. Pasan los años y me salva de los días malos. Me permite conocerme porque, como sigo siendo bastante sensible, me sigue yendo bien como terapia. Y el piano, como comentábamos antes, conecta rápido con las emociones y te desnuda.

Otro detalle que me ha llamado la atención ha sido que en cuatro de tus discos aparece la figura de Kaze. ¿Qué valoras en un artista en general o qué valoras de él para hacer tantas colaboraciones?

Kaze es mi mejor amigo. Es muy fácil conectar con él. Porque en el mundo de la música no es tan fácil hacer amigos como la gente cree. Al final cada uno va a su rollo. Entonces amigos como los que tenías del colegio de toda la vida hay muy poquitos. Sin embargo, a Kaze le conocí cuando éramos muy pequeñitos, ni él vivía del rap ni yo tampoco. El crecer a su lado e ir haciendo canciones pues imagínate la sensación. Además, personalmente me parece el artista más versátil y más talentoso del país de nuestra generación.

¿Cómo valoras su evolución?

Su carrera y la mía son parecidas. Podríamos decir que son largas en la que vamos asentando a los fans. No pasamos de meter diez personas a 6.000, sino que este año metemos 1.000, el año siguiente 2.000. En eso tenemos carreras muy parecidas. Creo que gran parte de que tengamos una carrera larga y que llevemos tanto tiempo dedicándonos a esto es porque asentamos al público. Conforme avanzamos, presentamos fanboys. Creo que él ha sido un currante como yo siempre, preparamos los directos a conciencia, sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta y por eso nuestras carreras son muy parecidas en ese sentido. El otro día hablaba con él sobre las cifras que estamos metiendo en Madrid o en Barcelona. Todo muy similar.

La figura de Nach aparece de nuevo en la conversación y en tu carrera musical a modo de colaboración. A finales de enero sacaste la canción Dime , una profunda reflexión con mirada crítica sobre la sociedad actual. ¿Cómo fue el proceso creativo?

En un principio quería hacer dimes más profundos, pero luego me salían preguntas para todos, como si se nos hubiera ido de las manos la situación actual. Mientras escribía la canción pensé: "Si cuando era pequeño apenas había crítica social en la música, ahora no hay casi nada". Entonces pensé en mi papá artístico, en Nach. Le mandé el tema y le encantó. Me dijo que tenía que pensarse más preguntas aparte de las mías. Entonces, como está tan mal este mundo, quisimos hablar de un poco de todo. Son preguntas que algunas tienen respuestas, pero otras no, y sirven para que el oyente reflexione.

El rapero Ambkor en una calle paralela a Gran Vía de Madrid, a 18 de abril de 2023. — Jaime Morato

Uno de los temas que tocas dentro de la canción es la salud mental. Cuatro de cada diez ciudadanos la sufren y casi el 15% ha tenido ideas suicidas. Te repregunto: ¿Por qué muchos hablan de estética y fitness y pocos hablan de ansiedad y de salud mental?

"En educación y sanidad no se puede recortar porque ahí está nuestro futuro"

Creo que la estética genera un dinero a los negocios y la salud mental, al revés. Al Estado le costaría dinero dar el servicio como lo tendría que dar. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando estás mal de salud mental es como casi una enfermedad terminal porque puede llegar al suicidio. Creo que el psicólogo tendría que ser un servicio público, pero sobre todo rápido, de urgencia. No puede ser que te den cita para dentro de siete meses porque a nivel de salud mental eso es una metástasis. En educación y sanidad no se puede recortar porque ahí está nuestro futuro. Más allá de que me guste un partido u otro, Iñigo Errejón es el político que mejor defiende esta temática. He hablado con él varias veces por Instagram y creo está a tope con esto.

¿Podría decirse que falta empatía por parte de la sociedad?

No es que no se empatice. Creo que la gente sí empatiza, pero no tanto como para decir: "Esto mañana tiene que cambiar". Y cuando digo mañana, me refiero a Francia. En el país vecino la gente se harta y salen a la calle a protestar hasta que cambien las normas. Estamos en un punto en el que tendríamos que decir: "¡Basta!".

Concretamente en Dime dices lo siguiente: "Pudiendo protestar nos conformamos". ¿Echas de menos las movilizaciones en España?

Me da la sensación de que la gente en España se queja solo por redes sociales. En este sentido, para mí el pueblo francés es un ejemplo de cómo se protestan las cosas. Los franceses no toleran que el Ejecutivo francés pretenda elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar el período de cotización necesario para obtener la pensión máxima. Recorta de donde quieras: de vuestros sueldazos, de vuestros cochazos, de lo que quieras... me da igual, pero esto no lo toques. No puede ser que hablemos de una sociedad que esté progresando y nos digan que tenemos que trabajar más años ene vez de menos. Para mí el progreso es tener más tiempo. El tiempo para mí es lo más importante del mundo.

Hablas también en la misma canción del suceso de la valla de Melilla. ¿Cómo lidias con el odio que desprende la ultraderecha sobre los migrantes?

"Me dan vergüenza los partidos políticos españoles porque nadie acaba de representar bien sus ideas"

Fue un repugnante episodio. Me parece espectacular lo que pasó allí y sobre todo, como se trató aquí. Tendrían que haber dimitido ya muchas personas, empezando por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Respecto al odio de la ultraderecha, obviamente no me gusta, pero es que empiezo a ver que que esa siembra de odio causa reciprocidad también en la izquierda. Creo que los extremos de alguna manera se están tocando. A mí me gusta más una izquierda tipo Julio Anguita. Me dan vergüenza los partidos políticos españoles en general porque nadie acaba de representar bien sus ideas. Me parece tremendo que el Gobierno actual dijera al comienzo de la legislatura que iba hacer lo de las viviendas y no haya hecho nada hasta ahora que vienen las elecciones. Me parece que solo quieren ocupar el sillón cuanto más tiempo mejor.

Cuando alguien me dice que es muy, muy, muy de izquierdas a muerte o de derechas a muerte no me mola nada. Me quedo con Errejón y con pinceladas de otros partidos políticos. Porque los dos grandes clanes han demostrado repetidas veces lo ladrones que han sido. Entonces tampoco nos pueden dar muchas clases de moralidad. Lo que sí me queda claro es que siempre nos piden hacer algo a los ciudadanos: controlar la factura de la luz, ahora con el agua... Al final te piden un esfuerzo a ti después de haber gestionado mal las cosas todos estos años. De verdad que el Gobierno que tenemos ahora me parece una chapuza tremenda y el que puede venir más todavía.

Te noto un poco enfadado.

Sí, lo estoy. Porque la política española en sí me parece una chapuza tremenda. Tanto la ultraderecha como la ultraizquierda están poniendo en contra a la gente que no para de discutir. Creo que se están cargando la Transición española y todo lo que hizo la gente en plan: vamos a borrar lo que ha pasado que bastante complicado ha sido para intentar vivir en paz y avanzar como país. Creo que de esta manera sacan rédito político y rascan así votos de mierda.

El rapero Ambkor en la calle madrileña de Gran Vía, a 18 de abril de 2023. — Jaime Morato

El rap siempre se ha caracterizado por ser un movimiento de crítica social y de apoyo a los más desfavorecidos. ¿Qué opinión te generan pues los raperos de ultraderecha?

Se hace raro. Creo que los raperos no son de ultraderecha. Nadie debería ser de ultraderecha. Pero sí es cierto que alguno hay. Aunque lo veo desde la perspectiva de la libertad de expresión, mientras no hables de cortarle el cuello a nadie claro está. Si la pedimos para Pablo Hasel o Valtònyc, la pido también para ellos. Tengo que jugar esa carta porque es de ida y vuelta. Lo que me parece incompatible o contradictorio es que se dediquen a la música, que es cultura y arte para mí, cuando desde la ultraderecha nunca la han apoyado e incluso la han censurado. Algo que no me pilla de nuevas. Si miramos a Estados Unidos lo podemos ver en los raperos Puff Daddy o Kanye West que son simpatizantes de Donald Trump. Así que nos lo tenemos que comer.

"Tendríamos que convivir sin problemas aunque pensemos de manera distinta"

La cuestión es que tendríamos que convivir sin problemas aunque pensemos de manera distinta. Si en la mesa que comparto con mi familia hay alguien de derechas no pienso que sea una mala persona. Me llevo bien con él y le quiero igual independientemente de sus ideas. Intento convivir con él. Eso sí, poniendo unos límites. Por ejemplo, si tú discurso incita al racismo o a la violencia machista, para mí no entra dentro de la libertad de expresión.

Volvemos a tú música. El 20 de marzo soltaste De vuelta con un mensaje en redes: "Necesitaba volver y soltar cosas sobre mil temas". ¿Te habías marchado?

No, pero en casi todos los discos hay alguna canción de este tipo. Es muy típico de Ambkor. Lo de volver siempre lo hacemos, pero no como un gesto de vuelve después de mucho tiempo, sino voy a hablar de todo, de lo que me salga y ya está. Además la canción acaba con "de vuelta". Nos gustó el título y tiramos por ahí. Una canción que tenía escrita hace mucho tiempo, hace dos o tres años aproximadamente, porque las canciones no las escribo en orden.

¿El enganche perfecto para cerrar la gira?

Sí, yo creo que sí. Me apetecía sacar un tema así. De hecho vamos a abrir los conciertos con esta canción porque me flipa bastante.

¿Qué valoración haces de todo este tour que comenzaste en febrero de 2022?

La mejor gira de mi vida. Ha sido una bestialidad. Hemos girado por siete países para un total de 50 o 60 bolos. Nunca había visto tantas ganas. Quizás porque nunca habíamos pasado una pandemia. Dábamos por hecho que lo de salir a cantar era algo normal y cuando te lo quitan te quedas planchado. Nosotros durante ese periodo crecimos mucho. Entonces había mucha emoción, había muchas ganas. Nuestra música se comunicó mucho de boca a boca. Entonces la gira ha sido un espectáculo, a falta de dos conciertos en Madrid y Barcelona.

A corto plazo, ¿qué tienes por delante que puedas desvelar?

Ahora el plan es finalizar la gira en Madrid y Barcelona a modo de colofón. También estaremos en festivales este verano. Pero sobre todo lo que haré es componer a saco porque quiero tener el disco en breves para volver a la carretera otra vez. Necesito estar en la carretera. Es mi hábitat natural.