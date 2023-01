De Ana de Armas a 'Avatar': estos son los nominados a los Óscar

España tendrá representación en la próxima gala de los Óscar gracias a la candidatura que ha logrado la actriz hispanocubana Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. De Armas competirá con la australiana Cate Blanchett por Tár, Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (The Fabelmans) y Andrea Riseborough (To Leslie).

Según ha anunciado este martes la Academia de Hollywood, en la categoría más importante, la que premia a la mejor película, pelearán por hacerse con la preciada estatuilla las cintas The Fabelmans de Steven Spielberg, Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, Elvis de Baz Luhrmann, All Quiet on the Western Front de Edward Berger y las dos producciones súper taquilleras de 2022, Top Gun: Maverick de Joseph Kosinski y Avatar: The Way of Water, de James Cameron.

En cuanto a directores, Steven Spielberg optará por novena vez al Óscar al haber sido nominado por su último filme, The Fabelmans. Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Todd Field (Tár) y Robert Östlund (Triangle of Sadness), informó la Academia de Hollywood este martes.

En cuanto a las nominaciones a mejor interpretación masculina Brendan Fraser y Austin Butler pelearán por la estatuilla, con el permiso de los otros nominados, Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

América Latina también tendrá grandes candidatas. En el apartado de mejor película internacional, el filme Argentina, 1985, dirigido por Santiago Mitre, ha sido nominado y competirá con las producciones All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), The Quiet Girl (Irlanda) y EO (Polonia).

Y la versión de Pinocchio del director mexicano Guillermo del Toro ha sido nominada al Óscar a la mejor película de animación. Los filmes Turning Red de Domee Shi, Puss In Boots: The Last Wish de Joel Crawford, Marcel the Shell with Shoes On de Dean Fleischer Camp y The sea Beast de Chris Williams completan esta categoría.