Una semana más; ahí van nuestras mejores propuestas culturales. Comprendemos, no obstante, que pocos planes de carácter performativo pueden eclipsar la inminente exhumación de la momia. Sirva entretanto esta relación de eventos a modo de aperitivo para tan magno y ansiado evento.

>Francesca Woodman. Ser un ángel / On being an angel. El corpus de esta fotógrafa estadounidense se caracteriza por la búsqueda de una belleza frágil y etérea. Instantáneas plagadas de sensualidad en rincones y posturas inquietantes. Nada hay en su mirada que resulte plácido, tampoco lo fue su vida, su trágico suicidio en 1981 lo evidencia. Convertida en fotógrafa de culto, esta muestra es una oportunidad para sumergirse en su universo fantasmagórico.



¿Dónde? Fundación Canal. Calle Mateo Inurria, 2. Madrid.

¿Cuánto? Gratis.

¿Cuándo? Hasta el 5 de enero.



'Chevaux de course: l'entraînement', de Edgar Degas..- FUNDACIÓN MAPFRE

>Tocar el color. La renovación del pastel. Conviene reivindicar el pastel frente a la siempre venerable pintura al óleo. Esta exposición lo consigue echando mano de algunos de sus principales valedores, artistas modernos de la talla de Eugène Boudin, Odilon Redon o Edgar Degas fueron descubriendo su especificidad hasta convertirlo en un arte por derecho propio.



¿Dónde? Fundación Mapfre. Calle Diputació, 250. Barcelona.

¿Cuánto? 3 euros.

¿Cuándo? Hasta el 5 de enero.



Un instante en 'Mercaderes de Babel'.- Álvaro Sierra (TEATRO DE LA ABADÍA)

>Mercaderes de Babel. Dirigida por Carlos Aladro, esta obra parte de El mercader de Venecia, para elaborar un texto propio a cargo de José Padilla, un libreto que adapta la problemática y cuestiones que surgen de la propia obra a las necesidades de la compañía para mirar al mundo actual.



¿Dónde? Teatro de La Abadía. Calle Fernández de los Ríos, 42. Madrid

¿Cuánto? Entradas desde 10 euros.

¿Cuándo? De martes a sábado a las 20.30 horas, domingos a las 19.30. Hasta el 27 de octubre.

Una muestra del trabajo de Norman Parkinson.- FUNDACIÓN BARRIÉ

>Norman Parkinson: siempre con estilo. Antes de disparar una fotografía se ponía un viejo sombrero de cachemira que le daba suerte y, justo después, Norman Parkinson hacía magia con cada composición en la que la moda y el movimiento captados en exteriores transformaron la forma de mostrar la moda femenina durante varias décadas. Esta retrospectiva reúne 80 fotografías representativas de las diferentes fases de la carrera del artista, desde los años 30 hasta su fallecimiento en 1990.

¿Dónde? Fundación Barrié. Cantón Grande, 9. A Coruña.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

¿Cuándo? Hasta el 19 de enero.



Y además...

>Sebadoh. La formación comandada por el que fuera bajista de Dinosaur Jr, Lou Barlow, tiene una cita con el público valenciano, en lo que a buen seguro será una noche de nostalgia lo-fi. ¿Dónde? 16 Toneladas. Calle Ricardo Micó, 3. València. ¿Cuándo? Sábado 12 de octubre. 22.30 horas. ¿Cuánto? 20 euros.

>Horror. Teatro de poderoso lenguaje visual, repleto de efectos increíbles, sonidos impactantes y humor negro. ¿Dónde? Teatro Arriaga. Arriaga Plaza, 1. Bilbao ¿Cuándo? Hasta el 13 de octubre. 19.30 horas. ¿Cuánto? De 12 a 32 euros.



>La unidad dividida por cero. Esta exposición reúne por primera vez la obra del reconocido artista Juan Genovés junto con la de sus tres hijos, Pablo, Silvia y Ana, también dedicados a la práctica artística desde diversas disciplinas. ¿Dónde? Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Avenida del Zinc. Avilés. ¿Cuándo? Hasta el 6 de enero. ¿Cuánto? 4 euros. Reducida, 3 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita.