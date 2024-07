Arnau Fabra:"Saber sobre ciencia es un modo de desarrollar pensamiento crítico y de no creernos todo lo que vemos"

Divulgáis ciencia en menos de un minuto. ¿Esto es posible?



Sí, yo creo que, al final, todo lo que se puede explicar se tiene que poder resumir, también. Lo que explicamos no son fenómenos físicos complejos, ni médicos, ni de ningún tipo. Intentamos comprimir cada vídeo para que, simplemente, la persona que lo reciba se quede, principalmente, con una frase, con un concepto.

¿Cómo surge este proyecto?



Hace algo más de dos años, tuve la idea de hacer una cuenta en catalán, explicando ciencia, y se lo comenté a Clàudia, mi pareja, que es médico. Nuestra idea principal también era que, como que nosotros teníamos buenas conexiones dentro del mundo de la ciencia y teníamos otros muchos amigos y amigas que son científicos y científicas de otros campos, queríamos que fuera una cosa colaborativa. Hemos tenido vídeos incluso de finanzas, de química, de nanotecnología y de muchos temas que no hubiéramos sido capaces de tratar desde nuestro campo.

¿Qué explicáis a vuestros seguidores?



"Pienso en poder poner al alcance de la gente conceptos como ¿por qué cae un rayo?"

Yo pienso en poder poner al alcance de la gente conceptos que realmente no son tan complicados como, por ejemplo: ¿por qué cae un rayo? Es una cosa que vemos muchos días y tampoco sabemos por qué pasa. O ¿para qué sirve la tapa del váter? Que aunque no lo parezca, tiene que ver con la ciencia y con la difusión de partículas. Es poner al alcance de todo el mundo que quiera este tipo de conceptos y hacerlo con toda naturalidad, en nuestra lengua, en catalán, que es la lengua que hablo con mi familia, con mis amigos.

¿Sabemos suficiente sobre ciencia?



"Es muy importante mirar si lo que nos explican es cierto"

Sabemos más de lo que nos pensamos pero siempre podemos saber más. Y este es uno de los objetivos de nuestro proyecto. Yo creo que saber sobre ciencia es un modo de poder desarrollar pensamiento crítico y de no creernos todo lo que vemos, sea por internet o por la televisión, o por los periódicos. Un ejemplo seria que Clàudia hizo un vídeo sobre la sincronización de la regla, que realmente es mentira. Es una mentira que nos han explicado desde siempre y nos hemos creído. Entonces, este hecho de intentar mirar si lo que nos explican es cierto o no es muy importante.

¿Qué recibimiento está teniendo?



Estamos muy contentos. Creo que hemos creado una pequeña comunidad, tanto de científicas que colaboran haciendo vídeos o guiones, tanto como de público. Muchos de nuestros vídeos son preguntas que nos envían por mensajes directos. Es un proyecto que hacemos porque queremos.

Tú eres físico, ¿a qué te querías dedicar?



Cuando quise elegir carrera no pensé mucho en que quería trabajar, simplemente miré toda la lista de carreras posibles y fui descartándolas todas hasta que me quedaron solo física y matemáticas. De las dos escogí física y siempre digo que en la carrera de física lo que te enseñan es una manera de pensar, no es un oficio como tal. De hecho todavía no sé a qué me quiero dedicar, pero al acabar la carrera quise hacer un máster y al teminar el máster hice un doctorado. Ahora estoy en un centro de investigación de Barcelona. Y estoy muy contento, la verdad. Yo quiero ser feliz y estar contento en el lugar donde estoy.

Un físico que también es músico.



Sí, también tengo grupo de música. Se llama Som núvol. Empezamos también hace unos tres o cuatro años con Pau, un muy buen amigo mío. Siempre había tenido inquietudes musicales y poéticas. Durante el camino se añadió nuestro guitarra, Mario, que también le da un toque muy especial, y nos ayudará mi hermano durante la gira, Adam. Es un buen pasatiempo.

